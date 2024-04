“เกษรอัมรินทร์” โฉมใหม่ของเกษรวิลเลจ

“เกษรวิลเลจ” (Gaysorn Village) เปิดตัวโฉมใหม่ เกษรอัมรินทร์ (Gaysorn Amarin) คอนเซ็ปต์ “Blooming Legacies” การเฉลิมฉลองตำนานและการเบ่งบานที่สวยงามอย่างเต็มรูปแบบของ เกษรวิลเลจ ประกอบด้วย “Blooming Legacies Art Installation” งานศิลปะในคอนเซ็ปต์ ที่เปรียบดั่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายของผู้คนที่อยู่รวมกัน ณ เกษรวิลเลจ “Blooming Legacies Fashion Show” แฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จัดในพื้นที่ระดับตำนาน Gaysorn Amarin Forum โดยมีแบรนด์ดีไซเนอร์แถวหน้าของเมืองไทย มาร่วมจัดแสดงคอลเลกชันสปริงและซัมเมอร์ รวมถึงชิ้นมาสเตอร์พีซเพื่องานนี้โดยเฉพาะ “Raynue” Go Live Celebration งานเผยโฉมเลาจ์แห่งใหม่ของย่านราชประสงค์ ที่มอบประสบการณ์ Taste of Time เติมเต็มไลฟ์สไตล์การกิน-ดื่ม กับ “รสชาติแห่งกาลเวลา”ในแต่ละช่วงเวลาของวัน ไม่เพียงเท่านี้ ยังได้เปิด “THE URBAN” พื้นที่รีเทลแห่งใหม่ ที่จะสร้างแรงบัลดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ แบบไม่รู้จบให้แก่ผู้มาเยือน เพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจและเพิ่มพลังของการใช้ชีวิตในแบบ Live Your Own Legacy