พบกับตัวอย่างและภาพโปสเตอร์ของ “Disney’s Snow White สโนว์ไวท์” ในงาน D23: The Ultimate Disney Fan Event ก่อนฉายจริง 20 มีนาคม 2025 ในโรงภาพยนตร์

นับเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชันฟอร์มยักษ์ที่ทั่วโลกรอคอยสำหรับและยิ่งจุดกระแสให้อยากดูมากขึ้นไปอีก เมื่องานโชว์เคส D23: The Ultimate Disney Fan Event ของ The Walt Disney Company ที่ผ่านมา ได้เปิดเผยโปสเตอร์ของภาพยนตร์และตัวอย่างซึ่งมีบางส่วนของฉาก "Whistle While You Work" ให้ได้เห็น พร้อมเชิญดารานำ Rachel Zegler ผู้รับบทเป็นสโนว์ไวท์ และ Gal Gadot ซึ่งรับบทราชินีใจร้าย มาถ่ายทอดเบื้องหลังการถ่ายทำและรายละเอียดพิเศษเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์ ทำเอาแฟน ๆ ที่เข้าร่วมงานต่างตื่นเต้นที่ใกล้จะได้ดู "Disney's Snow White สโนว์ไวท์" ซึ่งจะเข้าฉายจริง วันที่ 20 มีนาคม 2025 ในโรงภาพยนตร์"Disney's Snow White สโนว์ไวท์" เป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชันที่นำนิทานระดับอมตะกลับมาเล่าอีกครั้ง โดยยกเอาภาพยนตร์เมื่อปี 1937 มาตีความใหม่ในรูปแบบมิวสิคัล นำเสนอการผจญภัยทางดนตรีที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์อันน่าหลงใหล ผ่านตัวละครที่ทุกคนรัก ทั้ง Bashful, Doc, Dopey, Grumpy, Happy, Sleepy, และ Sneezy โดยได้ Marc Webb มาเป็นผู้กำกับ อำนวยการสร้างโดย Marc Platt และ Jared LeBoff มี Callum McDougall เป็นผู้อำนวยการสร้าง และสร้างสรรค์เพลงต้นฉบับใหม่ทั้งหมดโดย Benj Pasek และ Justin Paulแฟน ๆ ตั้งตารอกันได้เลย "Disney's Snow White สโนว์ไวท์" ฉายจริง วันที่ 20 มีนาคม 2025