‘ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ฯ’เผยแผนต่อขยาย พื้นที่ธีมมาร์เวลใหม่ทั้งหมด พร้อมประสบการณ์ใหม่ เต็มอิ่มด้านความบันเทิง ช็อปปิง การรับประทานอาหาร และเครื่องเล่น

เรื่องราวของจักรวาลมาร์เวลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท โดย จอช ดามาโร (Josh D’Amaro) ประธานแห่ง Disney Experiences ได้แถลงในงาน D23: The Ultimate Disney Fan Event ในแอนะไฮม์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เกี่ยวกับพื้นที่ส่วนต่อขยายธีมมาร์เวลที่จะมีโซนเครื่องเล่นใหม่ ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการต่อขยายต่อเนื่องหลายปี พร้อมเปิดตัวภาพร่างคอนเซ็ปต์อาร์ตของโซนเครื่องเล่นใหม่เป็นครั้งแรก ทำให้โปรเจ็กต์นี้เป็นที่ตั้งตารออย่างมาก และเป็นการเรียกรวมพลเหล่าแฟนมาร์เวลจากทั่วโลกให้มาดื่มด่ำบรรยากาศแห่งการผจญภัยสุดเร้าใจครั้งนี้ ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติและโลกใบนี้ เหล่ายอดมนุษย์จากอเวนเจอร์สได้ร่วมมือกันสร้างอาคารใหม่ให้ สตาร์คเอ็กซ์โป (Stark Expo) เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเหล่าอเวนเจอร์ส โดยหนึ่งในนั้นคือ ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ (หรือ สไปเดอร์แมน) เด็กฝึกงานคนใหม่ล่าสุดของ Stark Industries ซึ่งจะมารับหน้าที่เจ้าบ้านพาชมการสาธิตผลงานการพัฒนาล่าสุด และการปรากฏตัวของสไปเดอร์แมนย่อมดึงดูดหนึ่งในตัวร้ายที่น่าเกรงขามซึ่งมาทำลายล้างสถานที่แห่งนี้อย่างแน่นอน ปีเตอร์จึงกำลังต้องการความช่วยเหลือ เพื่อปกป้องเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขา ไปพร้อมกับการช่วยชีวิตผู้ชมที่ถูกจับระหว่างการต่อสู้ไปด้วยโปรเจ็กต์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงอย่าง พื้นที่ส่วนต่อขยายในทูมอร์โรว์แลนด์ (Tomorrowland) นี้ ถือเป็นการต่อขยายหลักครั้งที่สามของประสบการณ์ธีมมาร์เวลหลากมิติ ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ซึ่งจะครอบคลุมประสบการณ์ด้านความบันเทิง ช็อปปิง และการรับประทานอาหารใหม่ทั้งหมด ทั้งยังจะเป็นการขยายศูนย์กลางแห่งซูเปอร์ฮีโรมาร์เวล ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ซึ่งจะดึงดูดแฟนๆ จากทั่วโลกให้มารวมพลังกันต่อสู้กับเหล่าวายร้ายจากหลายเรื่องราวในจักรวาลมาร์เวลจุดกำเนิดของมหากาพย์มาร์เวลในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เริ่มจากการที่ โทนี่ สตาร์ค (หรือ ไอร่อนแมน) ได้เลือกฮ่องกงให้เป็นสำนักงานใหญ่ของ Stark Industries ประจำเอเชีย ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จึงกลายเป็นที่ตั้งของสตาร์คเอ็กซ์โป ทำหน้าที่จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่และใหม่ล่าสุดของ Stark Industries นอกจากนี้ สืบเนื่องมาจากความนิยมอันล้นหลามของประสบการณ์เครื่องเล่นธีมมาร์เวลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้ง Iron Man Experience และ Ant-Man and The Wasp: Nano Battle! ซึ่งมีแค่ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เท่านั้น และได้มอบความสนุกให้กับแขกหลายล้านคนตั้งแต่เปิดตัวมาเมื่อปี พ.ศ. 2560 และ 2562 ตามลำดับ ไปจนถึงกิจกรรมใหม่ประจำฤดูกาลที่ออกใหม่เรื่อยๆ อย่าง ไลน์อัพอัดแน่นของซูเปอร์ฮีโรมาร์เวล, Avengers Deployment Vehicle และ การแสดงโดรนที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากมาร์เวล ทำให้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท มีความตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อการทำให้เรื่องราวซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลมีชีวิตขึ้นมา ผ่านการเล่าเรื่องอันมีเอกลักษณ์และล้ำสมัย