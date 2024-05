ศิลปินอวดกันฉ่ำ! เสื้อยืดลายใหม่วางขายที่แรกในงาน “CAT TSHIRT” 8-9 มิ.ย. นี้

ยิ่งใกล้ยิ่งตื่นเต้น สำหรับงาน “CAT TSHIRT” เทศกาลเสื้อยืดประจำปีของ CAT RADIO ที่รวมเสื้อยืดลายใหม่ของศิลปินนักดนตรีไว้มากที่สุดในประเทศไทย พร้อมคอนเสิร์ต 2 วัน 2 เวที และแฟชั่นโชว์เสื้อยืดแบบทำเอง เดินเอง ขายเอง ให้แฟนๆ อุดหนุนกันจุใจในวันที่ 8-9 มิถุนายน นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งตอนนี้แต่ละวงเริ่มปล่อยลายเสื้อยืดอวดกันฉ่ำในโซเชียลมีเดียและช่องทางต่างๆของ CAT RADIO อาทิ สครับบ (SCRUBB) เสื้อ ASIA TOUR 2023 – 2024 ที่ออกลายมาอย่างไวแบบโอเวอร์ไซส์ แล้วยังแย็บว่ามีลายเซอร์ไพรส์ รออยู่เจอได้ในงานแคททีเชิ้ต ภูมิ วิภูริศ (PHUM VIPHURIT) กับเสื้อทัวร์อเมริกาที่ไปเมื่อปีก่อนแต่ยังไม่ได้ทำเสื้อขายก็มาทำขายครั้งแรกที่ในงานปีนี้ พาราด็อกซ์ (PARADOX) วงร็อกแสนสนุกปีนี้มาพร้อมเสื้อลายลึกในคอนเซปต์ SUMMERลำลึก โดยเสื้อยืดลายปกและโปสเตอร์อัลบั้มซัมเมอร์ (อัลบั้มนี้จำหน่ายในปี 2543 มีเพลงฮิตอย่าง ‘ฤดูร้อน’ ‘น้องเปิ้ล ร.ด.แดนซ์) แถมโปสการ์ดรูปเทปคาสเซ็ตต์ทำมือ 1 ตัว / 1 ม้วน (จำนวนจำกัด) เฉพาะในงานเท่านั้น โลโมโซนิก (LOMOSONIC) เสื้อยีดสกรีนหน้าหลังลายธีมหัวกะโหลก เท่ ดุดัน ปันปัน ยีย์ยีย์ (PANPANYEEYEE) ศิลปินสาวสดใสกับเสื้อลายแพนเค้กรูปม้า ยัวร์มู้ด (YOURMOOD) ศิลปินหนุ่มมาดกวนที่เสื้อยังไม่เสร็จแต่สปอยล์มาว่า ...เป็นลายที่ทั้ง “สวย เท่ เหนื่อย” วาฬแอนด์ดอล์ฟ (Whal & Dolph) ปาคอนเซปต์มาสู้แบบ “วาฬโลมาจู่โจม!!!” บัฟฟาโลแก๊ก (BUFFALO GAGS) ขวัญใจสายคอนเทนต์ออนไลน์ก็ออกลายมาแบบยียวนเสื้อยืดของ แคท เรดิโอ ก็มาแนวสดใสแต่แอบซ่อนความเป็น(ผี)เสื้อเอาไว้ให้ใส่สนุกๆ ที่สำคัญขอย้ำว่าทุกลายในงานนี้อย่างแรร์ และจัดเต็มเกือบ 200 บูทในงานเดียว โชว์ดนตรีก็ยืดเต็มพื้นที่ 2 เวที 30 กว่าวง พร้อมเพลงฮิต เพลงใหม่ และโชว์พิเศษ อย่างการมาเยือนเวที แคท ทีเชิ้ต ครั้งแรกของ ลำไย ไหทองคำ นักร้องนักแสดงมากฝีมือ ดีเจอร์ราร์ด บอยกรุ๊ปมาแรง BUS because of you i shine และขาประจำที่พลาดไม่ได้อย่าง โพลีแคท แทททูคัลเลอร์ กรีสซีคาเฟ่ คณะขวัญใจ ยิว เย็นเต็ด เซฟแพลนเน็ต เดปต์ ฯลฯสาวกเสื้อยืดเตรียมเคลียร์ตู้เสื้อผ้ามาช้อป เคลียร์คิวมาดูโชว์พร้อมกัน 8-9 มิถุนายน นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซื้อบัตรได้เดี๋ยวนี้ โปรสุดท้ายแล้ว บัตรรายวัน 699 บาท (จากราคาเต็ม 799 บาท) ได้คูปองส่วนลดเสื้อ 300 บาท บัตรมีจำนวนจำกัด ราคานี้ขายถึง 7 มิ.ย. เท่านั้น ที่ www.theconcert.com และแอปพลิเคชั่น THE CONCERT ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thisiscat.com , App: Cat Radio #CATTSHIRT #CATRADIO