Viu (วิว) ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 3 รางวัลใหญ่จากงาน Asia Contents Awards & Global OTT Awards 2023 ที่ประเทศเกาหลี

นับเป็นแอปพลิเคชันที่มาแรงแห่งปีจริงๆ สำหรับ Viu (วิว) โดยล่าสุดนอกจากเป็นที่จับตามองสำหรับคอนเทนต์ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้ว ผลงาน Viu Original (วิว ออริจินัล) ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 3 รางวัลใหญ่ จาก 2 ผลงานชื่อ “Get Rich เปิด/โรงเรียน/ปล้น” และ “Finding The Rainbow สุดท้าย…ที่ปลายรุ้ง” บนเวที Asia Contents Awards & Global OTT Awards 2023 โดยสาขาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ Best OTT Original , Best Newcomer Actress (มินนี่ ภัณฑิรา พิพิธยากร) และ Best Supporting Actor (นิชคุณ หรเวชกุล)เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับ ซีรีส์ “Get Rich เปิด / โรงเรียน / ปล้น" โปรเจกต์ชิ้นสำคัญแห่งปีจาก Viu Original จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในรางวัล “Best OTT Original” และอีกรางวัลก็คือ “Best Newcomer Actress” โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ก็คือ “มินนี่ ภัณฑิรา" นับเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่มาพร้อมกับการแสดงที่ไม่ธรรมดา โดยเฉพาะในบทบาทของ “โรส” ต้องลุกขึ้นมาเพื่อปล้น เพื่อทวงความยุติธรรม โดยในซีรีส์เรื่องนี้ เปิดทางให้ มินนี่ ได้แสดงในซีนที่หลากหลาย แสดงอารมณ์ที่ซับซ้อน รวมถึงหลายฉากสุดฟาดที่จะสะกดคุณให้ต้องอึ้งกับตัวละครนี้ และฉากโรแมนติกสุดหวาน ที่แม้จะเป็นซีรีส์พล็อตเข้มข้น แต่ก็ไม่ขาดเลิฟไลน์ที่จะทำให้ผู้ชมได้ลุ้นไปกับจังหวะของหัวใจ สำหรับเปิดปมคนเจนใหม่ พล็อตแห่งยุคสมัยที่ใครๆก็อินซีรีส์ที่กล้าแฉ สะท้อนปัญหาการศึกษา เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน แต่ระบบการศึกษาไทย ยังไม่ขยับไปจากจุดเดิม กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ระบบไม่พัฒนา เพราะผู้ใหญ่ไม่เข้าใจและยังยึดติดกับผลประโยชน์มากมาย ที่ไม่ได้ตกอยู่กับนักเรียน นี่คือซีรีส์ที่แม้จะลาจอไปแต่ได้เข้าไปฝังอยู่ในใจของแฟนๆเป็นที่เรียบร้อยและ อีกหนึ่งคนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Supporting Actor ก็คือ นิชคุณ หรเวชกุล หรือ นิชคุณ 2PM ที่มารับบท “วิลสัน” ในซีรีส์ Finding The Rainbow สุดท้าย…ที่ปลายรุ้ง อีกหนึ่งโปรเจ็คจาก วิว ออริจินัล เป็นซีรีส์ บอกเล่าเรื่องราวความรักที่ขึ้นลง และแปรผันไม่ต่างจากดัชนีบนกระดานหุ้น ซึ่งเชื่อมโยงกันความสัมพันธ์ทางธุรกิจและหัวใจ ผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์สำคัญของทั้งไทยและโลกเป็นเวลากว่า 30 ปี ซึ่ง “วิลสัน”ที่นำแสดงโดย นิชคุณ ที่รับบทหนุ่มนักธุรกิจ และผู้บริหารของบริษัทด้านการลงทุน เขาเป็นคนเอาจริงเอาจริงกับทั้งเรื่องงาน รวมไปถึงความรักซีรีส์นี้ไม่ได้เข้มข้นด้วยวิกฤตการณ์ ต่างๆ เท่านั้น ยังมีเสียงหัวเราะและเสน่ห์ของแต่ละยุคผ่านเรื่องราวของวัยรุ่นยุค 90 จนถึงปัจุจบันอีกด้วย ความท้าทายของบทบาทนี้คือการแสดง ที่ต้องข้ามไปมาระหว่างยุค “วิลสัน” อีกหนึ่งผลงานที่พลิกบทบาทการแสดง และการเล่าเรื่องที่ตั้งใจเป็นอย่างดีที่ไม่ควรพลาดซึ่งงาน Asia Contents Awards & Global OTT Awards 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ ณ Busan Cinema Center เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกัน