ข่าวร้าย Wonder Woman 3

ในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ กัล กาด็อท บอกว่าตัวเองน่าจะได้กลับมาแสดงเป็น Wonder Woman ในหนังที่จะทำร่วมกับ เจมส์ กันน์ และ ปีเตอร์ ซาฟราน แต่โปรเจกต์นี้กลับไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยจนล่าสุดมีแหล่งข่าวที่บอกกับ Variety ว่าภาพยนตร์เรื่อง Wonder Woman ภาค 3 ไม่ได้อยู่ในแผนการของ DC Studiosแหล่งข่าวย้ำว่าปัจจุบัน กันน์ และ ซาฟราน ไม่มีแผนสำหรับโปรเจกต์ "Wonder Woman" ใน DC Universe ฉบับรีบูต นอกเหนือจากซีรีส์ภาคก่อน "Paradise Lost" ที่จะเล่าเรื่องราวของชาวอะแมซอน และออกฉายทาง Max เท่านั้น