จังหวัดพังงา จัดเต็มกิจกรรมความสนุกริมหาดบางสัก ทั้งดนตรี งานฝีมือ อาหาร และการบริการ ในงาน “Phang-Nga Music on the beach & Craft Festival” เริ่มแล้ว 3 – 5 พฤษภาคมนี้

คุณชินานันท์ บุญศิริยะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภายในและภายนอกประเทศ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา ยำยำ, คุณทรงสถิตย์ หล่อกัณภัย Senior Brand Manager Marketing บริษัท Division Mandom Corporation (Thailand), คุณกชวรัณ แซ่ตัน ผู้จัดการภาคใต้ บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะคาร์ จำกัด บัดเจ็ท ประเทศไทย, คุณสหัส รอดสุข ผู้อำนวยการ Sale Operation บริษัท หาดทิพย์จำกัด (มหาชน), คุณชยพล หิรัณย์กนกกุล Assistant General Manager โรงแรม Graceland Khaolak Beach Resort และ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมชมงานคราฟต์ครั้งแรกของจังหวัดพังงาริมหาดบางสักจำนวนมาก

จังหวัดพังงา หนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร บริการ ดนตรี และ งานฝีมือของจังหวัดพังงา ให้เป็น Soft Power ที่รู้จักในระดับสากล เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติภายใต้โครงการ Sport and Recreation City Model Supporting Economic Development เมืองกีฬาและสันทนาการ เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จัดพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย เกิดการหมุนเวียนรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน และส่งเสริมให้การท่องเที่ยวในจังหวัดพังงานำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปงาน “Phang-Nga Music on the beach & Craft Festival” เทศกาลดนตรีและสิ่งประดิษฐ์งานคราฟต์นานาชนิด ที่รวมสินค้าภูมิปัญญาไทย สู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่สวยงามโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ทั้งของกิน ของใช้ งานฝีมือ ของตกแต่งบ้าน จากทั่วประเทศกว่า 100 ร้านค้า พร้อมด้วยร้านเด็ด ร้านอร่อย เมนูยอดฮิตในจังหวัดและจากโรงแรมชั้นนำมาจัดแสดงสร้างสีสัน ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังรวมศิลปวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นมากมาย งาน Hands craft & Craft Activities กิจกรรมสาธิตงานคราฟต์นานาชนิด มาจัดแสดงริมชายหาดสุดชิลล์ พร้อมด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินและดีเจชื่อดังที่เดินทางมามอบความสุขความสนุกภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 คอนเสิร์ตจากวง Paper Planes, วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 คอนเสิร์ตจากวง Paradox และวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 สนุกไปกับคอนเสิร์ตจาก วง Potato ณ หาดบางสัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป เข้าชมฟรี!ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นายบัญชา ธนูอินทร์ ปลัดจังหวัดพังงา, นางพิศมัย วงศ์แก้ว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา, นายธงชัย หันช่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง, นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา, นายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา, นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้สนับสนุนภาคเอกชน อาทิ คุณหัทยา สารลิขิต ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด, คุณวสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในประเทศ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด,นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า “จังหวัดพังงาของเรา มีทัศนียภาพที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นที่รู้จักในระดับโลก และโครงการ Sport and Recreation City Model Supporting Economic Development เมืองกีฬาและสันทนาการ เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ กับกิจกรรม “Phang-Nga Music on the beach & Craft Festival” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคมนี้ เราอยากผลักดันให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ของดีเมืองพังงาทั้งอาหาร การบริการ โรงแรมที่พัก ดนตรีและศิลปวัฒนธรรม งานฝีมือ ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดด้วย ให้จังหวัดพังงา ได้เป็น WORLD CLASS DESTINATION ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงากันเยอะ ๆ และอยากขอบคุณถึงพี่น้องชาวพังงาและสื่อมวลชน ที่ทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดพังงาของเราและช่วยกันกระจายข่าวสารของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางครับ”ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Phang-Nga Festival