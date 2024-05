สยามพิวรรธน์ฉลองเดือนแห่ง Pride สุดยิ่งใหญ่ “The Celebration: Right to Love”

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำจุดยืนสนับสนุนนโยบายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity , Equality & Inclusion) พร้อมด้วยพันธมิตรองค์กรภาครัฐและเอกชน กว่า 50 องค์กร ร่วมฉลอง Pride Month และฉลองในโอกาสที่ประเทศไทยมีกฏหมายสมรสเท่าเทียม นับเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดแถลงข่าว การจัดงาน “The Celebration : Right to Love” โดยได้รับเกียรติจาก คุณแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นประธานในงานเพื่อตอกย้ำการเป็นโกลบอลเดสติเนชั่นที่ดึงดูดทั้งชาวไทยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม จึงร่วมเป็นองค์กรหลักในการจัดงาน Bangkok Pride ซึ่งมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย งาน Bangkok Pride Parade งานฉลองเดือนแห่งไพรด์ที่รวมพลังคอมมูนิตี้ LGBTQ+ ทั้งชาวไทยและที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อมาร่วมงานในวันที่ 1 มิ.ย. 2567สยามพารากอน เปิดพื้นที่สนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Forum 2024 เวทีสำคัญที่เปิดต้อนรับบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำงานและเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิ ของเหล่า LGBTQ+ และสตรี ทั้งไทยและต่างประเทศ รวม 20 เซสชั่น ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2567 ณ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน, และได้ร่วมจัดงาน Drag Bangkok Festival 2024 ที่ยกระดับจัดเฟสติวัลครั้งแรกของไทยและเอเชีย มาจัดใจกลางกรุงเทพฯ รวมศิลปินแดร็กทั่วโลก ระดมทุกสีสันของความสนุกตลอดเทศกาล ณ พาร์คพารากอน ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2567สยามเซ็นเตอร์ นำเสนอไฮไลท์สำคัญของงานโดยร่วม Co-create & Collaboration กับเวิลด์คาแรกเตอร์ระดับโลก “Teletubbies” ที่มีสีสันสดใสแตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยนอกจาก Teletubbies จะร่วมเดินในขบวน Bangkok Pride Parade แล้ว ยังมีงานสำคัญ ได้แก่ Siam Center x Teletubbies Experience Space และงาน Wacoal X Teletubbies Café ซึ่งเป็น Teletubbies Café แห่งแรกในเอเชีย ที่ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ จับมือ Mister International Thailand ปีนี้มีคอนเซ็ปต์ร่วมปล่อยพลังของผู้ชายที่มีความหลากหลายและแตกต่าง พร้อมกิจกรรม Road to On Runwayไอคอนสยาม และไอซีเอส ฉลองด้วยแคมเปญ “ICONSIAM Pride Out Loud เฉิดฉายหัวใจภาคภูมิ”จัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือน อาทิ Pride Out Loud Exhibition , งาน Pride Market , แฟชั่นโชว์ "Pride Out Loud presents : Thai Pride x ICONCRAFT" , การแสดงสายน้ำตกหลากสีรุ้ง ในโซนอลังการ ชั้น 6 และการแสดง “ICONIC Multimedia Water Features” ธีมสีรุ้ง ที่ยาวที่สุดที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ เพื่อฉลองที่ประเทศไทยจะมีกฏหมายสมรสเท่าเทียม สยามพิวรรธน์พร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานสมรสหมู่ โดยยินดีเปิดพื้นที่ อาทิ พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน และ ทรูไอคอนฮอลล์ ไอคอนสยาม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต เพื่อใช้จัดงานสมรสหมู่ พร้อมรองรับคู่สมรสที่จะมาร่วมงานทั้งในกรุงเทพฯ และจากต่างจังหวัด รวมถึงคู่สมรสจากต่างประเทศทั้งนี้การจัดงาน “The Celebration Right to Love” ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากองค์กรพันธมิตรกว่า 50 องค์กร อาทิ บางกอกไพรด์, องค์กรภาคีเครือข่ายคอมมูนิตี้ LGBTQ+, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , กรุงเทพมหานคร , สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย UNDP และอีกมากมาย รวมทั้งองค์กรจากนานาประเทศ เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สยามพิวรรธน์มุ่งมั่นตั้งใจร่วมผลักดันให้การจัดงาน Bangkok Pride เป็น Global Festival ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030