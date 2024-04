‘สงกรานต์เซ็นทรัล’ ทั่วไทย คนแน่น! มันส์สุดเหวี่ยง คนไทย-ต่างชาตินับล้าน แห่เล่นน้ำคึกคักตลอดวัน ยืนหนึ่งแลนด์มาร์กเฟสติวัลตัวจริงทุกเทศกาล

•เซ็นทรัลเวิลด์ กระแสดีเยี่ยม สงกรานต์ 2 วัน รับนักนทท.ไทย-ต่างชาติเกือบ 4 แสนคน และเตรียมมันส์ต่อเนื่องถึงขีดสุด 19-21 เม.ย. ‘FWD Music Live Fest ครั้งที่ 3’ ยกทัพศิลปินจัดใหญ่ 3 วันเต็ม ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์•สาดความสนุกต่อไม่ยั้ง! 19 แลนด์มาร์กเทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิง ทุกภาคทั่วไทย และสนุกกับวันไหลอีก 4 สาขา : เซ็นทรัล หาดใหญ่, นครสวรรค์, พัทยา และลำปาง•สงกรานต์เซ็นทรัล ช้อป กิน เที่ยว สืบสานสงกรานต์ไทยต่อเนื่อง ถึง 21 เม.ย.นี้!เปิดภาพปรากฏการณ์ฉลองสงกรานต์มหาบันเทิงยิ่งใหญ่ “Thailand’s Songkran Festival 2024” ชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน ร่วมฉลองสงกรานต์ที่เซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศกันอย่างคึกคัก อัพเลเวลความมันส์กับเทศกาลดนตรีและสาดน้ำกระหึ่มทั่วไทย พร้อมไฮไลต์ช้อป กิน เที่ยว ครบทุกความมหาบันเทิงชมบรรยากาศสงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์ คลิก: https://youtu.be/TrJDyCvEZsI ชมบรรยากาศสงกรานต์มหาบันเทิงทั่วไทย คลิก: https://youtu.be/f6YOjP-Levc

• มันส์ต่อเนื่องเทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิง: เซ็นทรัลเวิลด์ แลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับโลกใจกลางเมือง งาน FWD Music Live Fest ครั้งที่ 3 (19-21 เม.ย.) ฟรี! คอนเสิร์ตเล่นน้ำใจกลางเมือง มันส์ฉ่ำส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ ตลอด 3 วัน อาทิ 4EVE, BAMM, NANON, PSYCHIC FEVER, PALMY, PROXIE, POLYCAT, TATTOO COLOUR, TILLY BIRDS และอื่นๆ อีกมากมาย• ปักหมุดความสนุกต่อเนื่องทุกภาค 19 แลนด์มาร์กเทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิงทั่วไทย ได้แก่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง: เซ็นทรัล พระราม 2, เวสต์เกต, เวสต์วิลล์, มหาชัย, อยุธยา และนครสวรรค์ ภาคตะวันออก: เซ็นทรัล พัทยา, ระยอง, ศรีราชา, มารีนา ภาคเหนือ: เซ็นทรัล เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก ภาคอีสาน: เซ็นทรัล โคราช, ขอนแก่น, อุบลฯและอุดรฯ ภาคใต้: เซ็นทรัล หาดใหญ่และภูเก็ต เตรียมสนุกกับวันไหลสงกรานต์ 4 สาขา : เซ็นทรัล หาดใหญ่, นครสวรรค์, พัทยา และลำปาง• ไทยมหาบันเทิง: ชมโชว์เคสสุดพิเศษมรดกโลกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO อาทิ โขน, หุ่นละครเล็กโจหลุยส์, รำมโนราห์ นวดไทยต้นตำรับวัดโพธิ์ และศิลปะแสดงวัฒนธรรมหาชมยากจากกระทรวงวัฒนธรรม• สุขมหาบันเทิง: กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย ร่วมสักการะและสรงน้ำขอพรพระพุทธรูปจากวัดดังประจำเมือง• อร่อยมหาบันเทิง: ฉลองสงกรานต์และวันครอบครัวชวนช้อป ชิม ลิ้มรสอาหารไทยพื้นถิ่นกับ Thai Market และเมนูไทยซิกเนเจอร์จากร้านอาหารในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา• แต่งชุดไทยมหาบันเทิง: ชวนแต่งผ้าไทย-ผ้าถิ่นทั่วประเทศ ตลอดเดือนเมษายน• ช้อปมหาบันเทิง: อัดโปรสุดคุ้มกว่า 7 ล้านบาท สมาชิก The 1 ช้อปครบทุก 2,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรวม 50 รางวัล* ลูกค้าชาวต่างชาติ ช้อปครบ 10,000 บาท* รับฟรี! Friends of BANGKOK Pants เฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์ ลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%* ไม่ต้องแลกคะแนน หรือแลกรับเครดิตเงินคืนหรือบัตรของขวัญ สูงสุด 15%* สมาชิก The 1 รับเพิ่ม 1,000 คะแนน* เมื่อมียอดซื้อครบตามเงื่อนไข พิเศษ The 1 Exclusive ช้อปรับพอยท์ 2 เท่า* รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก: https://bit.ly/3VICuuN