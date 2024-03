พลังหญิงเปลี่ยนโลกได้ “ติ๊นา-ลูกเกด-ปุ้ย-บุ๋ม” ผนึกกำลัง สร้างแรงบันดาลใจเพื่อประชากรหญิง เปิดตัวกิจกรรม “HER AWARDS UNFPA THAILAND 2024”

ตัวแม่มาเอง 4 สาวที่ทรงพลังซึ่งเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อประชากรหญิง นำโดย “คริสติน่า อากีล่าร์” CHAMPION OF UNFPA, ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม, ปุ้ย-ปิยาภรณ์ แสนโกศิก และ บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ร่วมผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีคุณภาพและเห็นคุณค่าในตัวตนของประชากรหญิงยิ่งมากขึ้น ในงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “HER AWARDS UNFPA THAILAND 2024 ประชากรหญิง ผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลจากหลากสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 100 คน ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อผู้หญิง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ในวาระครบรอบ 30 ปี การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (International Conference on Population and Development : ICPD) โดยความร่วมมือของ “UNFPA THAILAND กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย”, “ทีวีบูรพา” และ “นินจา เฟอร์เฟกชั่น” ร่วมจัดกิจกรรมขึ้นมา เพื่อเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเชิดชูและผลักดันให้ผู้หญิงไทยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสังคม รวมถึงได้มีบทบาทต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการสำหรับผู้หญิงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต ซึ่งได้มีการจัดงานแถลงข่าว เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ United Nations Conference Centre (UNCC) ถนนราชดำเนินนอกงานนี้ 4 เซเลบริตี้ “ติ๊นา-ลูกเกด-ปุ้ย-บุ๋ม” ได้ร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจ” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในตัวตนของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น และพร้อมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในทุกๆ ด้านของประชากรหญิง โดยมองว่าพลังหญิงเปลี่ยนแปลงโลกได้ จากความกล้า ความเก่ง ความแกร่ง และมีพลังในตัวตน ซึ่งจะทำให้เป็นที่ประจักษ์เพียงได้โอกาสให้แสดงความสามารถโดย “คริสติน่า อากีล่าร์” CHAMPION OF UNFPA ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ส่วนตัวมีความเชื่อว่า เราทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจได้ เพื่อทำให้สังคมมีคุณภาพ มีความน่าอยู่ และมีความปลอดภัย การที่ส่งเสริมและสนับสนุนประชากรหญิงที่มีจำนวนมากกว่าครึ่งของประชากรทั้งประเทศ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเกิดขึ้นในสังคม โดยมองว่าหากเกิดการยอมรับและสนับสนุนผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา ธุรกิจ หรือสังคม จะส่งผลให้ผู้หญิงสามารถดูแลตัวเองและดูแลครอบครัวได้ หากในส่วนนี้มีความแข็งแรงก็จะขยายไปสู่การดูแลสังคมได้เช่นกัน”ด้าน “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด เสริมว่า “ดีใจที่ปัจจุบันนี้พลังของผู้หญิงมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เห็นถึงคุณค่านั้นต้องเกิดจากตัวเองก่อน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง ต้องมีพลัง พัฒนาศักยภาพในตัวเอง จึงทำให้สังคมเห็นได้ชัดเจนว่าประชากรหญิงมีคุณค่าและมีคุณภาพ”ขณะที่ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ประธานองค์กรทำดี ได้เผยว่า “ที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือสังคมผ่านการลงพื้นที่ด้วยตัวเองมาโดยตลอด จึงทำให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ แต่การจะช่วยเหลือสังคมนั้นทำเพียงคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยพลังและความร่วมมือ ร่วมใจจากคนในสังคม หากมีพลังที่มากขึ้นก็จะสามารถช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงสังคมได้”ส่วน “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” กล่าวว่า “แม้ในวันนี้จะเห็นพลังหญิงที่มากขึ้น แต่คิดว่าพลังนั้นยังไม่มากพอ โดยหนึ่งสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ คือ การสอนให้เห็นคุณค่าของมนุษย์ที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งควรเริ่มจากสถานบันครอบครัวที่ควรปลูกฝังเด็กๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โดยตนจะคอยสอนลูกๆ ถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ”นอกจากการสร้างแรงบันดาลใจจาก 4 คนทรงพลังที่เป็นกระบอกเสียงของสังคมเพื่อประชากรหญิง ยังพร้อมสนับสนุนโครงการ “HER AWARDS UNFPA THAILAND 2024” ที่เป็นหนึ่งในการโครงการที่ร่วมมือ ร่วมใจ จากพันธมิตรหลากหลายสาขามาช่วยกันในการพัฒนาสังคมไทย บนความหลากหลาย และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม ซึ่งผู้ที่สนใจส่งรายชื่อเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียว แต่เปิดกว้างไปถึงผู้ที่มีความเข้าใจในความเป็นผู้หญิงด้วยเช่นกัน โดยไม่มีการจำกัดเรื่องเพศ และหวังให้เวทีนี้เป็นเสมือนโอกาสที่ได้เห็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมพัฒนาสังคมและพัฒนาประชากรหญิงในอนาคตต่อไป โดยจะมีคณะกรรมการในการพิจารณาและประกาศผลในช่วงเดือนกันยายน 2567