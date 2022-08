"แป้ง Zbing z." พิสูจน์ฝีมือพากย์เสียงอีกครั้งผ่าน "อุตะ" ใน One Piece Film Red

เล่าถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาเป็นนักพากย์อีกครั้งว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้รับโอกาสนี้ เพราะแป้งก็เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้แป้งก็ได้มีการเข้าไปแคสติ้งมาก่อนว่าเสียงเราเหมาะกับตัวละครตัวไหน แต่พอรู้ว่าแป้งต้องมาพากย์ตัว 'อุตะ' เพราะด้วยเสียงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครค่อนข้างตรงกับแป้งมาก สดใส ร่าเริง ก็รู้สึกดีใจขึ้นไปอีกเพราะ One Piece อยู่คู่กับเด็ก ๆ มาอย่างยาวนาน แม้แต่ผู้ใหญ่บางคนเองก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของอนิเมะเรื่องนี้ แป้งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โตมากับอนิเมะเรื่องนี้ และ One Piece Film Red มีความพิเศษกว่าภาคอื่น เพราะมีตัวละคร 'แชงค์' กลุ่มโจรสลัดผมแดงเข้ามาด้วย ซึ่งตัวละครนี้ไม่ได้ปรากฏตัวมานาน ก็ถือว่าเป็นภาคที่ยิ่งใหญ่เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีด้วย”“สำหรับ One Piece แป้งเคยพากย์เป็น 'แอน' ใน One Piece Stampede และครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณที่มอบโอกาสให้แป้งได้พากย์เป็น 'อุตะ' เป็นตัวละครเอกและเป็นตัวละครใหม่ใน One Piece Film Red สุดท้ายแป้งก็อยากชวนทุกคนให้มาชม One Piece Film Red คนที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้ยิ่งต้องห้ามพลาด เพราะเรื่องนี้มีความพิเศษมากมายจริง ๆ รวมถึงเป็นการรวมนักพากย์กว่า 70 ชีวิต อยากให้มาดูกัน 25 สิงหาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์”กล่าวทิ้งท้ายOne Piece Film Red ภาพยนตร์ลำดับที่ 15 จากมังงะยอดฮิตตลอดกาล เฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี กับการต่อสู้ครั้งใหม่ที่ทุกคนรอคอย เมื่อ "อูตะ" หญิงสาวที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งเสียงเพลง ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะและแฟนเพลงของเธอเป็นครั้งแรกเพื่อแสดงสดในงานคอนเสิร์ต ซึ่ง "ลูฟี่" กับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางก็ได้มาชมเช่นกัน แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ทำให้ความลับของอูตะถูกเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเธอคือลูกสาวของ "แชงค์" โจรสลัดผมแดงในตำนาน เตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ วันที่ 25 สิงหาคมนี้