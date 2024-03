รัฐบาลชวนส่งกำลังใจคณะเยาวชนไทยในการแข่งขัน WCOPA ครั้งที่ 27 ที่สหรัฐ หนุนเด็กไทยไม่แพ้ชาติใด

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะเยาวชนตัวแทนประเทศไทย จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน World Championships of Performing Arts (WCOPA) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2567 คณะเยาวชนไทย ที่ลองบีช แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เชิญชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจให้เยาวชนไทยคว้าชัยในเวทีระดับโลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ทางด้านศิลปะการแสดงในระดับนานาชาติ (World Championships of Performing Arts (WCOPA)) ณ ประเทศสหรัฐ อเมริกา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการจัดการแข่งขันมาแล้วทั้งสิ้น 26 ปี และในแต่ละปีจะมีประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 70 ประเทศ ทำให้การแข่งขันเปรียบเสมือนเป็นการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ทางด้านศิลปะการแสดงระดับนานาชาติ โดยจะมีการแข่งขัน 5 รายการ ได้แก่ การร้องเพลง การเต้น การแสดง การเดินแบบ และการเล่นดนตรีทั้งนี้ องค์กร WCOPA ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบหมายให้ World Championships of Performing Arts ประจำประเทศไทย จัดการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยด้วยตนเอง เพื่อส่งตัวแทนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน โดยในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 19 คน ได้รับเหรียญรางวัลไปทั้งสิ้น 165 เหรียญ แบ่งเป็น 53 เหรียญทอง 41 เหรียญเงิน และ 71 เหรียญทองแดง ซึ่งในตอนนี้ ตัวแทนประเทศไทยประจำปี​ 2567​ ต้องมีทั้งหมด 21 คน และกำลังเฟ้นหาผู้มีความสามารถอีก 9 คนสุดท้ายให้ได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้​ เยาวชน ที่มีความสามารถและมีความสนใจด้านนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับWorld Championships of Performing Arts ประจำประเทศไทยได้ที่ 095-791-6996“รัฐบาล​เห็นถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศไทยได้ โดยเยาวชนไทยทำหน้าที่เสมือนทูตสันถวไมตรี และยังถือเป็นต้นแบบให้เกิดพลวัตทางการเรียนรู้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และ​ Soft​ Power​ ของประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวถือเป็นโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพของไทยในระดับนานาชาติ พัฒนาต่อยอดศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง ผลักดันให้เยาวชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถจนเป็นประจักษ์แก่สายตาชาวโลกล่าสุด นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับ​ แสดงความยินดี​ ความชื่นชม​ และให้กำลังใจกับเยาวชนไทยที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลก อย่างรายการ World Championships of Performing Arts (WCOPA) ในปี​ 2566 ที่ผ่านมา​ และมีการหารือกันถึงแนวทาง ที่ทางภาครัฐจะช่วยสนับสนุนเยาวชนกลุ่มนี้​ เพื่อให้สายตาคนทั่วโลกได้รู้ว่าเยาวชนไทยนั้นมีความสามารถไม่แพ้ชาติใด” นางรัดเกล้าฯ กล่าว