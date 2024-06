THERMAGE FLX ความงามเหนือกาลเวลา สัมผัสประสบการณ์และเสริมสร้างความรู้คู่วงการความงาม

การอบรมฯ ครั้งนี้นำโดย แพทย์หญิง ดวงดาว ดาวนำสว่าง จากคลินิก StarMed by Dr.Duangdao แพทย์หญิง วัชลาลี วุฒิเจริญกิจ จาก The Wish Clinic และ แพทย์หญิง จิรา คุณากรวงศ์ จาก Apex Medical Center ซึ่งทั้ง 3 ท่านจะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Monopolar RFพญ.ดวงดาว ดาวนำสว่าง กล่าวในงานอบรมฯ ว่า Thermage FLX เป็นเทคโนโลยีที่ส่งพลังงานความถี่วิทยุแบบขั้วเดียวลงไปครอบคลุมทุกชั้นผิว ไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังแท้ และชั้นไขมัน ทำให้เกิดความร้อนในช่วงที่เหมาะสมต่อการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และอีลาสติน Thermage FLX จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองจาก US FDA มีการส่งผ่านพลังงานลงไปที่ผิวอย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยีลิขสิทธิ์ AccuREP(tm)Technology ที่ตรวจวัดค่าความต้านทานของผิวอัตโนมัติก่อนการปล่อยพลังงานในทุกๆ ช็อต ทำให้การปล่อยพลังงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อีกทั้งมีระบบความเย็นช่วยปกป้องผิวชั้นบนและระบบสั่น (vibration) ช่วยทำให้รู้สึกสบายขณะทำการรักษาพญ.วัชราวลี วุฒิเจริญกิจ เน้นย้ำถึงขั้นตอนที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยี Thermage FLX โดยประกอบด้วยสองขั้นตอนหลัก การเลือกผู้ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาด้วย Thermage FLX ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และขั้นตอนที่สองการประเมินปัญหาและวางแผนการรักษาร่วมกันกับคนไข้ เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและคนไข้พึงพอใจสูงสุด และแพทย์หญิง จิรา คุณากรวงศ์ ได้แบ่งปันเทคนิคการทำ Thermage FLX เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด และทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายมากขึ้นระหว่างการรักษาปิดท้ายการบรรยายด้วยการถกข้อสงสัยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ร่วมอบรม ก่อนที่จะเริ่มลงมือทดลองใช้เครื่องมือจริง ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้มข้น หลังจบการอบรมในทุกขั้นตอนผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมความเชี่ยวชาญการใช้งานเครื่อง Thermage FLXจากกระแสตอบรับที่ดีของงานอมรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทาง SOLTA MEDICAL ไม่รอช้าที่จะสานต่อการอบรมฯ ครั้งที่ 2 ขึ้น ทันทีในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2567 แพทย์เฉพาะทางด้านความงามที่สนใจการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้เร็วๆ นี้บทความนี้ได้รับการจัดทำโดย บริษัท Solta Medical (Thailand) จำกัด เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณชนเท่านั้น การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การคัดลอก การกระจาย หรือการปรับเปลี่ยนบทความนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตล่ะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างเข้มงวด การใช้งานหรือการเผยแพร่ข้อมูลในบทความนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบทางกฎหมาย