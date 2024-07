โลกต้องจำ! ศิลปินยุคตลับเทป “Cassette Fest. Mega Hits” DANCE-ลืม-โลก-โยก-ตัว-แตก จัดเต็ม! จนลืมอายุ

ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม เต็มอิ่มความสนุกที่สุดแห่งความประทับใจ เมื่อสาวก 90s มารวมตัวกรอกลับความทรงจำในมหากาพย์คอนเสิร์ตภาคต่อยุคตลับเทปที่ทุกคนรอคอยมากที่สุด!! “Cassette Fest. Mega Hits” DANCE-ลืม-โลก-โยก-ตัว-แตก เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา ATIME SHOWBIZ จัดเต็มความมันส์ทวงคืนบัลลังก์ผู้จัดคอนเสิร์ตเบอร์ต้นของเมืองไทย จัดเต็มโปรดักชั่น เวที ฉาก แสง สี เสียง เสิร์ฟความสนุกแบบจุกๆ ให้แฟนเพลงแดนซ์ยับแบบสาแก่ใจชนิดเต้นไม่หยุดกว่า 4 ชั่วโมงเต็ม กับเพลงสุดฮิตและศิลปินที่คิดถึงด้วยไลน์อัพ 14 ศิลปิน 21 ชีวิต รวมตัวพ่อตัวมัมแห่งยุคตลับเทป King of Energy เจ เจตริน / มอส ปฏิภาณ , ตัวมัมนำแดนซ์ : คริสติน่า อากีล่าร์ / มาช่า วัฒนพานิช , T-Pop แรร์ไอเทม Dragon 5 (เต๋า-หยวน-แอนดี้-เต้-โอ๊ค) / ตอง ภัครมัย / เต๊ะ ศตวรรษ, ทีน สราวุฒิ, เอ็กซ์ Surround จาก Teen8 Grade A, โดโจ โดนใจ Triumphs Kingdom (TK) ตัวตึงสายโดด ป๊อด ธนชัย , กินจุ๊บจิ๊บ เบนซ์ พรชิตา และ Super Guest สาวน้อยมีเขา ไบรโอนี่ , Girl Group สุดคิ้วท์ Pop Angels (บัวชมพู , มด และ พิมพ์มาดา)ออกสตาร์ทก็ทำถึงตั้งแต่ซีนเปิดที่ตัวพ่อตัวแม่ยุคคาสเซ็ท เจ-ติ๊นา ปรากฎตัวทะยานลงมาจากด้านบนเวทีอลังการสุดๆ พร้อมประกาศให้คนดูทิ้งเก้าอี้แล้วลุกมาแดนซ์ลืมโลกไม่หยุดจากนี้อีก 1 ชั่วโมงเต็มๆ เริ่มความสนุกกับเมดเลย์แดนซ์นอนสต๊อปกับ สวรรค์ชั้น-เจ , ไปด้วยกันนะ-ติ๊นา , ไปด้วยคน-เต๊ะทีน-เอ็กซ์ , มืดตึดตื๋อ-ตอง , อย่าเข้าใจฉันผิด-TK , รักยังไม่ต้องการ-มาช่า , ด้วยรักและปลาทู-มอส , ติ๋ม- ป๊อด จากนั้นแดนซ์ต่อไม่พักกับโชว์เดี่ยวของแต่ศิลปิน เปิดที่ Queen Of Dance คริสติน่า จัดหนักคัดมาแต่เพลงฮิตเพลงเร็วอย่าง นินจา ,ไม่ยากหรอก, พลิ๊กล็อค ,พูดอีกที ,ประวัติศาสตร์ ต่อด้วยตัวพ่อ King Of Dance เจ เจตตริน ขนเพลงฮิตแดนซ์จัดหนักอย่าง ฝากเลี้ยง, ประมาณนี้หรือเปล่า, จ.เจใจหาย ,รฟร, All I Wanna Do ปลุกพลังให้คนดูทั้งฮอลล์ลุกเป็นไฟมันส์ต่อเนื่องแบบไม่มีพัก ต่อกันที่ 2 สาว โบ จอยซ์ TK ที่มาสะบัด ผ้าเช็ดหน้า ชวนคนดูเต้นไม่พัก แถมยังบอก รัก รัก รัก ขอบคุณแฟนๆที่ยังคิดถึงกันถึงพาร์ท T-POP แรร์ไอเทมยุค 90s ต้องยกนิ้วให้ ATIME SHOWBIZ ที่พาพวกเค้ากลับมารวมตัวเฉพาะกิจบนเวทีนี้ได้ อย่าง เต๊ะ-ทีน-เอ็กซ์ จาก Teen 8 Grade A ที่ขนเพลงโซโล่เดี่ยวเพลงดังมาร้องบนเวที อย่าง ไม่มีใครแทนที่เธอ-เต๊ะ, ไปพัก-ทีน, เธอมากับฝน-เอ็กซ์ จากนั้นส่งต่อให้อดีตบอยแบนด์ตัวท็อป Dragon 5 เต๋า-หยวน-แอนดี้-เต้-โอ๊ค ที่กลับมารวมตัวได้ปังมากก ทั้งร้องทั้งเต้นโชว์เพอร์ฟอร์แมนส์หุ่นเป๊ะปังเรียกเสียงกรี๊ดจากคนดูสนั่นฮอลล์ แถมเซอร์ไพร้ส์มีโมเม้นท์จากเหล่าแฟนคลับที่พร้อมใจทำโปรเจ็คชูป้ายให้กำลังใจจนเล่นเอาเสียน้ำตาเลยทีเดียว ต่อด้วย ตอง ที่ก้าวขาขึ้นเวทีมาในชุดแซ่บหุ่นเซี๊ยะชวนคนดูลุกมาวัดกันต่อในเพลง สองตา ตามด้วยเพลงช้าที่ทุกคนร้องตามทั้ได้งฮอลล์อย่าง กลัวเธอรู้ ,หากฉันรู้, เกลียดพาร์ท Super Guest ที่วันเสาร์ (13 ก.ค. ) เป็นคิวของ ไบรโอนี่ สาวน้อยมีเขาที่กลับมาขึ้นเวทีในรอบ 20 ปี ที่คนดูยกให้เป็น MVPคนนึงของคอนเสิร์ตนี้ ทั้งเสียงทั้งลีลายังคงความสวยน่ารักสดใส แถมยังจัดเซอร์ไพร้ส์ชวนลูกชายอย่าง “น้องซิดนีย์” มาโชว์ฝีมือตีกลองในเพลง อย่ากลับไป เรียกเสียงกรี๊ดตกแฟนคลับคุณแม่ไปได้เต็มๆ ส่วนวันอาทิตย์ (14 ก.ค.67) เป็นคิวของสามสาว POP Angle บัวชมพู-มด-พิมพ์มาดา รวมตัวกันครั้งนี้ขนเพลงซิกเนอเจอร์อย่าง รักอยู่หนใด มาชวนคนดูทั้งฮอลล์เต้นตามได้น่ารักมากๆ ต่อด้วย เบนซ์ พรชิตา กลับมาสวมบทปลิวลม สะใภ้ไร้ศักดินา ขึ้นคอนเสิร์ตในรอบ 10 กว่าปี ชวนทุกคนเต้นเพลง โดเรมี ,กินจุ๊บจิ๊บ แถมคนดูยังร้องตามได้แบบเสียงดังฟังชัดเล่นเอาเจ้าตัวปลื้มปริ่มน้ำตารื้นรับไม้ต่อกับอีกหนึ่งตัวมัมนำแดนซ์ มาช่า ที่ยังคงความสวยระดับตัวแม่สะกดคนดูกรี๊ดกันคอแตก จัดเต็มด้วยเซ็ทเพลงเร้าอารมณ์ Music Lover, รสชาติความเป็นคน , แตกหัก ให้โยกตามแบบสาแก่ใจ ก่อนแดนซ์ลากยาวต่อที่ มอส อีกหนึ่งตัวพ่อที่มาปลุกพลังชวนทั้งฮอลล์ลุกเต้นแบบไม่ต้องพักกับเซ็ทเพลงเร็วล้วนๆ อย่าง หัวใจลัดฟ้า, เหลวไหล, Hello ,สลัดสะบัด ตบท้ายด้วยของแรงเอนเนอร์จี้ล้น ตัวพ่ออัลเทอร์เนทีฟสายโดด ป๊อด ธนชัย ที่หยิบเพลงแรกที่อัดเสียงอย่าง ลมหายใจ ชวนให้คนดูร้องตามกระหึ่มจนน่าประทับใจ ตบท้ายโยกตัวแตกในเพลง บุษบา ที่ลงมาชวนคนดูทั้งฮอลล์โดดตามแบบลืมวัยกันเลยทีเดียวนับถอยหลังเข้าโหมดนอนสต๊อปที่เวทีต้องลุกเป็นไฟอีกครั้ง ด้วยการจับคู่ของศิลปินชวนคนดูแดนซ์ลืมโลกปิดท้าย กับเพลง รออีกนิดนึง มาช่า-ติ๊นา , ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะ เจ-ไทรอัมส์ คิงดอม, ไม่รักได้ไง เต๊ะ ทีน เอ็กซ์ เบนซ์ ตอง , เชื่อเถอะครับ มอส-Dragon5 , ความดันทุรังสูง มาช่า-ป๊อด , มาทำไม เจ-ติ๊นา และปิดท้ายความสนุกด้วยซีนรวมศิลปินทั้งหมดมาร่วมกันร้องเพลง เลิกเหอะ แบบสุดประทับใจ สร้างบรรยากาศให้ค่ำคืนนี้อบอุ่นขึ้นมาถนัดตา ส่งคนกว่าหมื่นคนให้กลับบ้านกันแบบเต็มอิ่มความสุดฟิน เต็มเลยทีเดียว