“Out of the box by GDH” จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์ “BLUE GIANT เป่าฝันให้เต็มฟ้า” “โก้ มิสเตอร์ แซกแมน” แท็กทีม “โซ่ วง ETC” โชว์พลังดนตรี สุดประทับใจ

Out of the box by GDH จัดงานเปิดตัวภาพยนตร์ “BLUE GIANT เป่าฝันให้เต็มฟ้า” ในรอบ First Screening รวมศิลปิน ผู้กำกับ, นักวิจารณ์, Influencer ร่วมดูหนังครั้งแรกในเมืองไทย โดยมีผู้บริหาร GDH นำทีมโดย จินา โอสถศิลป์ และสองโปรดิวเซอร์ จิระ มะลิกุล, วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ ฯลฯ ร่วมด้วยผู้กำกับ อาทิ โต้ง บรรจง, ปิ๊ง อดิสรณ์, ต้น นิธิวัฒน์, เอส คมกฤษ, บอล วิทยา, โอ๋ ภาคภูมิ, กอล์ฟ ปวีณ, ปิง เกรียงไกร, จิม โสภณ, บาส นัฐวุฒิ พูนพิริยะ, หมู ชยนพ, เสือ พิชย, พงศ์ ฐิติพงศ์, อัตตา เหมวดี ฯลฯ รวมถึงเหล่าศิลปิน F.HERO นำทีมน้อง ๆ จากค่าย High Cloud Entertainment ได้แก่ TXRBO, M-PEE, JR BUBBLEGUM, NORTHY, HWAHWA, ACTIONTHA พร้อมด้วยผู้บริหารค่าย YUPP! นำทีมโดย โจ้ ศวิชญ์ และศิลปิน AUTTA, FLOWER.FAR รวมถึง ไมโล และบิลลี่ จากวง Tilly Birds, อิมเมจ, มิวสิค แพรวา, เจน กุลจิราณัฐ ฯลฯ มาร่วมชม ร่วมอิน ร่วมฟินไปด้วยกัน ปิดท้ายด้วยโชว์สุดพิเศษจาก โก้ มิสเตอร์ แซกแมน ที่แท็กทีมกับ โซ่ แมนลักษณ์ ทุมกานต์ มือคีย์บอร์ดวง ETC มาร่วมโชว์พลังทางดนตรีในการบรรเลงเพลง FIRST NOTE ให้ฟังกันแบบสด ๆ ในมินิปาร์ตี้ ‘BLUE GIANT MINI JAZZ NIGHT’ ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นประทับใจ ณ VIP SCREEN พารากอน ซีนีเพล็กซ์จิระ มะลิกุล Head Producer กล่าวว่า “ทาง Out of the box by GDH ตัดสินใจเลือกหนัง BLUE GIANT เป่าฝันให้เต็มฟ้า เข้ามาฉายที่บ้านเรา เพราะเราอยากให้คนไทยได้สัมผัสกับหนังอนิเมะเพลง แจ๊สเรื่องนี้ ด้วยระบบเสียงเต็มอิ่มในโรงภาพยนตร์ สองสามปีหลังมานี้ แอนนิเมชั่นไม่ใช่หนัง สำหรับเด็ก ๆ เท่านั้นแล้ว มันถูกทำขึ้นและเป็นที่นิยมของคนหลากหลายรสนิยม โดยเฉพาะการเล่าเรื่องเด็กหนุ่มสามคนกับความฝันถึงการเป็นสุดยอดในการเล่นดนตรีแจ๊ส สิ่งที่คนทำหนังทุกคนรู้สึกชื่นชมมาก ก็คือการบรรยายเสียงเพลงแจ๊ส ออกมาเป็นภาพ ทุกครั้งที่มีการโซโล่ ซึ่งเราไม่คิดว่าจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับ และสิ่งที่ตามมาคือน้ำตาแห่งชื่นชมในความพยายามของมนุษย์ สำหรับมินิปาร์ตี้ ‘BLUE GIANT MINI JAZZ NIGHT’ ผมต้องขอขอบคุณ คุณโก้ คุณโซ่ และน้อง ๆ ศิลปินทุกคนที่ให้เกียรติมาแสดงโชว์ดี ๆ ให้พวกเราได้ชมกันครับ และก็อยากเชิญชวนทุกคน ให้ชวนเพื่อน ชวนคนรอบตัวมาดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ เพื่อได้รับประสบการณ์สุดพิเศษที่คุณหาไม่ได้จากหนังเรื่องอื่น โดยเฉพาะหนังอนิเมะ ถ้าได้ดูจบ คุณอาจอยากไปหาเพลงแจ๊สมาฟัง หรือเข้าไปฟังแจ๊สสด ๆ ในบาร์แจ๊สเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ได้ครับ”เปิดรอบพิเศษ ดูก่อนใคร ตั้งแต่วันนี้ - 21 มกราคมนี้ เข้าฉายวันที่ 25 มกราคมนี้ ในโรงภาพยนตร์#BLUEGIANT #เป่าฝันให้เต็มฟ้า