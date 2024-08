แบบนี้ได้หรือ? พิธีกรหญิงแตะแขน "จินวุค" แล้วเอามาดม (คลิป)

โดยผู้โพสต์นั้นได้มีการระบุข้อความว่า "ไม่ไหวจริงๆ ค่ะตัวเอง ตอนเห็นคืออึ้งมาก ช้อค” ก่อนจะมีแฟนคลับเข้ามาถล่มพิธีกรหญิงคนดังกล่าวกันมากมายพร้อมระบุว่าพฤิตกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่าย Sexual Harassment หรือ การล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองทั้งนี้ในงานดังกล่าวยังมีประเด็นที่ผู้จัดงานได้มีการจัดทำกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ถ่ายภาพรวมทั้งรับของรางวัลร่วมกับศิลปินซึ่งนอกเหนือไปจากข้อตกลงที่ทำกันไว้คือให้ไปร่วมโชว์ร้องเพลง เล่นเกมบนเวที เท่านั้นจนทางต้นสังกัดอย่าง Sonray Music ต้องออกจดหมายชี้แจง พร้อมกับระบุว่าทางบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการทางกฏหมายเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วขณะที่ในส่วนของพฤติกรรมของพิธีกรหญิงคนดังกล่าวนั้นทางต้นสังกัดระบุว่าได้มีการบอกกล่าวและท้วงติงไปยังผู้จัดงานแล้วด้วยเช่นกันสำหรับ BUS มีชื่อเต็มว่า Because of you I shine เป็นการรวมตัวของ 12 หนุ่มๆ จากรายการ 789 Survival ของ "ย้ง ทรงยศ" ประกอบไปด้วย อลัน พศวีร์ ศรีอรุโณทัย, มาร์ค กฤษณ์ กัญจนาทิพย์, ขุนพล ปองพล ปัญญามิตร, ฮาร์ท ชุติวัฒน์ จันเคน, ไทย ชญานนท์ ภาคฐิน, เน็กซ์ ณัฐกิตติ์ แช่มดารา, ภู ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล, คอปเปอร์ เดชาวัต พรเดชาพิพัฒ, เอเอ อชิรกรณ์ สุวิทยะเสถียร, จั๋ง ธีร์ บุญเสริมสุวงศ์, ภีม วสุพล พรพนานุรักษ์ และ จินวุค คิม สมาชิกชาวเกาหลีใต้คนเดียวของวง