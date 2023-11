ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ จัดงานปาร์ตี้ฉลองพิธีเปิด เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น “A Spectacular Celebration of World of Frozen” เปิดประตูเมืองต้อนรับสู่ดินแดนเสมือนจริง ‘เอเรนเดลล์’ ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้

เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของดินแดนธีม “โฟรเซ่น” แห่งแรกของโลกอย่าง เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น (World of Frozen) ผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลกได้เข้าร่วมงานฉลอง “A Spectacular Celebration of World of Frozen” และดื่มด่ำไปกับช่วงเวลาอันแสนสุขในอาณาจักรเอเรนเดลล์เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์แอนิเมชันยอดฮิตจากค่าย Walt Disney Animation Studios อย่าง “โฟรเซ่น” ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ และ “โฟรเซ่น 2” ผจญภัยปริศนาราชินีหิมะ จะนำทางทุกท่านเข้าสู่ “เอเรนเดลล์” ดินแดนของจริงที่ถอดแบบจากภาพยนตร์อย่างไม่มีผิดเพี้ยน ผ่านเรื่องราวอันน่าหลงใหล ตัวละครที่ทุกคนต่างรัก วัฒนธรรมที่ทำให้อบอุ่นหัวใจ ภูมิทัศน์น่าทึ่ง ดนตรีอันทรงเสน่ห์ และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่จะมาเผยโฉมที่นี่เป็นครั้งแรก เพื่อให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำไปกับหมุดหมายแห่งการท่องเที่ยวแห่งนี้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการร่วมฉลองวันสำคัญอย่าง ซัมเมอร์ สโนว์ เดย์ (Summer Snow Day) และสัมผัสประสบการณ์เครื่องเล่นแสนสนุกแขกรับเชิญพิเศษประกอบด้วย โรเบิร์ต ไอเกอร์ (Robert Iger) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวอลต์ดิสนีย์,จอช ดีอามาโร (Josh D'Amaro) ประธาน Disney Experiences, จิล เอสโตริโน (Jill Estorino) ประธานและกรรมการผู้จัดการ Disney Parks International, ไมเคิล โมริอาตี (Michael Moriarty) กรรมการผู้จัดการฮ่องกงดิสนีย์แลนด์รีสอร์ท และ เจนนิเฟอร์ ลี (Jennifer Lee) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ Walt Disney Animation Studios พ่วงตำแหน่งนักเขียน/ผู้กำกับมือรางวัลออสการ์จาก “โฟรเซ่น” ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ และ “โฟรเซ่น 2” ผจญภัยปริศนาราชินีหิมะในงานฉลองครั้งนี้ โรเบิร์ต ไอเกอร์ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า "ภาพยนตร์เรื่องโฟรเซ่นเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติการณ์ของดิสนีย์ และยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพลังแห่งการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นรากฐานของบริษัทวอลท์ดิสนีย์ด้วยเช่นกันนั้นทรงอานุภาพเพียงใด บริษัทยึดมั่นวิถีนี้มาตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี และเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะเล่าเรื่องและสร้างสรรค์เรื่องราวต่อไปอีกในอีก 100 ปีถัดไป”จอช ดีอามาโร เล่าความรู้สึกประทับใจในประสบการณ์แบบดื่มด่ำว่า “Imagineering ของพวกเราทำงานร่วมกันกับทีมงานของ Disney Animation เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายละเอียดจะถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด โดย World of Frozen จะพาคุณไปสู่อีกโลกหนึ่ง ที่เราสามารถสนุกสนานไปกับคนที่เรารัก และสร้างความทรงจำอันแสนพิเศษร่วมกัน”ในฐานะผู้ขับเคลื่อนคนสำคัญเบื้องหลังภาพยนตร์แฟรนไชส์อย่าง “โฟรเซ่น” เจนนิเฟอร์ ลี รู้สึกยินดีที่ได้เห็น World of Frozen มีชีวิตขึ้นมาด้วยตัวเอง เธอกล่าวว่า “เราไม่เคยวาดฝันว่าวันหนึ่งจะได้รับโอกาสให้ได้เดินก้าวเท้าเข้ามาในอาณาจักรเอเรนเดลล์ดังเช่นวันนี้ ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของเหล่าศิลปินที่ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพยนตร์ “โฟรเซ่น” และได้รับรู้ความรู้สึกที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจและตื่นใจเช่นนี้”การเฉลิมฉลองจัดขึ้นที่อ่าวแห่งเอเรนเดลล์ใน World of Frozen บรรยากาศเต็มไปด้วยการรอคอยอย่างใจจดจ่อ งานแห่งความสุขนี้เริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงสุดพิเศษจากคณะนักแสดง คณะประสานเสียงแห่งเอเรนเดลล์ (Royal Choir of Arendelle) กับการแสดงเมดเลย์บทเพลงจากภาพยนตร์ “โฟรเซ่น” พร้อมการต้อนรับแขกทุกท่านอย่างอบอุ่นจาก โรเบิร์ต ไอเกอร์, จอช ดีอามาโร และเจนนิเฟอร์ ลี และหลังจากที่การแสดงสุดประทับใจจบลง เอลซ่าได้ร่ายพลังน้ำแข็งเรียกโอลาฟ และเนรมิตบรรยากาศราวต้องมนตร์ ส่วนราชินีอันนาทรงประกาศว่าประตูเมืองเอเรนเดลล์กำลังเปิดออก และผู้มาเยือนทุกคนก็ได้ร่วมกันเพลิดเพลินไปกับค่ำคืนอันสวยงามใต้แสงดาวการแสดงแสงสีสุดตระการตาได้รังสรรค์ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองที่ยอดเยี่ยมประดับประดาท้องฟ้ามืดสนิทด้วยฝูงโดรนที่บินทะยานแปรเปลี่ยนเป็นภาพที่โดดเด่นด้วยภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ "โฟรเซ่น" ที่รักของพวกเราทุกคน การโลดแล่นของโดรนเหล่านี้สะท้อนลวดลายที่ซับซ้อนของพลังน้ำแข็งของเอลซ่า แต่งแต้มสีสันท้องฟ้าด้วยความสวยงามที่ลืมไม่ลง ฝากความประทับใจที่ไม่ลบเลือนให้กับพวกเราทุกคนWorld of Frozen พร้อมเปิดประตูเมืองต้อนรับทุกท่านในวันที่ 20 พฤศจิกายน เตรียมตัวให้พร้อมที่จะดื่มด่ำไปกับดินแดนที่มีชีวิตแห่งนี้และสร้างความทรงจำที่จะคงอยู่ตลอดไป ร่วมสัมผัสโลกแห่งโฟรเซ่น แบบสนุกเต็มอิ่มไม่ต้องรอคิวนาน ด้วย “บัตรผ่านเข้าสวนสนุกก่อนเวลาเปิด” ได้ที่ https://www.klook.com/activity/39-hong-kong-disneyland-resort-hong-kong/