3 เหตุผลที่ไม่ควรพลาด “20th Century Studios’ Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส” ในโรงภาพยนตร์ เตรียมตั้งรับปรากฏการณ์สุดระทึก 15 สิงหาคมนี้ ทั่วประเทศ

“20th Century Studios’ Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส” เป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่จะย้อนไปสู่รากเหง้าของต้นเรื่องอย่างภาพยนตร์ “Alien” ของ ริดลีย์ สก็อตต์ ที่เข้าฉายเมื่อปี 1979 โดยการพาผู้ชมออกเดินทางไปในห้วงอวกาศอันเวิ้งว้างพร้อมกับกลุ่มนักสำรวจอวกาศวัยรุ่น ที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังจะเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตอันน่ากลัวที่สุดในจักรวาลบนสถานีอวกาศร้าง เป็นการย้ำสโลแกนที่ว่า “ในอวกาศ ไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องของคุณหรอก” ได้เป็นอย่างดี

เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อีกเรื่องที่คอหนังแอคชันระทึกขวัญตั้งตารอ สำหรับที่การันตีความน่าดูด้วยสตูดิโอผู้สร้างเดียวกับ “Avatar: The Way of Water” และ “Kingdom of the Planet of the Apes” โดยครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องราวบทใหม่ของแฟรนไชส์ภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง Alien กับการค้นพบของกลุ่มวัยรุ่นผู้บุกเบิกอวกาศที่พากันไปสำรวจซากปรักหักพังของสถานีอวกาศร้าง โดยหวังจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น แต่แล้วอยู่ ๆ กลับต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาล ท่ามกลางฉากและบรรยากาศที่อันตรายและเงียบที่สุดอย่างอวกาศ ซึ่งจะสร้างความระทึกขวัญให้ทุกคนตื่นเต้นตลอดการรับชมยืนยันความใจเต้นแรงจากเสียงตอบรับของเหล่าสื่อมวลชนและคนดังที่ได้รับชม Footage พิเศษความยาว 15 นาที ซึ่งเผยให้เห็นความระทึกบางส่วนจาก “20th Century Studios’ Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส” ไปเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “โคตรคลั่ง! ไฮป์มากเวอร์”, “เป็น 15 นาทีที่พลุ่งพล่าน”, “ไม่เคยรู้สึกกดดันขนาดนี้มาก่อน”, “เอเลี่ยนน่ากลัวมาก”, “ลุ้นให้ตัวละครรอดทุกวินาที”, “งานสร้างสุดตื่นตา”, “ระทึกปนสยอง”, “รอดูแทบไม่ไหวแล้ว 15 สิงหาคมนี้ ห้ามพลาด!!!”และเพื่อตอกย้ำความน่าดู เรามี 3 เหตุผลที่ไม่ควรพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้มาบอกต่อ เชื่อเถอะว่าถ้ารู้แล้วคุณจะไม่อยากพลาดชม “20th Century Studios’ Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส” ในโรงภาพยนตร์ เตรียมตัวให้ดีแล้วไปพบกับความระทึก 15 สิงหาคม ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ และเตรียมตื่นเต้นยิ่งกว่าในระบบ IMAX 4มิติ MX4D และ Dolby Atmosการกลับมาของเหล่าเอเลี่ยนนักล่าที่ โหด แกร่ง ดุ แน่นอนว่าเสน่ห์ที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ระทึกยิ่งกว่าเรื่องอื่น คือสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือเอเลี่ยนที่แกร่งและโหด แถมยังมาพร้อมสัญชาตญาณของนักล่า จนทำให้ผู้ชมหวาดผวาและลุ้นไปกับการหนีเอาชีวิตรอดของเหล่าตัวละคร โดยเอกลักษณ์ของเอเลี่ยนในแฟรนไชส์ภาพยนตร์นี้มีอยู่ 3 อย่างด้วยกันคือ Facehuggers, Chestburster และ Xenomorphจุดเริ่มต้นของความโหดคือ Facehuggers ปรสิตต่างดาวที่หน้าตาเหมือนแมงมุม มีขาเหมือนโครงกระดูกนิ้วมือ เมื่อมันกระโดดเกาะหน้าสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วจะใช้ลิ้นทรงกระบอกสอดเข้าปากเหยื่อเพื่อฝังตัวอ่อนของเอเลี่ยน ซึ่งใน Alien: Romulus มีการปรับรูปลักษณ์บางอย่างและเพิ่มจำนวน Facehuggers ให้มากกว่าที่เคยมีมา เพื่อความสยองขั้นสุด หากไปดูในโรงภาพยนตร์จะต้องทึ่งกับฉากที่เหล่าตัวละครวิ่งหนี Facehuggers หลายสิบตัวในห้องแช่แข็งอย่างแน่นอน โดยเบื้องหลังของฉากนี้มีการสร้าง Facehuggers ขึ้นมาถึง 12 แบบ รวมกว่า 70 ตัว ให้มีความสามารถที่แตกต่างกัน บางตัวขยับได้เพียงเล็กน้อย ในขณะที่บางตัวเป็นระบบแอนิเมทรอนิกส์เต็มรูปแบบ สามารถควบคุมขาทั้งแปด ปาก และข้อต่อได้ด้วยจอยสติ๊ก ทีมผู้สร้างเผยว่า มีฉากหนึ่งที่ห้องแช่แข็งละลายแล้ว Facehuggers หลายตัวตกลงไปในน้ำ การที่จะทำให้พวกมันว่ายน้ำและโจมตีเหยื่อได้ ต้องใช้คนควบคุมถึง 7 คนเพื่อบังคับ Facehuggers กว่า 20 ตัวพร้อมกันเลยทีเดียวอีกหนึ่งความน่ากลัวและเป็นฉากซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ Alien คือฉาก Chestburster ตัวอ่อนที่ Facehugger ฝังไว้ในร่างเหยื่อ เมื่อโตเต็มที่มันจะทะลวงออกจากหน้าอกของเหยื่อ ซึ่งในภาคนี้ Chestburster ก็กลับมาให้เห็นในรูปลักษณ์ที่น่าขยะแขยงและสยดสยองเหมือนเดิม เพิ่มเติมบางอย่าง เช่น แขนเล็ก ๆ ที่ขยับได้และมีความสามารถในการขยับตัวมากขึ้นสุดท้ายที่น่ากลัวขั้นสุดคือ Xenomorph เอเลี่ยนที่พัฒนามาจาก Chestburster จนโตเต็มวัย มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่โหด แกร่ง และดุ อย่างสมบูรณ์แบบ มาพร้อมหัวทรงกระบอกยาว หางแหลมที่แข็งแรง เลือดเป็นกรดเข้มข้น และสามารถอยู่รอดได้ในทุกบรรยากาศ โดยไม่ต้องการอาหาร ซึ่งใน Alien: Romulus สร้าง Xenomorph แบบแอนิมาทรอนิกส์มาเข้าฉากทั้งหมด 4 ตัว ให้นักแสดงมีโอกาสโต้ตอบกับ Xenomorph จริง ๆ เพื่อส่งต่อความระทึกถึงขีดสุดไปยังผู้ชมได้ดีที่สุดถ้าอ่านตรงนี้แล้วยังไม่เห็นภาพ ไปสัมผัสประสบการณ์สุดระทึกแบบเสมือนจริงกับ Facehugger และ Xenomorph ขนาดเท่าในภาพยนตร์ได้ที่ “Alien: Romulus Experience” ครั้งแรกในเมืองไทยของนิทรรศการที่จะทำให้ทุกคนผวาไปกับความรู้สึกราวกับว่ากำลังเผชิญหน้านักล่าสุดโหดอยู่ในยานอวกาศร้างของภาพยนตร์ “20th Century Studios’ Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส” ณ SFWorld Cinema ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้เข้าชมฟรี! ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 สิงหาคม 2567โดยผู้กำกับที่เคยสร้างผลงานระดับตำนานอย่าง Don't Breathe และ Evil Dead ผู้กำกับของเรื่องนี้อย่าง เฟเด อัลวาเรซ (Fede Alvarez) นั้นขึ้นชื่อในการสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูอยู่แล้ว จากผลงานระดับขึ้นหิ้ง อาทิ "Evil Dead" ภาพยนตร์รีเมคในปี 2013 ซึ่งเปิดตัวด้วยอันดับหนึ่งในบ็อกซ์ออฟฟิศ และภาพยนตร์ระทึกขวัญที่ได้รับคำชมอย่างล้นหลาม "Don't Breathe" ซึ่งนำเสนอการเล่าเรื่องแนวใหม่และอัดแน่นไปด้วยฉากที่สร้างความตึงเครียดกดดันให้กับคนดู จนทำรายได้ทั่วโลกมากกว่า 157 ล้านดอลลาร์ และมีอิทธิพลอย่างยาวนานต่อกลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบภาพยนตร์สยองขวัญ นอกจากนี้เขายังกำกับซีรีส์ดังอย่าง "Calls" ซึ่งได้รับรางวัล Emmy Awards สำหรับการออกแบบภาพเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยม และทำให้อัลวาเรซได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง WGA (Writers Guild of America Awards) ด้วย ดังนั้นจึงการันตีได้ว่า "20th Century Studios' Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส" จะเป็นภาพยนตร์สุดระทึกที่ทำให้คุณกลัวจนแทบสิ้นสติได้"ผมตั้งใจมาก ๆ ที่จะทำให้คนที่เคยดูภาพยนตร์ Alien ต้นฉบับ รักภาพยนตร์เรื่องนี้ และสำหรับคนที่ไม่เคยดูมาก่อนก็จะได้รู้จักจักรวาลอันน่าทึ่งนี้ผ่านภาพยนตร์ของเรา บอกได้เลยว่าทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์สยองที่จะทำให้หายใจไม่ทั่วท้องจาก Alien: Romulus อย่างแน่นอน" เฟเด อัลวาเรซ กล่าว และนอกจากนี้ยังได้รับการอำนวยการสร้างโดย ริดลีย์ สก็อตต์ (Ridley Scott) ผู้กำกับต้นฉบับ Alien ภาคแรกถ้าอยากรู้ว่าความสยองแบบหายใจไม่ทั่วท้องเป็นยังไง เรียกน้ำย่อยก่อนไประทึกจริงในโรงภาพยนตร์ กับตัวอย่างสุดท้ายของ "20th Century Studios' Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส" ได้ที่ลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=Txs5JnS5vPs&t=8s ที่สุดของงานสร้างที่จะทำให้คุณระทึกกว่าที่เคยและเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกดำดิ่งไปสู่มุมมืดของจักรวาล ทีมงานได้สร้างฉากจริงขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในสตูดิโอกลางกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ตามความต้องการของผู้กำกับที่ว่า "แนวทางของผมคือการสร้างภาพยนตร์สยองขวัญที่แท้จริงด้วยตัวละครที่จำกัดและใช้เอฟเฟกต์จริงเท่าที่ทำได้" ดังนั้นทุกฉากที่เห็นในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศ, สถานีอวกาศ, อาณานิคม, ห้องวิจัย ทางเดิน ฯลฯ รวมถึงเหล่าเอเลี่ยน ชุด เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบฉากทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่เป็นของจริง อาจจะใช้วิชวลเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติมบ้างเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งวิธีการนี้ทำให้นักแสดงเข้าถึงความรู้สึกในแต่ละฉากได้ดีขึ้น และแน่นอนว่าส่งความรู้สึกไปถึงคนดูได้ดีขึ้นด้วยโดยผู้กำกับอัลวาเรซ ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเอฟเฟ็กต์ภาพและนักออกแบบที่มีชื่อเสียงมาร่วมกันสร้างสรรค์เอฟเฟ็กต์แบบดั้งเดิม ภายใต้การตีความใหม่ ให้เป็นเอฟเฟ็กต์จริงที่คลาสสิกแต่มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะเหล่าเอเลี่ยนซึ่งใช้การผสมผสานระหว่างอุปกรณ์เทียมและแอนิเมทรอนิกส์ ซึ่งทำให้งานภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นความมืดมิดที่คุ้นเคยสำหรับแฟน ๆ Alien และเป็นความระทึกที่ละสายตาไม่ได้สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูมาก่อน"20th Century Studios' Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส" ฉายจริง 15 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ และเตรียมตื่นเต้นยิ่งกว่าในระบบ IMAX 4มิติ MX4D และ Dolby Atmos