”แบมแบม“ โพสต์เศร้าอยากหลับไม่ตื่น ทำแฟนๆเป็นห่วงหวั่นคิดสั้น

แบมแบม ได้โพสค์ข้อความลงในสตอรี่ อินสตาแกรม โดยระบุข้อความว่า “I just want to sleep and don’t wake up so I can finally rest“ ( ผมแค่อยากหลับ และไม่ต้องตื่น ผมจะได้พักสักที )จากข้อความดังกล่าวทำเอาหลายคนหวั่นใจ กบัวเจ้าตัวจะคิดสั้น จึงรีบส่งข้อความแาดงความเป็นห่วงไปยังเจ้าตัวผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ทำให้ แบมแบม ต้องออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งเพื่อให้แฟนๆคลายกังวล โดยระบุว่า”Is been a long run from last year till now and still long way to go, it was alot of pressure and stress and since my body not really feel so well for a long time now sometimes. I’m getting sensitive and emotionali'll do my best on this year and will find my time to rest i'll be okay sorry if i caused any worry have a good day“( มันยาวนานมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้และยังคงยาวต่อเนื่องออกไป มันมีแรงกดดันและความเครียดมากมาย และนับตั้งแต่นั้นร่างกายของผมรู้สึกไม่ค่อยดีมาสักพักหนึ่งแล้ว ผมเริ่มอ่อนไหวและสะเทือนใจง่ายมาก ปีนี้ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดและจะพยายามหาเวลาพักผ่อน ผมจะไม่เป็นอะไร ขอโทษด้วยนะครับถ้าทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วง ขอมห้มีวันที่ดีนะครับ )งานนี้หลายๆคนเริ่มโล่งใจแล้ว หลังจากที่ แบมแบม โพสต์ล่าสุด ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดและหาเวลาพักผ่อน ก่อนจะพร้อมใจส่งกำลังใจให้รัวๆกันต่อไป