Inside Out 2 โค่น Dune Part Two ขึ้นแท่นหนังรายได้สูงสุดแห่งปีภายในสองสัปดาห์

Inside Out 2 ซึ่งเป็นภาคต่อของภาพยนตร์ที่ฮิตในปี 2015 เกี่ยวกับการทำงานของจิตใจของเด็กหญิงวัยเยาว์ ตอนนี้ ไรลีย์ต้องเผชิญกับอารมณ์ใหม่ ๆ ในภาคที่สองนี้Inside Out 2 ได้กลายเป็นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดของปีในสหรัฐฯ ภายในสองสัปดาห์หลังจากการออกฉายตามรายงานของ Variety หนังทำรายได้ 30.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้ยอดรวมในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 285.7 ล้านดอลลาร์ ด้วยตัวเลขใหม่นี้ ภาพยนตร์ได้แซงหน้า Dune: Part Two (282 ล้านดอลลาร์) กลายเป็นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดในอเมริกาเหนือปี 2024 ไปแล้วตามรายงานของ Reuters Inside Out 2 ได้ข้ามผ่านยอดรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า 724 ล้านดอลลาร์ ไปแล้วด้วย และแซง Dune Part II ขึ้นมาเป็นหนังทำเงินสูงสุดแห่งปีของโลกในปีนี้ไปแล้วภาพยนตร์เปิดตัวในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ตามรายงาน Inside Out 2 อาจทำลายสถิติสุดสัปดาห์ที่สองที่ใหญ่ที่สุดของภาพยนตร์แอนิเมชั่น ซึ่งขณะนี้สถิตินี้ถือโดย The Super Mario Bros. Movie ที่ทำรายได้ 92.3 ล้านดอลลาร์ .ใน Inside Out 2 ภาคต่อจากภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในปี 2015 เรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานภายในของจิตใจเด็กหญิงวัยเยาว์ ตอนนี้ ตัวละครหลัก ไรลีย์ได้กลายเป็นวัยรุ่นและต้องต่อสู้กับอารมณ์ใหม่ๆ รวมถึงความวิตกกังวลและความอิจฉา ภาคแรกของ Inside Out เปิดตัวด้วยรายได้ประมาณ 90 ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกของฤดูร้อนปี 2015 .ความสำเร็จของ Inside Out 2 อาจเป็นแรงกระตุ้นให้กับเจ้าของโรงภาพยนตร์ ซึ่งปีนี้ธุรกิจโรงหนังมีปัญหาอย่างหนัก มีหนังฟอร์มใหญ่ที่จะมาดึงดูดคนดูเพียงไม่กี่เรื่องอันเป็นผลกระทบมาจากการประท้วงหยุดงานของคนในฮอลลีวูดเมื่อปีที่แล้ว