"พิกเล็ท” โชว์เสียงร้อง “เล่นซ่อนหา” เวอร์ชั่นอนิเมะ เพลงประกอบภาพยนตร์ “My Next Doll” สไตล์โรบอท

ค่ายเพลง “E29 MUSIC IDENTITIES" คว้าตัวศิลปินสาวสวย "พิกเล็ท ชาราฎา อิ่มราพร” มาร่วมร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยแนวคอมเมดี้ “My Next Doll ยัยตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลังสอง” ในเพลง “เล่นซ่อนหา” สไตล์โรบอทอนิเมะ งานนี้ได้ศิลปินสาว “พิกเล็ก” มาร่วมถ่ายทอดได้อย่างน่ารักสดใส เพิ่มสีสันคาวาอี้ขึ้นอีกเท่าตัว “เล่นซ่อนหา” เพลงรักสดใส สไตล์โบบอท ที่ได้ไอดอลสาวมากความสามารถอย่าง“พิกเล็ท ชาราฎา อิ่มราพร” มาถ่ายทอดความน่ารักและสไตล์การร้อง โดยเนื้อเพลงพูดถึงอาการตกหลุมรักใครสักคนและทนเก็บความรักที่มีไว้ไม่ไหว จนวันหนึ่งพร้อมแล้วที่จะพูดความในใจ เลยต้องอัพเดทซอฟต์แวร์หัวใจ เพื่อที่จะตะโกนออกไปว่ารักเธอโดยศิลปินไอดอลสาว “พิกเล็ท” ได้เล่าถึงการทำงานครั้งนี้ว่า “สำหรับเพลงแนวนี้พิกเล็ทไม่ค่อยเคยร้องเท่าไหร่ค่ะ แต่เคยเห็นภาพยนตร์เรื่องนี้มาบ้าง ดีใจมากค่ะที่ได้รับเลือกให้มาร้องเพลง “เล่นซ่อนหา” เป็นเพลงที่น่ารักดีค่ะ การร้องมีความยากอยู่ในระดับนึง แต่ก็ปรับจูนกันได้ค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้พิกเล็ทกับผลงานเพลง “เล่นซ่อนหา” ในภาพยนตร์ “My Next Doll ยัยตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลังสอง” ด้วยนะคะ”“เล่นซ่อนหา” เพลงประกอบภาพยนตร์ไทยแนวคอมเมดี้ เซ็กซี่ หวาบหวิว “My Next Doll ยัยตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลังสอง” เมื่อหุ่น AI แคร์ดอลล์รุ่นใหม่ ที่มีความน่ารักและฉลาด เกิดอยากเอาชนะใจเจ้านายขี้เหงา เรื่องราวสุดป่วนจึงเริ่มขึ้นทันที นำแสดงโดยนักแสดงหน้าใหม่ อาทิ “เต้-ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์”, “แพรว-เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค”, “เจน-นฤมล คำพันธ์”, “บัว-สีทอง ดวงแก้ว” “นะโม-เบนเนดิค เรอบิเย”, “พิม-ปานวาด ศรีวิรุฒ” และ “ภีม-ณัฐภัทร ประภานนท์” กำกับการแสดงโดย “ครูหลี่เจิน-ณัชชานิษฐ์ จิรรุ่งโรจน์” ผู้คร่ำหวอดในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมานาน ที่ได้มานั่งแท่นรับหน้าที่ผู้กำกับเป็นครั้งแรก!!! ภายใต้การผลิตโดย "โมโนออริจินอล" ดูได้ไม่มีเซ็นเซอร์ที่ MONOMAX (โมโนแมกซ์)ติดตามชม “My Next Doll ยัยตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลังสอง” และฟังเพลง “เล่นซ่อนหา” Ver.อนิเมะ สุดน่ารักกันได้ทาง https://youtu.be/IY2SB4pYDe0?si=faWSQBOeqL7JsDkb