รฟม.นำศิลปินออทิสติกผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะเยี่ยมชมและโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง

รฟม.นำกลุ่มศิลปินบุคคลออทิสติกผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ หรือ ARTSTORY BY AUTISTIC THAI เข้าเยี่ยมชมสถานี และโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.) จัดกิจกรรมนำคณะทีมงานจากกลุ่มศิลปินบุคคลออทิสติกผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ หรือ ARTSTORY BY AUTISTIC THAI ซึ่งเป็นผู้ออกแบบลายหน้าบัตรโดยสารที่ระลึก และสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี การเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เข้าเยี่ยมชมสถานี และโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ที่ติดตั้งสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ภายในขบวนรถไฟฟ้า จากสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีเตาปูน โดยมี อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ รฟม.ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลออทิสติกจาก ARTSTORY BY AUTISTIC THAI เป็นผู้ออกแบบบัตรโดยสารที่ระลึกสำหรับจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า และออกแบบสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี การเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะให้แก่บุคคลออทิสติก รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้บุคคลกลุ่มนี้มีรายได้และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยการนำคณะเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทำให้กลุ่มศิลปินได้มีโอกาสชื่นชมผลงานการออกแบบของตนเองภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาให้บุคคลออทิสติกมีศักยภาพ และมีการเรียนรู้ในการเข้าสังคมได้ดีขึ้น