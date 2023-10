GDH ร่วมกับ GULF จัดรอบกาล่าหนัง “แฟนฉัน” ครบรอบ 20 ปี “แฟนฉัน มาคิดถึงกันแบบ REMASTERED IN 4K ฉายให้ชมกันตั้งแต่ 9 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป ในโรงภาพยนตร์

ในวาระครบรอบ 20 ปี ภาพยนตร์เรื่อง “แฟนฉัน” GDH ร่วมกับ GULF เสริมพลังหนังไทย สร้างสุขให้ผู้ชม จัดรอบกาล่าภาพยนตร์ “20 ปี แฟนฉัน REMASTERED IN 4K” ณ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยมี โบ-ธนากร ชินกูล รับหน้าที่พิธีกรพูดคุยกับ 4 ผู้กำกับแฟนฉัน วิทยา ทองอยู่ยง, อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม, คมกฤษ ตรีวิมล, วิชชพัชร์ โกจิ๋ว ถึงที่มาที่ไปของการ รีมาสเตอร์ภาพยนตร์แฟนฉัน ที่ครองใจผู้ชมมาตลอด 20 ปี สู่เวอร์ชั่นใหม่ในระบบ4K เพื่อให้ภาพคมชัดสดใสกว่าที่เคย พร้อมกันนี้บรรยากาศภายในงานยังจัดให้ทุกคนได้ร่วมย้อนรำลึกถึงภาพความประทับใจ มีจัดตู้สติกเกอร์ให้ทุกคนได้ร่วมถ่ายภาพย้อนวันวาน มีอาหารไอศกรีมโบราณ และลูกชิ้นปิ้ง ให้ได้อิ่มอร่อยแบบจัดเต็ม นอกจากนี้ยังมีการประมวลภาพกิจกรรมประกวด “แฟนฉัน Fan Art วาดความคิดถึง” โดยนำภาพสวยๆ จากผู้ส่งเข้าประกวดมาเปิดให้ชมในงาน และเปิดอีกหนึ่งโปรเจกต์พิเศษ ภาพยนตร์สารคดี “REMEMBERING แฟนฉัน แด่ความทรงจำสีจาง” ที่จะฉายให้ชมกันตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมนี้ ที่โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่านอีกด้วยจากนั้น โบ ธนากร รับหน้าที่พูดคุยต่อกับผู้กำกับทั้ง 4 บอล วิทยา, ปิ๊ง อดิสรณ์, เอส คมกฤษ, เดียว วิชชพัชร์ และนักแสดงรุ่นใหญ่ ต้น วงศกร, กบ อนุสรา, ไก่ นิภาวรรณ พร้อมด้วยนักแสดงรุ่นเล็ก แน็ก ชาลี , โฟกัส จีระกุล, แจ็ค เฉลิมพล , อ๋อง ธนา, หยก ธีรนิตยาธาร, อ๊อฟ อภิชาญ และ เกตต์ ตรีวรัตถ์ ที่แม้จะผ่านมา 20 ปี แต่ความรู้สึกดีๆ ยังไม่จางหาย​จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เผยว่า “ในวาระครบรอบ 20 ปีภาพยนตร์ “แฟนฉัน” GDH และ GULF ขอเสริมพลังให้หนังไทยและร่วมสร้างความสุขให้ผู้ชม ด้วยการย้อนรำลึกความประทับใจผ่านโปรเจกต์สุดพิเศษ ที่นำภาพยนตร์แฟนฉันมารีมาสเตอร์สู่เวอร์ชั่นใหม่ในระบบ 4K ที่ภาพคมชัดสดใสกว่าที่เคย พร้อมเพิ่มเซอร์ไพร์สพิเศษท้ายเรื่อง เพื่อส่งความรู้สึกดีๆ ให้กับผู้ชมที่ยังรักและคิดถึง เจี๊ยบ, น้อยหน่า และแก๊งเด็กๆ แฟนฉัน ให้ได้จูงมือกันกลับมาสัมผัสความอบอุ่นของรักครั้งแรกในโรงภาพยนตร์กันอีกครั้ง และอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ชม “แฟนฉัน” ในโรงภาพยนตร์ ให้ได้มาสัมผัสความสนุกกันแบบเต็มอรรถรส พร้อมกัน 9 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์”​ปิดท้ายความทรงจำดีๆ เมื่อผู้บริหาร GDH จินา โอสถศิลป์, จิระ มะลิกุล ร่วมด้วย ผู้บริหารบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) คุณสิตมน รัตนาวะดี HR Business Partner และ คุณยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน พร้อมด้วยทีมผู้กำกับ นักแสดงจากภาพยนตร์แฟนฉัน ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก่อนขึ้นไปชมภาพยนตร์“20 ปี แฟนฉัน REMASTERED IN 4K” ที่จะเริ่มเข้าฉายตั้งแต่ 9 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์มาร่วมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ‘แฟนฉัน’ เวอร์ชั่นใหม่ กระจ่างชัดสดใสแบบ REMASTERED IN 4K ตั้งแต่ 9 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์