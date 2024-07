แกะกล่องงานใหม่ ‘CAT RADIO' ชวนช้อปของมือสอง จากเหล่ามือหนึ่ง ในงาน "CAT มือที่สอง" 4 ส.ค. นี้ MCC HALL THE MALL BANGKAPI

สายช้อปห้ามพลาดกับงาน “CAT มือที่สอง” เกือบมหกรรมช้อปของมือสอง จากเหล่ามือหนึ่งที่คุณชื่นชอบ อีเว้นท์ใหม่ล่าสุดจากคลื่นวิทยุออนไลน์ CAT RADIO ที่จะได้พบกับตลาดนัดติดแอร์กับการออกบูทขายของมือสอง จากเหล่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทย อย่าง PARADOX, GREASY CAFE, WHAL & DOLPH, LOSERPOP, SWEET MULLET, อัพ ภูมิพัฒน์, SERIOUS BACON, TELEX TELEXS, พัดและปูน ZWEED N' ROLL, PANPANYEEYEE, UNCLE BEN, สี่เต่าเธอ, THE YOUNG WOLF, GOODDAY, BUFFALO GAGS, JENNISYOUAGAIN, SUPERBAKER, POORBOY, KNN.FIVE, สาวๆ 2ND GIRLS และศิลปินอื่นๆ อีกมากมายเกือบร้อยบูทไฮไลท์ของรักแต่ไม่หวง และหาซื้อที่ไหนไม่ได้นอกจากในงานนี้ อย่าง เอฟเฟกต์กีต้าร์ของ ‘WHAL & DOLPH’ ที่มาพร้อมกับเสื้อผ้า กางเกง และ รองเท้า นอกจากนี้ยังมี ของเล่น ของสะสม โมเดลตุ๊กตาจากญี่ปุ่น หนังสือที่ ‘สอง พาราด็อกซ์’ เขียน รวมไปถึงเสื้อวง PARADOX ที่หาไม่ได้อีกแล้ว หรือจะเป็น Photo book ของ ‘อัพ ภูมิพัฒน์’ แผ่นเสียง เทป ซีดี ที่หลายๆ คนกำลังตามหา ส่วนสาวๆ อดีตสมาชิก BNK48 รุ่นสองที่ประกาศจองบูทกันมาคนละบูททั้ง ‘วี วีรยา’, ‘จีจี้ ณัฐกุล’, ‘มายยู กวิสรา’, ‘สตางค์ ตริษา’ รวมถึงวงสี่เต่าเธอ ที่ขนของมาเพียบสำหรับคนรักเพลงสายอนาล็อกต้องชอบแน่ๆ ฯลฯ ที่รับประกันว่านำของรักแต่ไม่หวงที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงอีกเพียบไม่เพียงแค่นั้น งานนี้ยังได้ช้อปไป ฟังเพลงไป กับเหล่าศิลปินมือหนึ่งในดวงใจ ที่ตอนนี้ประกาศตารางโชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว14.20 YOURMOOD15.20 WIM16.00 WHAL & DOLPH 17.00 DEPT18.00 GREASY CAFE19.00 POLYCAT20.00 THE TOYS21.00 TATTOO COLOURปักหมุดไว้ได้เลย แล้วไปช้อปของรักมือสองของศิลปินแบกะดินแบบมือชนมือ และสนุกกับคอนเสิร์ตของศิลปินที่ชื่นชอบในงาน “CAT มือที่สอง” วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม นี้ ที่ MCC HALL THE MALL LIFESTORE BANGKAPI กดบัตรได้แล้ววันนี้ ราคาพิเศษเพียง 600 บาท (จากราคาเต็ม 700 บาท) ที่ WWW.THECONCERT.COM , APP : THE CONCERTติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ WWW.THISISCAT.COM, APP : CAT RADIO , FACEBOOK / THISISCATRADIO #CATRADIO #CATมือที่สอง