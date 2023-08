เตรียมฉลองครบรอบ 1 ปี One Piece Card Game สุดยิ่งใหญ่ กับ One Piece Card Game Pop-up Store แห่งแรกในประเทศไทย

แฟนๆและเตรียมเฮครั้งใหญ่ เมื่อบริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและผลิต Card Game ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น พร้อมด้วย บริษัท บันได จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เตรียมจัดงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ของแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อฉลองครบรอบ 1 ปี One Piece Card Game ประเทศไทย ในงานโดยแฟนๆ ที่สนใจ สามารถชม One Piece Card Game Pop-Up Store ก่อนใครได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นี้ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์สำหรับ One Piece Card Game “Pop-Up Store Bangkok” จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 - 15 ตุลาคม 2566 เพื่อขอบคุณแฟนๆ ผู้ชื่นชอบ Character One Piece และเหล่า Card Game Players ที่ให้การตอบรับด้วยดีเสมอมา โดยจะมีกิจกรรมมากมายในร้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงการ์ดหายากมูลค่าสูง กิจกรรมเวิร์กชอปสำหรับผู้เล่นใหม่ แหล่งพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเหล่า Card Game Players การแข่งขัน One Piece Card Game และการจำหน่ายสินค้า One Piece Card Game ในราคาพิเศษ พร้อมโปรโมชั่นซื้อสินค้าครบทุกๆ 400 บาท จะได้รับสิทธิ์สุ่ม Promo Card สุดลิมิเต็ดจำนวน 1 ใบนอกจากนี้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ยังมีการเปิดวางจำหน่าย One Piece Card Game ชุด Awakening of the New Era (หรือ OP-05) พร้อมกันทั่วโลก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ 1st Anniversary โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ "เออิจิโร โอดะ" ต้นกำเนิดซีรีส์ ONE PIECE มาเป็นผู้ออกแบบและวาดภาพประกอบการ์ดชุดนี้อีกด้วยสำหรับแฟนๆ สาวกผู้ชื่นชอบ Character One Piece และเหล่า Card Game Players ที่สนใจเข้าชม One Piece Card Game “Pop-Up Store Bangkok” และร่วมกิจกรรม ได้ที่ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/thaicarddassclub และ https://asia-th.onepiece-cardgame.com