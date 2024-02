Tatler Thailand เปิดตัว Tatler GMT เป็นครั้งแรก พร้อมผลักดัน Luxury Watch Community ในประเทศไทย

ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ Tatler Asia สื่อและแพลตฟอร์มลักซ์ชัวรีชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ประกาศเปิดตัว Tatler GMT ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเนื้อหาและคอมมูนิตี้ชั้นนำสำหรับผู้ชื่นชอบและนักสะสมนาฬิกา Tatler GMT เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Tatler Asia และ GMT (Great Magazine of Timepieces) สื่อและแพลตฟอร์มนาฬิกาไฮเอนด์สัญชาติสวิสที่ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2000 ที่ยังเป็นพันธมิตรสื่อของงาน Grand Prix d’Horlogerie de Genève โดย Tatler Asia เป็นสื่อเดียวในเอเชียที่ได้ผนึกกำลังกับ GMT ที่มีชื่อเสียงคร่ำหวอดในวงการนาฬิกาทั่วโลกซึ่ง GMT กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้อีกด้วย Tatler GMT นำเสนอความเป็นที่สุดของนาฬิกาในรูปแบบต่างๆ อาทิ นิตยสาร คอนเทนต์ออนไลน์ คอมมูนิตี้ และงานอีเวนต์ นับเป็นการสะท้อนจุดยืนของ Tatler ในการถ่ายทอดความเป็นที่สุดของเอเชีย (The Best of Asia)Tatler GMT Thailand มีกำหนดการเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยร่วมมือกับศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นศูนย์รวมแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกมากที่สุดในประเทศไทย และ UOB Privilege Banking สร้าง Luxury Watch Community เพื่อตอกย้ำความเป็น Luxury Destination และ Money-Can’t-Buy Experiences ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ Hall of Mirrors ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมกับการเปิดตัวนิตยสาร Tatler GMT ฉบับแรกในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ Watch Guru, Watch Collector และ Watch Enthusiasts ในวงการนาฬิกาที่จะมาร่วมเสวนาในประเด็น ‘Watch is not just a Watch’ โดยมีคุณสืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ Editor in Chief, Tatler GMT Thailand เป็นผู้นำใน Panel Discussion และการจัดแสดงนาฬิกา Rare Items ที่ไม่เคยนำแสดงที่ไหนมาก่อน หรือที่มีเพียงไม่กี่เรือนในประเทศไทย โดย Exhibition จะจัดขึ้นตลอดวันที่ 1-3 มีนาคม 2567Tatler GMT กับการเสริมสร้าง Luxury Watch Community ในประเทศไทยผู้ที่ชื่นชอบนาฬิกา สามารถติดตามเนื้อหาภายใต้การนำเสนอของ Tatler GMT ได้ที่ tatlerasia.com โดยผู้อ่านจะได้พบกับเนื้อหาเอ็กซ์คลูซีฟ ครอบคลุมตั้งแต่ เทรนด์นาฬิกาทั่วโลก บทความเชิงลึก และบทสัมภาษณ์ อีกทั้ง ผู้อ่านสามารถสั่งซื้อนิตยสารฉบับตีพิมพ์ที่จะวางขายทุกไตรมาสอีกด้วยนอกจากนี้ Tatler Thailand ยังได้เปิดตัว LINE OpenChat สำหรับคอมมูนิตี้คนรักนาฬิกาโดยเฉพาะ เพื่อร่วมพูดคุย และอัปเดตเทรนด์ล่าสุดของโลกนาฬิกา พร้อมเชิญชวน Watch Guru, Watch Collector และ Watch Enthusiasts ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น และผลักดัน Luxury Watch Community ในประเทศไทย"เรามีความยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำ Tatler GMT มาสู่ประเทศไทย เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่าง Tatler Asia กับ GMT จะสามารถถ่ายทอดเนื้อหาระดับพรีเมียม และประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับคอมมูนิตี้นาฬิกา นักสะสม และผู้ที่หลงใหลในนาฬิกาอย่างแน่นอน” กล่าวโดย อภิญญา โดแลน กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) Tatler Asia ประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดตัว Tatler GMT Thailand และคอมมูนิตี้นาฬิกาในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ Hall of Mirrors ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่ LINE OpenChat ของ Tatler GMT Thailandติดตาม Tatler Thailand และ Tatler GMT Thailand ได้ที่ Instagram (@tatlerth) และ Tatler Thailand Facebook