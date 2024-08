ASICS เผยประสบการณ์สุดพิเศษ Celebration of Movement Pop-Up โอบรับทุกการเคลื่อนไหว พร้อม “นิชคุณ” ร่วมฉลอง กลางงานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ วันนี้-12 ส.ค. เท่านั้น

ASICS (เอสิคซ์) เผยโฉม Celebration of Movement Pop-Up อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ ใจกลางกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคมนี้ โดยภายในงานทุกคนจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ สัมผัสบรรยากาศแห่งกีฬาและการเฉลิมฉลองผ่านคอลเลกชั่นล่าสุดอย่าง Celebration of Sport รวมไปถึงการทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุด นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเรื่องราวการส่งต่อแรงบันดาลใจของผู้คนที่หลากหลายจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปสุดพิเศษตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์“การจัดงาน Celebration of Movement Pop-Up อีเวนต์ที่กรุงเทพฯ ถือเป็นก้าวสำคัญของ ASICS ในการถ่ายทอดคุณค่าของสิ่งที่แบรนด์ยึดมั่น และงานนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อปรัชญา ‘Sound Mind, Sound Body’ แต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ ๆ ในด้านการมีส่วนร่วมของคอมมูนิตี้และการจุดประกายผู้คนในสังคมอีกด้วย โดยงานนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไปพร้อมกับช่วงฤดูกาลของมหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับโลก ทำให้ทุกคนได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง และประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มีต่อร่างกายและจิตใจของเราไปพร้อมกัน” กล่าวโดย โยเกช คานธี กรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาคเอเชียของ ASICSท่ามกลางบรรยากาศของมหกรรมกีฬาระดับโลก งานนี้ ASICS พร้อมมอบประสบการณ์ในรูปแบบกีฬาผสมผสานเข้ากับไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นและแตกต่างให้ทุกคนได้มาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ พร้อมทั้งเป็นการเน้นย้ำและขับเคลื่อนปรัชญาของแบรนด์อย่าง Sound Mind, Sound Body หรือการมีจิตใจที่แจ่มใส ในร่างกายที่สมบูรณ์จับตามองแบรนด์แอมบาสเดอร์จากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเส้นทางแห่งการยกระดับจิตใจ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นCelebration of Movement Pop-Up เป็นการรวบรวม 40 เรื่องราวจากชีวิตจริงของผู้คนทั่วทั้งชุมชนของ ASICS ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของการออกกำลังกายที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิต ถ่ายทอดผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ ASICS อาทิ นิชคุณ หรเวชกุล, เต-ตะวัน วิหครัตน์, พร้อมทั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ อย่าง ลุค-อิชิคาว่า พลาวเด้น และริว-วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล พร้อมด้วยนักกีฬาของ ASICS อย่าง นาตาลี เดา, จี้-สโรชา ศิลประสพ และคนอื่น ๆ อีกมากมายกาเบรียล แย็ป ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียของ ASICS กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีมาก ๆ ที่จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแคมเปญ Celebration of Movement สิ่งนี้สะท้อนถึงคอมมูนิติ้ของ ASICS ได้เป็นอย่างดี โดยหัวใจหลักของแคมเปญคือการเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียวกันของการมีจิตใจที่แจ่มใสและร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายและความมุ่งมั่นของเราในการเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง ด้วยการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ในครั้งนี้ เราอยากผลักดันให้ทุกคนมีไลฟ์สไตล์ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน”นิชคุณ กล่าวว่า “การเคลื่อนไหวเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผมในฐานะศิลปิน ผมฝึกซ้อมจนร่างกายของผมจดจำทุกสเต็ปได้ขึ้นใจ และด้วยแนวคิด Sound Mind, Sound Body ของ ASICS ทำให้ผมได้เปิดโลกใหม่ ๆ และผลักดันให้ผมสามารถทำการแสดงที่ดีที่สุดและเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดไปพร้อมกันได้” ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลกีฬาสุดยิ่งใหญ่ไปพร้อมกับ ASICS ณ กรุงเทพมหานครเริ่มต้นคืนของการเปิดตัวในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 พร้อมกับเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังและแบรนด์แอมบาสเดอร์จาก ASICS ที่จะมาร่วมสร้างสีสันในการเปิดตัวครั้งนี้ อาทิ นิชคุณ หรเวชกุล, ลุค-อิชิคาว่า พลาวเด้น, ริว-วชิรวิชญ์ วัฒนภักดีไพศาล, เน๋ง-ศรัณย์ นราประเสริฐกุล, ภณ-ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์, คูเปอร์-ภัทรพสิษฐ์ ณ สงขลา, บูม-รวีวิชญ์ จิระพงษ์กานนท์, แอนน่า กลึคส์ และแพร-ณัฏฐธิดา กลิ่นสุวรรณ รวมไปถึงแบรนด์แอมบาสเดอร์จากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ฟู ฟาง หรง (Foo Fang Rong), ฮาริซ ฮัมดาน (Hariz Hamdan) และกาสินี กานาโดส (Gazini Ganados) ที่จะมาเข้าร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้เช่นเดียวกันThe Celebration of Movement Pop-Up เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 สิงหาคม 2567 ที่ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้า EmSphere ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงสมัครสมาชิก OneASICS ก็สามารถเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษแบบนี้ได้ก่อนใคร สนุกไปกับเทคโนโลยีและรองเท้าโมเดลล่าสุดของ ASICS ซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานอย่างเช่น• คอลเลกชั่น Celebration of Sport: พบกับรองเท้ารูปโฉมใหม่ล่าสุดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโทนสีที่สดใสของ “เมืองแห่งแสงสว่าง” ครอบคลุมทั้งกลุ่มรองเท้าวิ่ง (Performance Running), รองเท้ากีฬาประเภทคอร์ทและกีฬาในร่ม (Core Performance Sports) และ รองเท้าสปอร์ตสไตล์ (SportStyle)• ASICS Test Runs: ผู้ร่วมงานสามารถทดสอบรองเท้า SUPERBLAST™ 2 PARIS และ MAGIC SPEED™ 4 รุ่นใหม่ล่าสุดบนลู่วิ่งภายในงานได้ก่อนใคร พร้อมสัมผัสกับสปีดที่เหนือชั้นจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของ ASICS• ผลงานประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดย MINISHI: การจัดแสดงผลงาน Centrepiece โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในด้านงาน 3 มิติ ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “The world is your track” สื่อถึงการหลุดจากกรอบของลู่วิ่งแบบดั้งเดิม พร้อมเพิ่มมิติความคิดสร้างสรรค์ให้กับประสบการณ์การเล่นกีฬา• โอกาสในการลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ: ทุกท่านจะได้รับ OneASICS™ Event Passport เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพื่อสะสมแสตมป์ ณ จุดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เช่น เกม Nintendo Switch Tennis, BlazePod Drills, ทดลองวิ่ง 1 นาทีและอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ• เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมพิเศษช่วงสุดสัปดาห์: การสะสมแสตมป์ใน OneASICS™ Event Passport ยังทำให้คุณสามารถเข้าถึงโปรแกรมกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของ ASICS ได้อีกด้วย เช่น Workshop ตกแต่งรองเท้า SportStyle ซึ่งจัดโดย SYLK สตูดิโอเครื่องประดับจากเกาหลีใต้ รวมทั้งได้ร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มคนชั้นนำในวงการกีฬาและแฟชั่นอีกมากมาย