กระหึ่มโลก! “ครูพิช - นก KPN” นำทัพเด็กไทยคว้า 111 เหรียญรางวัล World Championships of Performing Arts 2024

กระหึ่มโลกอีกครั้ง ! เรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอีกครั้ง สำหรับจาก โรงเรียนดนตรีพิชาศิลป์ ผู้อยู่เบื้องความสำเร็จศิลปินใครๆ หลายคน อาทิและล่าสุดนำทัพตัวแทนจาะไปประเทศไทย ไปสร้างชื่องบนเวทีระดับโลกกับการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้ถือลิขสิทธิ์มากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีที่คนไทยสร้างประวัติมาอย่างต่อเนื่องหลายปี และปีนี้ก็เช่นกัน ที่ตัวแทนประเทศไทยได้สร้างประวัติครั้งใหม่คว้ามาได้ถึง 111 เหรียญ โดยแบ่งเป็น เหรียญทอง 43 เหรียญ เหรียญเงิน 37 เหรียญ เหรียญทองแดง 31 เหรียญ ซึ่งทีมไทยแลนด์ในปีนี้มี 18 คน (ประเภทเดี่ยว 18 คน และประเภทกลุ่ม 1 กลุ่ม) นอกจากนั้น ทีมไทยแลนด์ยังได้ โล่รางวัลคะแนนสูงสุด 17 โล่, เหรียญ Finalist 5 เหรียญ, มี 21 การแสดงที่ผ่านเข้าไปรอบ Semi-Final กลุ่ม “ATMA” ซึ่งเป็นผู้เข้าแข่งขันแบบกลุ่มยังเป็น Grand Champion Junior Vocal Group of The World โดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ เวนิส ธนิฏฐาภ์ เนตรพุกกณ และออสติน ณัฏฐธนน สุพานิชวรภาชน์ นอกยังมีรางวัลพิเศษที่ได้รับอีก คือ รางวัลชนะเลิศ Outstanding Designer Award: คุณวรินทร์ทิพย์ ชนาภัทรวรโชติ และ คุณนิพพิชฌน์ นิมิตบรรณสารและทำเอาชาวโลกถึงกับตะลึงก็คือการคว้า แชมป์โลกนักร้องเดี่ยว solo senior vocalist คนแรกในประเทศไทย จากการฝ่าฟันทั้งหมดกว่า 1000 บทเพลง จากทั่วโลก โดยหรืออดีตแชมป์ KPN Award Thailand Singing Contest ปี 2009 เวทีการประกวดร้องเพลงคุณภาพของประเทศไทย สามารถครองแชมป์โลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยทั่วประเทศ จากการแข่ง World Championships of Performing Arts ที่มีผู้ถือลิขสิทธิ์มากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก