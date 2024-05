ไหวไหม Furiosa ทำเงินสูสี Garfield! ฮอลลีวูดน่าเป็นห่วงหนังฟอร์มใหญ่กร่อยต่อเนื่อง

"Furiosa" ซึ่งเป็นภาคที่ 5 ในซีรีส์ "Mad Max" ของผู้กำกับ จอร์จ มิลเลอร์​โดยหนังเปิดตัวน้อยกว่า "Mad Max: Fury Road" ที่ทำรายได้ 45 ล้านเหรียญในสามวัน และสุดท้ายทำรายได้ทั่วโลก 380 ล้านเหรียญFuriosa เก็บรายได้จากต่างประเทศไปอีก 33 ล้านฯ ทำให้รายได้รวมจนถึงวันจันทร์น่าจะอยู่ที่ประมาณ 60 ล้านเหรียญฯ ห่างไกลจากทุนสร้าง 168 ล้านฯ พอสมควรฮอลลีวูดยังคงหงอย หนังฟอร์มใหญ่หลายเรื่องเปิดตัวแค่ในระดับ "พอใช้" อย่าง "Kingdom of the Planet of the Apes" ที่ทำรายได้เปิดตัว 58 ล้านเหรียญ หรือ "The Fall Guy" ที่เปิดตัว 27 ล้านเหรียญ และ "IF" ที่เปิดตัว 33 ล้านเหรียญเรียกได้ว่าในขณะนี้โรงภาพยนตร์ยังไม่มีภาพยนตร์เรื่องใด ที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้อย่างเต็มที่ และอาจจะต้องรอจนถึงมิถุนายน หรือ กรกฎาคมที่โรงภาพยนตร์จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ด้วยหนังอย่าง "Deadpool & Wolverine," "Despicable Me 4" และ "Inside Out 2"จนถึงตอนนี้ยอดขายตั๋วโดยรวมของวงการหนังฮอลลีวูดยังคงต่ำกว่าปีที่แล้ว 22% และต่ำกว่าปี 2019 ถึง 41% ขณะที่ตามข้อมูลของ Comscore เฉพาะรายได้ในสุดสัปดาห์ Memorial Day ปีนี้รายได้น้อยกว่า ช่วงเดียวกันในปี 2023 ถึง 36% เพราะอย่างน้อยเมื่อปีก่อนก็มี "The Little Mermaid" ของ Disney ทำรายได้ถึง 118 ล้านเหรียญเข้าฉาย