"วิล สมิธ" รีเทิร์น!! มีหนังทำเงินอันดับ 1 ครั้งแรกหลังเหตุการณ์ "ตบหน้าสะท้านโลก"

ตามรายงานจาก The Hollywood Reporter ภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดของ วิล สมิธ เรื่อง “Bad Boys: Ride or Die” ทำรายได้ในสุดสัปดาห์เปิดตัวไปถึง 56 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 53 ล้านดอลลาร์โดยในตลาดต่างประเทศ ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ไปแล้วกว่า 48.6 ล้านดอลลาร์ ทำให้รายได้รวมทั่วโลกทะลุ 100 ล้านดอลลาร์แล้วก่อนหน้านี้ รายได้ของหนังฮอลลีวูดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีตัวเลขไม่ค่อยดีนัก โดยมีภาพยนตร์หลายเรื่องเช่น “Mad Max: Furiosa” และ “The Fall Guy” ที่ทำรายได้น้อยกว่าที่คาด จนกระทั่ง Bad Boys: Ride or Die ที่มาช่วยสร้างความคึกคักให้กับวงการได้สำเร็จBad Boys: Ride or Die เป็นหนังเรื่องแรกของ สมิธ หลังเหตุการณ์ "ตบหน้า" ในงานออสการ์ปี 2022 โดย วิล กลับมามีหนังทำเงินอันดับ 1 เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้น"Bad Boys: Ride or Die" หรือ "คู่หูขวางนรก 4" เป็นภาคล่าสุดในแฟรนไชส์ Bad Boys ที่เล่าเรื่องของสองตำรวจคู่หูแห่งเมืองไมอามี "มาร์คัส เบอร์เน็ตต์" และ "ไมค์ โลว์รีย์" โดยหนังภาคแรกฉายในปี 1995 ในชื่อ "Bad Boys" (คู่หูขวางนรก) ภาคที่สองในปี 2003 "Bad Boys II" (คู่หูขวางนรก 2) ภาคที่สามในปี 2020 "Bad Boys for Life" (คู่หูขวางนรก ตลอดกาล) และภาคล่าสุด "Bad Boys: Ride or Die" (คู่หูขวางนรก 4) เป็นผลงานการกำกับของ อาดิล เอล อาร์บี และ บิลา ฟัลลาห์ เช่นเดียวกับภาคก่อนหน้า โดยทั้งคู่มาสานต่อผลงานที่ ไมเคิล เบย์ เคยกำกับเอาไว้ในสองภาคแรก