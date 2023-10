คอนเสิร์ตส่งท้ายปี เพื่อคนรักเจ้าหญิงดิสนีย์ “DISNEY PRINCESS - THE CONCERT IN BANGKOK” 2- 3 ธันวาคมนี้ ที่เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์

เตรียมตัวพบกับคอนเสิร์ตที่เหล่าคนรักเจ้าหญิงดิสนีย์หลายคนรอคอยดิสนีย์ ปรินเซส เดอะ คอนเสิร์ต อิน แบงค็อก) คอนเสิร์ตรวมผลงานเพลงจากซีรีส์เจ้าหญิงดิสนีย์ที่ทุกคนเคยร้อง เต็มอิ่มไปกับเสียงร้องจากทีมนักแสดงคุณภาพจากบรอดเวย์ นักแสดงและผู้ให้เสียงจากดิสนีย์เตรียมดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงจากเหล่านักแสดงคุณภาพระดับบรอดเวย์ที่จะมาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่น Disney Princess ที่ทุกคนชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น Aisha Jackson ( นักแสดง ‘Anna’ in Frozen, ‘Snow White’ in Once Upon a One More Time), Steffanie Leigh (นักแสดงจาก ‘Mary Poppins’ in Mary Poppins, ‘Liane D’Exelmans’ in Gigi), Krysta Rodriguez (นักแสดงจาก ‘Cinderella’ in Into the Woods, ‘Meg’ in the world premiere of Disney’s Hercules), และ Anneliese van der Pol (นักแสดงจาก ‘Belle’ in Beauty and the Beast and 'Chelsea Daniels’ on the Disney Channel’s That’s So Raven/Raven’s Home) พร้อมด้วย Benjamin Rauhala (จากมิวสิคัล Fiddler on the Roof) และ Prince, Adam J. Levy (จากมิวสิคัล Moulin Rouge).ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกแห่งจินตนาการไปกับเหล่าเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ตลอดเวลากว่าสองชั่วโมง ตระการตาด้วยโปรดักชันแบบมิวสิคัลระดับโลก ที่ทำให้ทุกคนนึกถึงฉากสุดประทับใจจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่องต่าง ๆ พร้อมบทเพลงที่ทุกคนร้องได้ไม่ว่าจะเป็น “How Far I’ll Go,” “A Whole New World,” “Colors of the Wind,” “Part of Your World,” “Almost There,” “Let It Go” และเพลงอื่น ๆ จากดิสนีย์#DisneyPrincessConcert #DisneyConcerts #DisneySongs #DisneyPrincessBKK #LiveNationTero #TEROSCENARIO