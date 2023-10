โค้งสุดท้ายสู่ CAT EXPO ครั้งที่ 10 กับไฮไลต์นับสิบที่คุณห้ามพลาด!

นับถอยหลังสู่โค้งสุดท้ายเทศกาลดนตรีและตลาดเพลงไทยที่อยู่คู่แฟน ๆ มาถึงครั้งที่ 10 โดยปีนี้จัดเต็มด้วยธีม ‘X’ ที่หมายถึงเลข 10 และการร่วมสนุกกัน ซึ่งคราวนี้ได้ชวนศิลปินจากทั้งวงการดนตรีและศิลปะมาร่วมจอยให้เกิดเป็นส่วนผสมที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร และนี่คือไฮไลต์ที่มางานแล้วพลาดไม่ได้เริ่มด้วยโชว์บนเวทีที่เกิดจากการจับคู่กันของศิลปินที่หาดูยากและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ทั้ง H 3 F X PHUM VIPHURIT, PIXXIE X PRETZELLE, PENGUIN VILLA X IMAGE SUTHITA, SLOT MACHINE X AUTTA, TWOPEE X SARAN X SMEW X NOTTOY, อพาร์ตเมนต์คุณป้า x เล็ก พราว, เขียนไขและวาณิช x บอย อิมเมจิ้น รับประกันความสนุกและสดใหม่แน่นอนและยังมีเหล่าศิลปินที่มาโชว์ CAT EXPO เป็นครั้งแรก ทั้ง ALLY, KRIST, TRINITY, BARBIES, เรนิษรา, MXFRUIT, SHERRY, SQUID ON TOP, THAIMILKTEA, PURPEECH, COCONUT SUNDAY, TIE A TIE, HENRI DUNANT, CLOCKWORK MOTIONLESS, BEAN NAPASON, JESSE MEKเท่านั้นยังไม่พอ ยังผนึกกำลังด้วยศิลปินที่คิดถึงมาเสิร์ฟความสนุก ทั้ง VIOLETTE WAUTIER, TATTOO COLOUR, 4EVE, ATLAS, NONT TANONT, INK WARUNTORN, BOWKYLION, SINGO NUMCHOK, SERIOUS BACON, STAMP, WHAL & DOLPH, NANON, SAFEPLANET, POLYCAT, SCRUBB, MODERNDOG, DEPT, THE YERS, GREASY CAFE, MOVING AND CUT, ANATOMY RABBIT, SQWEEZ ANIMAL, ZOM MARIE, SARAH SALOLA, BNK48 ที่มาพร้อมกับแขกพิเศษ QRAA (คาร่า) และศิลปินอีกเพียบจัดเต็ม 4 เวทีและยังมีอีกหนึ่งเวทีพิเศษ DRIVE STAGE BY ISUZU สำหรับศิลปินหน้าใหม่ที่เราอยากแนะนำให้คุณรู้จัก เช่น ORANGE SMALL FISH, ป.420, SOBBOY, น้อง ๆ จาก INDY CAMP วงที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ อยากเล่นต้องได้เล่น วงจากช่วง Bedroom Studio และอีกเพียบส่วนตลาดเพลงไทย นอกจากสินค้าและของที่ระลึกทางดนตรีที่ซื้อได้ตรงจากศิลปินนับร้อยแบบใกล้ชิดแล้ว ปีนี้พิเศษขึ้นอีกเพราะได้ X กับ POORBOY ‘ต้น - เกษมวิทย์ ชวีวัฒน์’ ศิลปินที่มาเพิ่มสีสันความสนุกให้กับตลาดเพลงไทยด้วยลวดลายคาแร็กเตอร์ในการตกแต่งและของที่ระลึกน่าซื้อจากบูท CAT RADIO พร้อมกิจกรรมพิเศษ เช็กดวงฟรีในซุ้มแมวดูดวง เมื่อซื้อสินค้าครบตามกำหนดพบกับความสนุกทั้งหมดนี้และอีกมากมาย ได้ที่ LEO Presents CAT EXPO 4-5 พฤศจิกายนี้ สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์ รามอินทรา บัตร 1,600 บาท เข้าได้ทั้ง 2 วัน กดด่วนที่ www.theconcert.com หรือ app : The Concertพิเศษ ถ้าซื้อภายในวันฮาโลวีน 31 ตุลาคม นี้ มีโปรบัตรกันผี 1,400 บาท ซื้อ 3 ใบ เพียง 3,900 บาท