“ติ๊นา-บุ๋ม-ปุ้ย-โดนัท” ผนึกกำลัง สร้างแรงบันดาลใจเพื่อประชากรหญิง ผ่าน “HER AWARDS UNFPA THAILAND 2024” มอบรางวัลเพื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อผู้หญิง

4 สาวทรงพลังซึ่งเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อประชากรหญิง นำโดย “คริสติน่า อากีล่าร์” CHAMPION OF UNFPA, บุ๋ม-ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ปุ้ย-ปิยาภรณ์ แสนโกศิก และ โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุลรวมถึง ผศ.นพ.สิระ กอไพศาล (หมอปิแอร์) อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณบุญธิดา ชินวงษ์ (คุณฝ้าย) บิวตี้บล็อกเกอร์ ร่วมผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีคุณภาพและเห็นคุณค่าในตัวตนของประชากรหญิงยิ่งมากขึ้น ในงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “HER AWARDS UNFPA THAILAND 2024 ประชากรหญิง ผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลจากหลากสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 110 คน ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อผู้หญิง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ในวาระครบรอบ 30 ปี การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (International Conference on Population and Development : ICPD) โดยความร่วมมือของ “UNFPA THAILAND กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย”, “บูรพา” และ “นินจา เฟอร์เฟกชั่น” ร่วมจัดกิจกรรมขึ้นมา เพื่อเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเชิดชูและผลักดันให้ผู้หญิงไทยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสังคม รวมถึงได้มีบทบาทต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการสำหรับผู้หญิงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตภายในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ Q Stadium, EmQuartier ที่ผ่านมา 4 สาวตัวแม่“ติ๊นา-บุ๋ม-ปุ้ย-โดนัท” ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเกียรติและดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมครั้งนี้ ที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ได้มีชีวิตที่ดีและปลอดภัยขึ้นโดย “คริสติน่า อากีล่าร์” CHAMPION OF UNFPA เผยว่า “ติ๊นาเชื่อว่าหลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าฉันทำคนเดียวมันก็แค่นั้น แต่หากเราทุกคนร่วมใจร่วมมือกันทำตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นจริง ๆ ติ๊นาเชื่อว่าสังคมเราจะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น”ด้าน “ปุ้ย ปิยาภรณ์” กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด เสริมว่า “ในฐานะที่ทำงานกับผู้หญิง และ LGBTQIAN+ มาตลอด ก็คิดว่าการมอบรางวัลในครั้งนี้จะเป็นเสมือนน้ำทิพย์ เป็นรางวัลหัวใจให้กับหลายบุคคลเบื้องหลังที่ก้มหน้าก้มตาทำเรื่องราวดี ๆ เพื่อสังคมมาตลอด จะได้ประจักษ์ว่าสิ่งที่คุณทำ เราเห็นนะ”ขณะที่นักแสดงและผู้กำกับสาวเก่ง “โดนัท มนัสนันท์” ก็เปิดใจว่า “วันนี้เรามารวมพลังกัน ให้คุณค่ากับตรงนี้ เราไปลงพื้นที่ กระจายไปทั่วประเทศ โดนัทก็เชื่อว่าเราจะสามารถส่งต่อ สร้างแรงบันดาลใจ และช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหา การได้มามีส่วนร่วมตรงนี้ โดนัทก็เลยรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมาก ๆ”นอกจากนี้ ปลายเดือนกันยายน 2667 ยังได้มีการร่วมเฉลิมฉลองให้กับ 110 ผู้ได้รับรางวัล HER AWARDS UNFPA THAILAND 2024 กับสุดยอดคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ “ HER CONCERT ” คอนเสิร์ตที่จะรวบรวมตัวแม่แห่งวงการดนตรีเมืองไทย อาทิเช่น แอม เสาวลักษณ์, เบน ชลาทิศ, แก้มวิชญาณี และอีกมากมาย มาไว้บนเวทีเดียว ผสมผสานกับเสียงดนตรีที่ยิ่งใหญ่จาก KasetsartUniversity Wind Symphony ซึ่งจะมาถ่ายทอดผ่านบทเพลงต่าง ๆ บนโชว์สุดยิ่งใหญ่เพื่อร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจในครั้งนี้อีกด้วยโดย “เบน ชลาทิศ” เป็นตัวแทนศิลปินเปิดใจว่า “ประทับใจมากที่จะได้ร่วมขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ นอกจากได้ขึ้นเวทีเดียวกับพี่ ๆ น้อง ๆ ตัวแม่เสียงร้องแล้ว ยังชอบในคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตที่มาช่วยเสริมในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชากรหญิงให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้น และให้หลายคนได้ตระหนักรู้ถึงสิทธิของตัวเองในวงกว้างมากขึ้น”สำหรับ “HER AWARDS UNFPA THAILAND 2024” เป็นหนึ่งในการโครงการที่ร่วมมือ ร่วมใจ จากพันธมิตรหลากหลายสาขามาช่วยกันในการพัฒนาสังคมไทย บนความหลากหลาย และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม ซึ่งผู้ที่สนใจส่งรายชื่อเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียว แต่เปิดกว้างไปถึงผู้ที่มีความเข้าใจในความเป็นผู้หญิงด้วยเช่นกัน โดยไม่มีการจำกัดเรื่องเพศ และหวังให้เวทีนี้เป็นเสมือนโอกาสที่ได้เห็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมพัฒนาสังคมและพัฒนาประชากรหญิงในอนาคตต่อไป โดยจะมีคณะกรรมการในการพิจารณาและประกาศผลในช่วงเดือนกันยายน 2567