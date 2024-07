Tatler Thailand เปิดตัวหนังสือ Tatler GMT เล่มที่ 2 สําหรับไตรมาสที่ 3 ตอกย้ําบทบาทในการขับเคลื่อน Luxury Watch Community ในประเทศไทย

ภายใต้การดําเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มลักซ์ชัวรีมี เดียชั้นนําแห่งภูมิภาคเอเชีย ประกาศกําหนดการเปิดตัวเล่มที่ 2 ประจําไตรมาสนี้ ภายในเล่ม ประกอบไปด้วยไฮไลท์สําคัญ ไม่ว่าจะเป็น เทรนด์ฮิตที่กําลังมาแรง การเยี่ยมชมแหล่งผลิตเครื่องมือจับเวลาที่ น่ามาใช้ในโอลิมปิกการร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับทริปเข้าชมแหล่งกําเนิดนาฬิการะดับโลกตลอดจนบทสัมภาษณ์ของนักสะสมนาฬิกาอย่างกันต์ กันตถาวรโดย Tatler GMT คือ แพลตฟอร์มลักซ์ชัวรี และคอมมูนิตี้ชั้นนําสําหรับผู้ชื่นชอบและนักสะสมนาฬิกา นําาเสนอ ความเป็นที่สุดของนาฬิกาผ่านรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Print, Digital, Experiences ผ่านงาน Event นับเป็นการ สะท้อนจุดยืนในการถ่ายทอดความเป็นที่สุดของเอเชีย (The Best of Asia) ของ TatlerTatler Thailand พันธมิตรเดียวในเอเชียที่ได้ร่วมงานกับ GMTTatler GMT เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Tatler Asia และ GMT (Great Magazine of Timepieces) สื่อ และแพลตฟอร์มนาฬิกาไฮเอนด์สัญชาติสวิสที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 ผู้เป็นพันธมิตรสื่อของงาน Grand Prix d'Horlogerie de Geneve โดย Tatler Asia เป็นสื่อเดียวในเอเชียที่ได้ผนึกกําลังร่วมกับ GMT ที่มีชื่อ เสียงคร่ําหวอดในวงการนาฬิกาทั่วโลก โดย GMT กําลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้อีกด้วยเสริมสร้าง Luxury Watch Community ในประเทศไทย ผ่านงาน ‘HOROLOGICAL SOCIETY OF GAYSORN 2024'หลังจากการเปิดตัว Tatler GMT เล่มแรกไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในครั้งนี้ Tatler GMT กลับมาพร้อมกับ เนื้อหาเข้มข้น และ บทสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงอีเวนต์ Luxury Watch ที่เอ็กซ์คลูซีฟกว่าเดิม โดยได้รับความ ร่วมมือจากหลากหลายแบรนด์ดังที่คนรักนาฬิกาต้องไม่พลาดในครั้งนี้ Tatler GMT ยังคงตอกย้ําความเป็นผู้นําด้าน Luxury Watch Community อย่างต่อเนื่อง ผ่านความ ร่วมมือกับ Gaysorn Village ซึ่งเป็นผู้จัดงาน “HOROLOGICAL SOCIETY OF GAYSORN 2024 ภายใต้ คอนเซปต์ ‘SYMPHONY OF TIME” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4, 12, และ 15 กรกฎาคม 2024 บริเวณ Riedel Restaurant & Wine Cellar, ชั้น 2, Gaysorn Centre, Gaysorn Village พร้อมพบกับนิตยสาร Tatler GMT ที่งานนี้ผู้ร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การชมนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ Bianchet, Grand Seiko, Parmigiani Fleurier, Sarcar และอีกมากมาย พร้อมชมนาฬิกาจาก Watchmaker Brands ที่มีดีไซน์โดดเด่น ไม่ซ้ําใคร คัดสรรมาเพื่อคนรักนาฬิกาโดยเฉพาะติดตามคอนเทนต์ Tatler GMT ได้บนเว็บไซต์ TatlerAsia.com และ ซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่ว ประเทศ หรือบน LINE SHOPPING (@tatlerthailand) ในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมร่วมพูดคุย และอัปเดตเทรนด์ล่าสุดของโลกนาฬิกากับ Tatler GMT Thailand Watch Community ที่ LINE OpenChat คอมมูนิตี้สําหรับคนรักนาฬิกาโดยเฉพาะ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง และผลักดัน Luxury Watch Community ในประเทศไทย