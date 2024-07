ททท. จัดเต็ม “Amazing Food Festival 2024” จังหวัดเชียงใหม่ ยกทัพร้านอาหารดัง ปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร ยกระดับ Soft Power

ททท. จัดกิจกรรม “เปิดเมืองน่าเที่ยว” 5 Must Do In Thailand เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ เริ่ม Kick Off 8-9 มิ.ย. 67 ที่จริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่