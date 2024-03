เปิดวาร์ปพื้นที่พิสูจน์พลังคนรุ่นใหม่ นักเรียนสาย STEM พิสูจน์ไหวพริบ โชว์ความคิด ใน “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group”

ในโอกาสก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ในปี 2567 ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บางจากฯ มีการจัดโครงการและกิจกรรมและโครงการเพื่อสนับสนุนสังคมยั่งยืนหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุด” หรือ “Regenerative Happiness” เริ่มต้นด้วยการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านรายการแข่งขันตอบปัญหาทางโทรทัศน์บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สร้างสรรค์และผลิตรายการ “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group” เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีพื้นที่ได้แสดงศักยภาพ โชว์ความสามารถ และความรู้ที่ได้จากการศึกษาทางด้านวิชาการ ผ่านรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการรูปแบบใหม่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บางจากฯ มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ร่วมส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และมูลนิธิใบไม้ปันสุขซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยในโอกาสที่บางจากฯ กำลังจะก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ มีแผนจัดโครงการและกิจกรรมหลากหลายเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจและสังคมในวงกว้างด้วยแนวคิด “ส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุด” เริ่มต้นด้วยการสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่เพื่อประเทศไทยยั่งยืน “Regenerate the New Generation” ผ่านรายการ “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ by Bangchak Group" ทางช่องเวิร์คพอยท์ เป็นรายการเกมโชว์ตอบปัญหาสำหรับเยาวชนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อค้นหาอัจฉริยะในระดับมัธยมปลาย เปิดพื้นที่ให้คอนเทนต์สร้างสรรค์ทางวิชาการ ผ่านจอโทรทัศน์ สนับสนุนให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดง สร้างแรงกระตุ้นให้มีความตื่นตัวในสาขาวิชาหลักที่เป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศ อันได้แก่ Science, Technology, Engineering & Mathematics โดยเชิญโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทย 16 โรงเรียนมาช่วยกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านการแข่งขัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 1,000,000 บาท จัดแข่งขันเป็นฤดูกาล และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกปีในด้านของสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ 23 ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำคอนเทนต์บันเทิงครบรส ยืนหนึ่งความสำเร็จในการเสิร์ฟคอนเทนต์ความบันเทิงที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย นายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ขอขอบคุณทางบางจากฯ ที่ให้โอกาสกับทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 ได้ร่วมผลิตและสร้างสรรค์รายการประเภท Edutainment เพื่อสนับสนุนเยาวชนทางด้านการศึกษา ผ่านความถนัดและความเป็นเอกลักษณ์ของทางช่องเวิร์คพอยท์ ที่สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาทุกคอนเทนต์มาเสนอให้กับผู้ชมในทุกกลุ่มเป้าหมาย และสำหรับรายการ “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group” มั่นใจว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ถูกใจผู้ชมอย่างแน่นอน เพราะรายการจะนำเสนอให้เห็นถึงมิติใหม่ของความรู้ทางด้าน STEM ถึงแม้จะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการเฉพาะกลุ่มแต่รายการนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องไกลตัวที่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่เราสามารถทำให้เป็นเรื่องของความสนุกที่แฝงไปด้วยความรู้ได้ ผู้ชมจะได้รับชมกันอย่างเพลิดเพลิน ผ่านรูปแบบเกมการแข่งขันและคำถามที่จะสร้างความตื่นเต้น ลุ้น และท้าทายความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน สามารถรับชมและลุ้นไปพร้อมกันทั้งครอบครัว เพราะออกอากาศในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ที่สำคัญ เราจะได้เห็นถึงพลังของน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้ง 16 โรงเรียนที่มาร่วมแข่งขันในรายการ ในลุคและมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่ดูเท่ สมาร์ท มีความคิด ความกล้า เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความอัจฉริยะพร้อมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตอย่างแน่นอน”สำหรับรายการ “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.05 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 เริ่มออกอากาศวันแรก วันพุธที่ 3 เมษายนนี้ ดำเนินรายการโดย “กันต์ กันตถาวร” ร่วมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำรายการ ได้แก่ รศ.ดร.สุรเชษฐ์ หลิมกำเนิด และ รศ.ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ พร้อมด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 16 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ได้แก่1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ3. โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ4. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ5. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ6. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ7. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ9. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม10. โรงเรียนกําเนิดวิทย์ จ.ระยอง11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่12. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก13. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช14. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา15. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี16. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จ.ปทุมธานี​สามารถติดตามการแข่งขันและความเคลื่อนไหวของรายการได้ทางช่องทางออนไลน์ Facebook และ TikTok ค้นหาคำว่า “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่”มาร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนและสรรค์พลังของคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในรายการ “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by Bangchak Group” ไปด้วยกัน