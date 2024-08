เปิด LINEUP “บิวกิ้น-พีพี“ อัปเดตผลงาน ตลอดปี 2567-2568

สร้างความเซอร์ไพรส์สุด ๆ เมื่อ Billkin Entertainment เเละ PP Krit Entertainment เปิด LINEUP พร้อมอัปเดตผลงาน ในปี 2567-2568 ของ 2 ศิลปิน บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ในงาน “เรียนท่านผู้มีอุปการคุณโปรดทราบ” ด้วยแฮชแท็กสุดเก๋ #การเดินทางที่สวยงามบนเส้นเรื่องเดิมที่ไม่เคยลังเลเพราะฉันชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอในเดือนมิถุนายน ปี 2565 บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ประกาศเปิดบริษัทของตัวเอง Billkin Entertainment และ PP Krit Entertainment โดยทั้งคู่มีผลงานออกมาให้แฟน ๆ ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ ทั้งในส่วนของ Single, EP, Concert, Fan Meeting, และ Music Festival ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผลงานการแสดง, พรีเซนเตอร์ และแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทั้งคู่ ที่ไม่ว่าจะปล่อยงานใหม่ออกมาเมื่อไหร่ ก็ได้รับการตอบรับจากแฟน ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งระหว่างทางของการทำงานในฐานะศิลปินที่ดูแลตัวเอง ทั้งคู่ได้รับโอกาสดี ๆ ได้ร่วมงานกับระดับมืออาชีพ ได้รับความรักความเอ็นดู และน้ำใจมากมายระหว่างทาง จากลูกค้าแบรนด์, เอเยนซี่, พาร์ตเนอร์ทุกส่วน, ทีมงาน รวมถึงพี่ ๆ สื่อมวลชน ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เจอกับพี่ ๆ ทุกคน เพื่อขอบคุณจากใจด้วยตัวเองกับทุกการสนับสนุนที่ผ่านมา และอยากให้ร่วมทางไปด้วยกันต่อไปกับงานและโปรเจกต์ใหม่ ๆ ที่จะมีในอนาคตข้างหน้าเตรียมพบกับโปรเจกต์ใหญ่ Billkin & PP Krit DOUBLE TROUBLE CONCERT Presented by The Concert Application ในวันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2567 และยังคงมีผลงานต่อเนื่องจากวันนี้ไปถึงปี 2568Project Red: โปรเจกต์หนังที่มากกว่าหนัง การทำงานร่วมกันของ Billkin Entertainment, PP Krit Entertainment และ GDH โดยมี พี่โต้ง บรรจง Producer และ พี่หมู ชยณพ ผู้กำกับ โดยรายละเอียดจะทยอยปล่อยออกมาได้ปีหน้า รับรองได้ว่ามีมากกว่าหนังแน่นอนPP Krit Mini Album: ผลงานมินิอัลบั้มแรกในชีวิตของ พีพี กฤษฏ์ ที่จะปล่อยเร็ว ๆ นี้ พร้อม Single สุดท้ายของอัลบั้ม ที่เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับ พี่ย้ง ทรงยศ ซึ่งมินิอัลบั้มนี้จะเปิดให้พรีออเดอร์ในรูปแบบ Special Boxset รวมถึงแฟน ๆ จะมีโอกาสลุ้นมาร่วมใกล้ชิดกับ พีพี กฤษฏ์ ในงาน Fan Sign อีกด้วยPP Krit The Concert: คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิต ของ พีพี กฤษฏ์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 มีนาคม 2568 ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงสถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบช่วงปลายปีนี้Billkin The Album: จาก EP. LOVE'S APPRENTICE ที่ปล่อยไปเมื่อปีที่แล้ว บิวกิ้น เริ่มการเดินทางครั้งใหม่กับอัลบั้มใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่เพลง Daily Magic ซึ่งหลังจากนี้ก็จะทยอยปล่อยเพลงให้ฟังกันต่อเนื่อง โดย Single ถัดไปจะปล่อยในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนอัลบั้มเต็มจะได้ฟังกันเมื่อไหร่ รวมถึงมีอะไรพิเศษในนั้นบ้าง ฝากติดตามกันในปีหน้าSpecial Collaboration: บิวกิ้น ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานกับทีมเพลงใหม่ ๆ ได้ร่วมทำงานกับ Producer ระดับโลก รวมถึงมีโปรเจกต์พิเศษที่จะได้ Collab กับศิลปินท่านอื่น รวมถึง พีพี กฤษฏ์ ก็จะมีงานเพลงที่ Collab กับศิลปินท่านอื่น โดยจะปล่อยให้ฟังในปีหน้าเช่นกันนอกจากนี้ในพาร์ตแฟชั่นของทั้งคู่ ตลอดทั้งปีนี้ และในปี 2568 ยังคงมีอะไรเซอร์ไพรส์ และน่าตื่นเต้นให้ได้ติดตามมากมายอีกเช่นเคย ปิดท้ายงานด้วยความประทับใจ เมื่อทั้งคู่กล่าวคำขอบคุณทุกคนที่คอยซัปพอร์ตกันมาโดยตลอด และขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนในอนาคตต่อไป