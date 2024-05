นายกเปิดเทศกาลบางกอกไพรด์เฟสติวัล ยิ่งใหญ่ฉลองกฏหมายสมรสเท่าเทียม

เปิดม่านอย่างยิ่งใหญ่ ฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในโอกาสที่ประเทศไทยมีกฏหมายสมรสเท่าเทียม นับเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนายกเศรษฐาเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลที่จัดขึ้น ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอน โดยปีนี้เทศกาลจัดเต็ม Bangkok Pride Parade ทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ, Bangkok Pride Forum , และ Drag Bangkok Festivalพิธีเปิด Bangkok Pride Festival 2024 ซึ่งจัดโดย บางกอกไพรด์ และ กรุงเทพมหานคร ผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน และเหล่าคอมมูนิตี้ต่างๆ มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมาโดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยเหล่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ โดยมี อรรณว์ ชุมาพร ประธานคณะทำงานบางกอกไพรด์, ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร , กลุ่มเครือข่ายคอมมูนิตี้ LGBTQIAN+ ต่างๆ , ผู้บริหารและผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ พร้อมด้วยกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากนานาประเทศ ที่มาร่วมเดินขบวน Bangkok Pride Parade แสดงพลังของชาวสีรุ้ง การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในดวงใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ชื่นชอบและปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นดินแดนที่ต้องมาเยือน เป็นพลังขับเคลื่อนในหลากหลายอุตสาหกรรมหลักทั้งด้านการท่องเที่ยวและทางเศรษฐกิจนางสาวอรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง นฤมิตไพรด์ ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival 2024” กล่าวว่า “ปีนี้ถือเป็นปีที่สำคัญของชุมชน LGBTQIAN+ ในประเทศไทย เพราะเป็นปีที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมจะมีผลบังคับใช้ก่อนสิ้นปี 2567 นี้ งาน Bangkok Pride Festival 2024 จึงเป็นงานเฉลิมฉลองความสำเร็จ และเป็นการเคานต์ดาวน์สู่การใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างเป็นทางการ โดยปีนี้เรามีธงไพรด์ที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยถึง 200 เมตร และยังมีขบวนแห่งความภาคภูมิใจ ประกอบไปด้วย 5 ขบวนหลัก 5 นิยามความรัก นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการยกระดับการจัดงานไพรด์สู่มาตราฐานการจัด WorldPride และเตรียมความพร้อมกรุงเทพมหานครสู่การเป็นเจ้าภาพ Bangkok WorldPride 2030 และยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและปลอดภัยสำหรับทุกคนในประเทศไทยทั้งนี้ งาน Bangkok Pride Festival ในปีนี้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ มีนโยบายและสนับสนุนด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม มาโดยตลอด ได้ร่วมสนับสนุน บางกอกไพรด์ หรือ บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด และ กรุงเทพมหานคร ในการจัดงานบางกอกไพรด์เฟสติวัล และยังได้จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “The Celebration : Right to Love” ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2567 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนนางสรัลธร อัศเวศน์ รอง กก.ผจกญ. ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดกล่าวว่า “กรุงเทพมหานครมีศักยภาพในทุกมิติ มีความหลายหลายที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทุกไลฟ์สไตล์และความสนใจ รวมทั้งคอมมูนิตี้กลุ่ม LGBTQIAN+ การจัดงานฉลองเดือนแห่งไพรด์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกมิติ ในปีนี้ สยามพิวรรธน์ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “Bangkok Pride Festival 2024” โดย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ได้จัดงานภายใต้แคมเปญ The Celebration: Right to Love มีกิจกรรมหลักคือร่วมสนับสนุนงาน Bangkok Pride Parade การเดินขบวนพาเหรดฉลองเดือนแห่งไพรด์ อย่างเป็นทางการของกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดกิจกรรมเต็มที่และต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนโดย สยามพารากอน เปิดพื้นที่สนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Forum 2024 จัดโดย บางกอกไพรด์ เวทีสำคัญที่มีบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำงานและเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิของเหล่า LGBTQIAN+ และสตรี ทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมเสวนาให้ความรู้กว่า 30 เซสชั่น ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2567 ณ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน โดยมีหัวข้อน่าสนใจ อาทิ วันที่ 2 มิ.ย. เสวนาหัวข้อ โอบกอดแห่งความเข้าใจ: การสนับสนุนเด็กเพศหลากหลายภายใต้สุขภาวะจิตที่ดี , หัวข้อ ฮอร์โมนและชีวิต: ศักยภาพในการเป็นประเทศผลิตฮอร์โมน วันที่ 3 มิ.ย. เสวนาหัวข้อ นโยบายขับเคลื่อน “เศรษฐกิจสีรุ้ง”, Thailand: Hub of Transsexual, บ้านและคอนโดที่ตอบโจทย์คู่สมรส LGBTQIAN+, สังคมที่สวยงามด้วยธุรกรรมเท่าเทียม วันที่ 4 มิ.ย. เสวนาหัวข้อ “The Celebration: Love Earth ถักทอความรักให้โลกของเรา” นอกจากนี้ ยังมีเซสชั่นที่น่าสนใจจัดขึ้นที่ True5G PRO HUB ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ที่ Lido Connect อีกด้วยสยามพารากอนยังได้เปิดพื้นที่จัดงาน Drag Bangkok Festival 2024 หนึ่งในคอมมูนิตี้ที่มีสีสันและสามารถดึงดูดสายตาจากคนทั่วโลก ครั้งนี้ Drag Bangkok ยกระดับจัดเฟสติวัลครั้งแรกของไทยและเอเชีย มาจัดใจกลางกรุงเทพฯ รวมศิลปินแดร็กทั่วโลก ระดมทุกสีสันของความสนุกตลอดเทศกาล ณ พาร์คพารากอน ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2567 โดยในวันที่ 2 มิ.ย. ตื่นตาไปกับ DRAG ARENA International การแข่งขัน Lip Sync Battle ระดับนานาชาติของ Drag Queen จาก 4 ประเทศ เพื่อหาผู้ชนะร่วมแสดงที่ DRAG ARENA Australia ในปี 2025 และวันที่ 3 มิ.ย. แฟชั่นโชว์จากเหล่าไอคอนใน DRAG BANGKOK Grand Finale Drag Shows รวมดาว Drag Queen จากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลียสยามเซ็นเตอร์ นำเสนอไฮไลท์ของงานดึงดูดสายตาจากคนทั่วโลกโดยร่วมนำเวิลด์คาแรกเตอร์ “Teletubbies” ซึ่งมีแนวคิดการเห็นคุณค่าและการอยู่ร่วมกันในทุกความหลากหลาย โดย Teletubbies ได้มาร่วมเดินในขบวนบางกอกไพรด์พาเหรด และยังมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ งาน Siam Center x Teletubbies Experience Space และงาน Wacoal X Teletubbies Café ซึ่งเป็น Teletubbies Café แห่งแรกในเอเชีย ที่ชั้น G สยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ จับมือ Mister International Thailand 2024 เวทีประกวดผู้ชายคุณภาพคอนเซ็ปต์ร่วมปล่อยพลังของผู้ชายที่มีความหลากหลายและแตกต่าง พร้อมกิจกรรม Road to On Runwayไอคอนสยาม และไอซีเอส จัดแคมเปญ “ICONSIAM Pride Out Loud เฉิดฉายหัวใจภาคภูมิ” ตลอดทั้งเดือน อาทิ Pride Out Loud Exhibition นิทรรศการเชิดชูบุคคลตัวอย่างกลุ่ม LGBTQIAN+ ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายวิชาชีพ และงาน The Proud Reflexions Exhibition ครั้งแรกในประเทศไทย กับนิทรรศการอาร์ตทอยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่มาพร้อมสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษระหว่างวันที่ 1 – 18 มิ.ย. 2567 บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และในวันที่ 8 – 9 มิ.ย. 2567 พบกับงาน Pride Market และแฟชั่นโชว์ "Pride Out Loud presents : Thai Pride x ICONCRAFT" นำโดย นางงามจากเวที Miss Tiffany’s Universeนอกจากนี้ ONESIAM SuperApp ยังมี Gamification ในธีม The Celebration: Right to Love ให้ทุกคนสามารถมาสนุกเล่นเกมบนแอปพลิเคชั่นวันสยาม พร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษและเพื่อฉลองที่ประเทศไทยมีกฏหมายสมรสเท่าเทียมเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์พร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานสมรสหมู่ โดยยินดีเปิดพื้นที่ภายในศูนย์ฯ อาทิ พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน และ ทรูไอคอนฮอลล์ ไอคอนสยาม พร้อมสนับสนุนให้ภาครัฐมาใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดงานสมรสหมู่ ซึ่งคาดว่าจะมีคู่สมรสที่จะมาร่วมงานทั้งในกรุงเทพฯ และจากต่างจังหวัด รวมถึงคู่สมรสจากต่างประเทศการจัดงานฉลองเดือนแห่งไพรด์ในปีนี้ เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่แสดงถึงการรวมพลังของทุกฝ่าย ที่มุ่งมั่นตั้งใจร่วมผลักดันให้ Bangkok Pride Festival เป็น Global Festival ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ปักหมุดและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงมิ.ย. ของทุกปี และยังแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยที่มีความพร้อมสำหรับเป็นการเจ้าภาพจัดงาน Bangkok WorldPride ในปี 2030