“ติ๊นา-เกรซ” ร่วมเปิดเทศกาล Bangkok Pride Festival 2024 : Celebration of Love สนับสนุน Road to Bangkok WorldPride 2030

“ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร” เกินต้านกับเทศกาลเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศแห่งปี เทศกาลที่ทุกคนได้ปลดปล่อยอิสระแห่งหัวใจและเพศสภาพ เปิดรับความเท่าเทียมในงานเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียม เฟสติวัลสีรุ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาร่วม Road To WorldPride 2030 ไปพร้อมกัน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Pride HUB ฮับสีรุ้งแห่งความเท่าเทียมงานนี้เหล่าคนบันเทิง เกรซ นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ นักแสดงและทายาท สหมงคล ฟิล์ม , มรว.เฉลิมชาตรี ยุคล ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ด้านภาพยนตร์ และ อนุชา บุญยวรรธนะ นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย รวมถึงศิลปินตัวมัมอย่าง คริสติน่า อากีล่าร์ ร่วมงานและโชว์เพลง ประวัติศาสตร์ ให้ชาวสีรุ้งร้องดังกระหึ่ม ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอนประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ!! คำนี้ วาดดาว อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง นฤมิตไพรด์ ตัวแม่สุดสตรองของชาวไพรด์ ผู้ไม่เคยทำให้ใครผิดหวัง ผงาดยิ่งใหญ่ ในฐานะผู้จัดงานจับมือ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคมและภาคเอกชน อาทิ L’Oréal, EVme, Garnier, Maybelline NEW YORK, Kiehl’s, SRICHAND, CP ALL (7-11), Novo Nordisk, Agoda, The Minor Food Group, Apple, ยาดมตราโป๊ยเซียน, IHG Hotels & Resorts Thailand และ Samsung สะบัดธงเปิดเทศกาล Bangkok Pride Festival 2024 : Celebration of Love เฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียม” อย่างเป็นทางการ นับถอยหลังสู่พาเหรดครั้งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ให้ทุกคนสนุกบนถนนสีรุ้ง ร่วมกันสะบัดธงไพรด์ยักษ์ยาว 200 เมตร ทุบสถิติธงไพรด์ ยาวที่สุดในประเทศไทย และขบวนพาเหรด Festival ทอดยาวกว่า 2.5 กิโลเมตร จากสนามกีฬาแห่งชาติ บนถนนพระราม 1 ถึงสี่แยกราชประสงค์ภายในงานได้รับเกียรติจาก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ สุรางค์ จันทร์แย้ม มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (Swing) ตัวแทนชุมชนความหลากหลายทางเพศร่วมฉลอง Pride Month ตลอดเดือนมิถุนายน 2567 เดือนแห่งความภาคภูมิใจของเหล่า LGBTQIAN+ กับ “Big Festival” ที่มาพร้อมการเฉลิมฉลองสู่การใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมก่อนสิ้นปี 2567 กฎหมายประวัติศาสตร์ของชาว LGBTQIAN+ พร้อมแผ่ขยายปักหมุดหมายในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศไทย โดยการมอบ ธงไพรด์ประจำจังหวัด เพื่อเป็นไม้ต่อในการจัดงาน Nationwide Pride อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ อาทิ ภาคเหนือ ที่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก, ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร นครนายก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา ขอนแก่น มุกดาหาร อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม อุบลราชธานี, ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต สงขลา ตรัง นครศรีธรรมราช, ภาคตะวันออก พัทยา จังหวัดชลบุรี สนับสนุนให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วม และเตรียมพร้อมสำหรับ Road to Bangkok WorldPride 2030 ซึ่งแน่นอนว่าหมุดหมายนี้ เป็นที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทย“วาดดาว อรรณว์ ชุมาพร” ประธานและผู้ก่อตั้ง นฤมิตไพรด์ ในฐานะผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival 2024” กล่าวว่า การจัดงานบางกอกไพรด์ปี 2023 ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด ทั้งภาครัฐ พันธมิตรภาคประชาสังคมและภาคเอกชนให้การสนับสนุนเต็มกำลัง มีคนเข้าร่วมขบวนพาเหรดมากถึง 100,000 คน สำหรับปีนี้คาดว่าจะมีคนเข้าร่วมขบวนพาเหรด ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า 200,000 คนแน่นอน ซึ่งตอนนี้การตอบรับจากทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะในกลุ่มคอมมูนิตี้ LGBTQIAN+ ล้นทะลัก ปีนี้งาน Bangkok Pride Festival 2024 มาในธีม Celebration Of Love เฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียม พร้อม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่•ขบวนบางกอกไพรด์ 2024 (Bangkok Pride Parade 2024)•เวทีเสวนา (Bangkok Pride Forum) เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะมีมากกว่า 30 หัวข้อเด็ด•แดร็ก แบงค๊อก เฟสติวัล (DRAG BANGKOK Festival 2024) จัดยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567“การที่เราอยู่เคียงข้างกันมานับสิบปีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้ทุกคนได้เป็นผู้นำในแต่ละพื้นที่ของตน ผ่านอัตลักษณ์และตัวตนที่หลากหลาย นี่คือการผสานความต่างของเพื่อนพี่น้องในการยกระดับความเป็นธรรมทางเพศ และผนึกกำลังให้เกิดเครือข่ายคณะทำงานไพรด์ที่มีพลังอันมหัศจรรย์ในทุกจุดของประเทศ เราเดินทางต่อสู้กันมานานมาก เรามาไกลกันมากจริง ๆ และเราจะเดินทางต่อ เพื่อให้ได้เห็นภาพฝันกลายเป็นจริง”“เกรซ นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ” นักแสดงทรานส์แมนสุดหล่อขวัญใจสาวๆ เผยว่า “ตื่นเต้นและขอบคุณที่ให้เกรซมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเปิดเทศกาล Bangkok Pride Festival 2024 : Celebration of Love ปีที่แล้วว่าใหญ่มากแล้ว ปีนี้ใหญ่ยิ่งกว่าเดิม เป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ที่ชาวสีรุ้งทุกคนรอคอย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมไปด้วยกัน ซึ่งปีนี้นอกจากจัดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้ว ยังเห็นภาพท่านนายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐา ทวีสิน มอบธงไพรด์ประจำจังหวัด สัญลักษณ์การเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนไพรด์ เพื่อส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับตัวแทนเครือข่ายผู้จัดงานไพรด์จังหวัดต่าง ๆ รวม 5 ภูมิภาค 14 จังหวัด นับเป็นปรากฏการณ์อันน่าทึ่งและเป็นนิมิตหมายของการเปิดกว้างอย่างเท่าเทียมจริง ๆ ”พบกับประสบการณ์การความสนุกไร้ขีดจำกัด สีสันแห่งชีวิตผสานจินตนาการสร้างสรรค์สู่ขบวนพาเหรด การรวมตัวของเหล่าคนบันเทิงและผู้คนจากหลากหลายวงการบนถนนสีรุ้งแห่งความเท่าเทียม วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน นี้ที่งาน Bangkok Pride Festival 2024 ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง!#BangkokPride #BangkokPride2024 #สมรสเท่าเทียม #เพศกำหนดเอง #sexworkiswork#DRAGBANGKOKFestival2024 #DRAGBANGKOK #YellowChannel #LGBTQIA+ #Thailand #Asia #Drag #RoadToWorldPride2030