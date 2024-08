PROXIE และครอบครัวทองเจือ ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดระทึกใน Alien: Romulus Experience สถานีอวกาศจำลอง ฉลองการมาถึงของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สุดระทึก “20th Century Studios’ Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส”

The Way of Water” รวมถึง “Kingdom of the Planet of the Apes” ครั้งนี้จะพาทุกคนไปผจญภัยในสถานที่ที่อันตรายและเงียบที่สุดอย่างอวกาศ พร้อมสร้างความระทึกขวัญให้ทุกคนได้ตื่นตัวและตื่นเต้นตลอดการรับชม ด้วยฝีมือการกำกับของ เฟเด อัลวาเรซ ผู้กำกับ Don't Breathe ผู้ช่ำชองในการใช้ภาพและเสียงให้ระทึกขวัญ โดยนำเสนอเรื่องราวบทใหม่ของแฟรนไชส์ภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง Alien กับการค้นพบของกลุ่มวัยรุ่นผู้บุกเบิกอวกาศที่พากันไปสำรวจซากปรักหักพังของสถานีอวกาศร้าง ด้วยหวังจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น แต่แล้วอยู่ ๆ กลับต้องเผชิญหน้ากับชีวิตใหม่ของจริงที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาล ซึ่งพวกเขาต้องพยายามหนีเอาตัวรอดให้ได้ นับเป็นเรื่องราวบทใหม่ ของกลุ่มตัวละครใหม่ ที่สร้างความระทึกได้โดยไม่จำเป็นต้องดูภาคก่อน ๆ

ต้อนรับการมาถึงของภาพยนตร์แอคชันระทึกขวัญฟอร์มยักษ์ชวนหนุ่ม ๆ PROXIE ทั้ง กรพร้อมด้วยพิสูจน์ความกล้าใน “Alien: Romulus Experience” ที่จำลองห้องปฏิบัติการวิจัยพันธุกรรมสุดล้ำบนสถานีอวกาศโรมูลัส ของบริษัทเวย์แลนด์ ยูทานิ มาไว้บน SFWorld Cinema ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ก่อนไประทึกในวันฉายจริง 15 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์โดยหลังจากเข้าชม “Alien: Romulus Experience” ทุกคนต่างเผยด้วยความตื่นเต้นว่า เป็นประสบการณ์สุดระทึกที่สมจริง เช่น หนุ่ม ๆ PROXIE ที่พากันเล่าความรู้สึกหลังจากเข้าชม “Alien: Romulus Experience” ว่า ระทึกสุด ๆ ตั้งแต่ห้องแรกจนถึงห้องสุดท้าย “สนุกมากครับ จากห้องแรกจนถึงห้องสุดท้าย เหมือนค่อย ๆ ปูเรื่องราวให้เรารู้สึกตื่นเต้นขึ้นเรื่อย ๆ คิดว่าในหนังจะต้องลุ้นกว่านี้ คือมีทั้งฉากระเบิด ฉากเลือดกรดของเอเลี่ยน ฉากต่อสู้สุดมันส์” อองรีบอก ก่อนที่วิคเตอร์จะเสริมว่า “ที่เซอร์ไพรส์คือการได้เจอกับ Facehugger และ Xenomorph ขนาดเท่าที่เห็นในหนัง ผมว่าช่วยสร้างอารมณ์และความรู้สึกมีส่วนร่วมให้ดูหนังสนุกขึ้นได้มาก ๆ เลย” ส่วนกันเผย “พวกเราชอบหนังแนวนี้มากครับ ยิ่งดูกับเพื่อนในโรงภาพยนตร์ยิ่งสนุก ที่สำคัญเรื่องนี้ได้ผู้กำกับ เฟเด อัลวาเรซ จาก Don't Breathe ที่ถนัดทำหนังแนวระทึกขวัญ ใช้ภาพและเสียงเล่นกับจิตใจคนดูด้วยต้อง รับประกันความระทึกถึงขีดสุดแน่ ๆ อย่าลืมไปดู 20th Century Studios’ Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส ในโรงภาพยนตร์กันนะครับ วันพฤหัสที่ 15 สิงหาคมนี้”ด้านบ้าน พีท ทองเจือ ก็ตื่นเต้นไม่น้อย เพราะทั้งพีทและ เจ็ง วิไลลักษณ์ ภรรยา ชื่นชอบแฟรนไชส์ภาพยนตร์ Alien เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว “ผมค่อนข้างเชื่อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาว UFO เลยชอบหนังแฟรนไชส์ Alien มาก ดูทุกภาคและดูในโรงด้วย เป็นแนวหนังที่ทำให้ตื่นเต้นและลุ้นระทึกตลอดเลย”ส่วนลูก ๆ มิย่า-เซย่า-โรเตอร์ ถึงจะไม่เคยดู Alien ภาคก่อนหน้า แต่พอได้สัมผัสประสบการณ์สุดระทึกใน “Alien: Romulus Experience” แล้วต่างก็บอกว่าจะไม่ยอมพลาดชมภาพยนตร์ “20th Century Studios’ Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส” เด็ดขาด “ผมเคยเห็นภาพของเอเลี่ยนที่เป็น Xenomorph อยู่บ่อย ๆ แต่ยังไม่คุ้นกับ Facehugger เท่าไร พอได้มาเห็นแล้วชอบมากครับ ตัวเล็ก แต่ดูวิ่งไวและว่ายน้ำได้ด้วย น่ากลัวดี เลยคิดว่าถ้ามีสัตว์ประหลาดเก่ง ๆ ทั้ง Xenomorph และ Facehugger หนังเรื่องนี้น่าจะมีซีนแอคชัน ต่อสู้ หรือการเอาตัวรอดที่น่าสนใจ และน่าจะมีอะไรพีค ๆ เซอร์ไพรส์คนดูเยอะกว่านี้แน่นอน 15 สิงหาคมนี้ รอไปดูในโรงภาพยนตร์เลยครับ” โรเตอร์เป็นตัวแทนทุกคนเผยความรู้สึกทั้งนี้นอกจากจำลองสถานีอวกาศโรมูลัสมาให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์สุดระทึกแบบเสมือนจริงแล้ว โซน “Alien: Romulus Experience” ยังขนเอาสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์พิเศษอย่าง Facehugger จอมกระโดดที่จ้องจะเกาะหน้ามนุษย์เพื่อฝังตัวอ่อนเข้าไปในร่าง และ Xenomorph ที่สุดของสปีชีส์สายโหดที่ทั้งแข็งแกร่งและเก่งกาจในการล่า มาให้ชมและสัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ทุกคนจะได้พบกับ Facehugger ขนาดเท่าจริงในภาพยนตร์ และ Xenomorph ตัวใหญ่ยักษ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ใครชอบความตื่นเต้นระทึกใจ ต้องห้ามพลาด “Alien: Romulus Experience” นิทรรศการเสมือนจริงที่จะทำให้ทุกคนผวาไปกับความรู้สึกราวกับว่ากำลังเผชิญหน้านักล่าสุดโหดอยู่ในยานอวกาศร้าง บน SFWorld Cinema ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้เข้าชมฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 สิงหาคม 2567สำหรับ “20th Century Studios’ Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส” เป็นภาพยนตร์แอคชันระทึกขวัญฟอร์มยักษ์จาก 20th Century Studios ที่เคยสร้างความประทับใจมาแล้วมากมายจากทั้ง “Avatar:“20th Century Studios’ Alien: Romulus เอเลี่ยน: โรมูลัส” ฉายจริง 15 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ และระทึกยิ่งกว่าในระบบ 4มิติ MX4D และ Dolby Atmos ไม่ว่าจะเป็นแบบระบบเสียงออริจินัลภาษาอังกฤษ หรือพากย์ไทย ก็กระหึ่มไม่แพ้กัน ส่วนใครอยากสัมผัสประสบการณ์สุดระทึกแบบเสมือนจริง “Alien: Romulus Experience” เปิดให้เข้าชมฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 สิงหาคม 2567 ณ SFWorld Cinemaชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์โซเชียลมีเดีย:X: @20thCenturyTHInstagram: @20thCenturyStudiosTHFacebook: @20thCenturyStudiosTHYoutube: @20thCenturyStudiosTHHashtag: #AlienRomulusTH #เอเลี่ยนโรมูลัส