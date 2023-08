ลูก ผกก. การ์ตูน "Snow White" บอกพ่อ และ "วอลท์ ดิสนีย์" คงสะดุ้งอยู่ในหลุมฝังศพถ้าได้เห็น "Snow White" ฉบับสาวลาติน

ลูกชายของนักสร้างแอนิเมชันที่กำกับ "Snow White and the Seven Dwarfs" ฉบับดั้งเดิม ออกมาให้ความเห็นถึงการรีเมคการ์ตูนระดับคลาสสิก โดยเขาประณามภาพยนตร์เวอร์ชั่นใหม่ที่แสดงโดย เรเชล เซเกลอร์ ว่า Woke เกินไปเดวิด แฮนด์ กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ The Telegraph ว่า "มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง และผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับมัน ผมรู้ว่าพ่อกับ วอลต์ ก็จะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเช่นกัน”เขาเรียกมันว่า "ความอัปยศ" ที่ Disney กำลัง "พยายามทำสิ่งใหม่ ๆ กับสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก่อนหน้านี้"“ความคิดของพวกเขารุนแรงมากในตอนนี้” แฮนด์ ซึ่งทำงานเป็นนักออกแบบให้กับดิสนีย์ในช่วงปี 1990 กล่าว "พวกเขาเปลี่ยนเรื่องราว พวกเขาเปลี่ยนกระบวนการคิดของตัวละคร ... พวกเขากำลังสร้างให้มัน Woke ขึ้น และผมก็ไม่ได้สนใจมันเลย ผมว่ามันค่อนข้างเป็นการดูถูกพวกเขาจริงๆ อยู่เหมือนกัน พวกเขาเคยทำอะไรแบบนี้กับงานคาสสิกเหล่านี้มาแล้ว ... ไม่มีการเคารพสิ่งที่ ดิสนีย์ ทำและสิ่งที่พ่อของผมทำ"ภาพยนตร์เรื่อง "Snow White" เวอร์ชั่นใหม่เลือกนักแสดงสาวเชื้อสายลาตินฮิสแปนิกอย่าง เรเชล เซเกลอร์ มารับบทนำ จนทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการเลือกนักแสดงที่ไม่ตรงกับงานต้นฉบับขณะที่ เรเชล เซเกลอร์ เขียนโต้ตอบกระแสวิจารณ์ในตัวเธอลง Twitter ว่า "ซาบซึ้งนะ กับคนที่พยายามปกป้องฉันทางออนไลน์ แต่โปรดอย่าแท็กชื่อฉันในวาทกรรมไร้สาระเกี่ยวกับการคัดเลือกนักแสดงเลย ฉันไม่อยากเห็นเลยจริงๆ”เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ใช้โซเชียลมีเดียยังมีปัญหากับเนื้อเรื่องหลังจากการสัมภาษณ์ของ เรเชล เซเกลอร์ และ กัล กาด็อท ที่บอกว่าในหนังเรื่องใหม่เจ้าหญิง "จะไม่รอรับการช่วยเหลือจากเจ้าชาย และเธอจะไม่ฝันถึงความรักที่แท้จริงอะไรแบบนั้น ... เธอกำลังฝันถึงการเป็นผู้นำ”เรเชล เซเกลอร์ ยังยอมรับว่าเธอไม่ได้ชอบ Snow White แบบดั้งเดิมนัก และมองว่าหนังเก่าอาจเสริมทัศนคติแบบโบราณโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะมีเนื้อหาที่จำกัดความเป็นอิสระของผู้หญิงในการกำหนดเส้นทางของเธอเอง