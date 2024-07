7 ปี Destiny Clinic เปิดตัวคู่จิ้น หยิ่น-วอร์ นั่งแท่น Friends of Destiny ดึงคนรุ่นใหม่สร้างความมั่นใจในความงามในแบบฉบับของตนเอง

เป็นอีเวนต์ห้างแตกที่แท้ทรูเลยก็ว่าได้ เมื่อ Destiny Clinic ผู้นำนวัตกรรมคลินิกเวชกรรมแบบ ครบวงจร ทำถึงจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 7 ปีอย่างยิ่งใหญ่ พ่วงไปกับงานเปิดตัว Friends of Destiny คู่แรก หยิ่น-วอร์ คู่จิ้นสุดปังแห่งปี โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังและคนบันเทิง เดินทางมาร่วมยินดีกันอย่างคับคั่ง จนลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1 เซ็นทรัล พระราม 2 แคบไปถนัดตา ในงาน Grand Opening Friends of Destiny & 7th Anniversaryภายในงานต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ตกแต่งในโทนสีฟ้าขาวสวยงาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ Let’s be Friend and Let You Shine เข้าใจผิว เข้าใจคุณ เพื่อตอกย้ำภาพความเป็นคลินิกความงามหนึ่งเดียวในไทย ที่พร้อมให้บริการด้านสุขภาพ ความงามหลากหลาย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าใจความต้องการลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคุณสร้างความมั่นใจในรูปร่างผิวพรรณให้สวยสมบูรณ์แบบ ดูดีได้ มั่นใจขึ้น เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไปคุณปัฏฐกรณ์ หาดี กล่าวว่า “Destiny Clinic มีทั้งหมด 7 สาขา เราเน้นการดูแลผิวพรรณ รูปร่าง และสุขภาพในทุกมิติ โดยมีจุดเด่นเรื่องนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับสากล มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา มีคอร์สทรีตเมนต์ มากกว่า 80 โปรแกรม ซึ่งเยอะและหลากหลายที่สุดในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกช่วงวัยที่สภาพผิวแตกต่างกัน ในส่วนของรูปร่าง เราก็มีนวัตกรรมสลายไขมัน ลดกระชับสัดส่วน สร้างกล้ามเนื้อ ที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และอีกบริการหนึ่ง คือบริการด้านสุขภาพ เราก็มีคอร์สพัฒนาสุขภาพ จากทีมคุณหมอที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ทางด้าน anti – aging นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญทรีทเมนต์ที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับทุกปัญหาผิว ซึ่งกลุ่มลูกค้าของเรา มีทุกช่วงอายุ แต่ละวัยก็มีไลฟ์สไตล์มีความกังวลที่ต่างกัน ดังนั้น เรื่องการดูแลใส่ใจตัวเองต้องทำอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของตำแหน่ง Friends of Destiny เราอยากที่จะตอบโจทย์คำว่า เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน “เพื่อน” คือ นิยามที่ทุกคนมีและให้ความไว้วางใจ เข้าใจ สบายใจในทุกปัญหาที่จะปรึกษา ส่วนที่ต้องเป็น หยิ่น-วอร์ ก็เพราะทั้งสองท่านร่วมงานกับทางคลินิกมายาวนานตลอด 2 ปี และทั้งสองท่านก็ตอบโจทย์ ของคำว่า เพื่อน ได้ตรงจุด มีความเข้าถึงง่าย สนุกสนาน เป็นธรรมชาติ จริงใจ และจะมาช่วยสื่อสาร ถึงคุณลูกค้ากลุ่มผู้ชาย และคุณลูกค้าผู้หญิงทุกช่วงวัยที่กำลังลังเล ไม่กล้าที่จะเข้าคลินิก ให้ตัดสินใจง่ายขึ้น ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว ทุกเพศทุกวัย มีสิทธิเข้าคลินิกดูแลตัวเองได้เหมือน ๆ กัน ด้วยเหตุผลนี้ ทั้งสองท่าน จึงเหมาะที่จะมาเป็นตัวแทนของแบรนด์ และชวนทุกคนมาเป็นเพื่อนกับ Destiny Clinic”มากันที่คู่จิ้นสุดฮอตแห่งปี หยิ่น-อานันท์ หว่อง และ วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์ แค่ซีนเปิดตัวก็เรียกเสียงกรี๊ดได้ลั่นลานกิจกรรม ซึ่งทั้งสองหนุ่มไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะ Friends of Destiny เพียงอย่างเดียว แต่ขอเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ส่งต่อความเข้าใจ สร้างความมั่นใจในรูปร่างความงามตามแบบฉบับของตนเอง“ผมมองว่าคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น มั่นใจในความงามของแต่ละคน แบบไม่มีเส้นแบ่งกั้นเรื่องเพศแล้ว ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เลยครับ เพราะทุกคนทุกเพศทุกวัย มีสิทธิเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองดูดีและมั่นใจ เราสองคนรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีทำหน้าที่ Friends of Destiny เพราะจริง ๆ เราก็เป็นลูกค้าอยู่แล้วและชอบทุกคอร์สของ Destiny Clinic แต่หลัก ๆ ที่ชอบทำคือ ทรีตเมนต์ผิวหน้า ซึ่งเราต้องดูดีอยู่เสมอ เพราะใบหน้า ต้องเจอทั้งกล้อง ทั้งแสง เวลาออกกอง ใบหน้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการดูแลเป็นอย่างแรก สำหรับเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาโปรโมต สนุกมาก ทีมงานทุกคนเป็นกันเอง เก่งมาก ๆ ทำให้การถ่ายทำราบรื่นดี อยากจะฝากทุกคนคอยติดตามทุกช่องทางโซเชียล มีเดียของ Destiny Clinic ด้วยนะครับ แล้วอย่างลืมมาเจอกันได้ กับกิจกรรมที่เราจะมีร่วมกับทางคลินิก และอยากเชิญชวนพี่ ๆ ชาวมิกซ์ยอและทุกคนเลยนะครับ มาร่วมเป็นเพื่อนกัน และเปิดประสบการณ์ความงามด้วยกัน มาเป็นเฟรนด์กับหยิ่น-วอร์ กันเยอะ ๆ นะครับ”ด้านนักแสดงชื่อดัง แอฟ - ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 7 ปี ในฐานะพรีเซนเตอร์รุ่นพี่ “ในฐานะพรีเชนเตอร์ที่แอฟอยู่กับ Destiny Clinic มายาวนาน ก็ต้องขอแสดง ความยินดีกับน้องทั้งสองคนด้วย และขอต้อนรับสู่บ้าน Destiny ที่อบอุ่นของเรา มาทำให้สาว ๆ สดชื่นสดใสมากกว่าเดิม แอฟมองว่าโลกเปิดกว้างขึ้น นิยามความสวยที่ไร้ขีดจำกัด ในมุมมองของแอฟ คือทุกคน มีความสวยในแบบฉบับของตัวเอง มี The Best Version ที่ดีได้เสมอ คำว่า ไร้ขีด จำกัด ของแอฟ คือความ มีวินัยในการใส่ใจดูแลตัวเองอย่างที่ผู้หญิงทุกวันนี้ใส่ใจดูแลตัวเองแบบไร้ขีดจำกัด เพราะมีตัวช่วยเยอะมาก ที่ให้เราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง เราจะสวยสดใสเพื่อตัวเองหรือสวยเพื่อคนที่เรารัก แค่นี้ก็ไร้ขีดจำกัดได้แล้วค่ะ และในโอกาสที่ Destiny Clinic ครบรอบ 7 ปี ขอให้ทีมงานทุกท่านและคุณลูกค้าทุกคนมีแต่ความสุข สดใส มีแต่รอยยิ้ม เติบโต แข็งแรงมั่นคง ตลอดไป แอฟขอชวนทุกท่านมาเป็นลูกค้าคนสำคัญ ให้ Destiny clinic ได้ดูแลแบบที่แอฟ มั่นใจ มาตลอด 6 ปี ทั้งผลลัพธ์ นวัตกรรมที่ทันสมัย ปลอดภัย การบริการที่เข้าใจ ครบจบทุกปัญหา เลือกสิ่งที่มั่นใจแล้ว จะหลงรัก Destiny Clinic ค่ะ”