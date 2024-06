หนังธนาธร Breaking the Cycle ฉายวันแรกคนดู 3,000 รายได้ 5 แสน

วันนี้ (7 มิ.ย.) เฟซบุ๊ก "Thailand Box office and Entertainment" โพสต์ข้อความระบุว่า "#BreakingtheCycle วันแรกมีคนดูในโรงหนังทั่วประเทศกว่า 3,000 คน"ขณะที่เฟซบุ๊ก "Theaterist - ชีวิต ติด หนัง" เปิดเผยถึงอันดับหนังทำเงินประจำวันที่ 6 มิ.ย. สาระสำคัญระบุว่า อันดับ 1 คือ ภาพยนตร์ Bad Boys: Ride or Die จากรายได้ในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล, เชียงใหม่ที่ทำไปอีก 1.16 ล้านบาท (ลดลงจากวันแรก 25%) และทำเงินรวมสองวันไปแล้ว 2.72 ล้านบาท ส่วนอันดับ 2 ภาพยนตร์เรื่องเทอม 3 รายได้วันที่ 6 มิ.ย. ทำไปอีก 9.3 แสนบาท และทำเงินรวมแปดวันไปแล้ว 22.95 ล้านบาท"ส่วนในกลุ่มหนังใหม่ที่เปิดตัวเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา เรื่องที่ทำเงินได้สูงที่สุดคือหนังสารคดีการเมืองของพรรคอนาคตใหม่ อย่าง Breaking The Cycle อำนาจ ศรัทธา อนาคต เปิดตัวเข้ามาในอันดับที่ 3 กับรายได้เปิดตัววันแรกในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล, เชียงใหม่ ที่ทำได้ 5.06 แสนบาท และทำเงินรวมรอบพิเศษก่อนหน้านี้ไปแล้ว 0.62 ล้านบาท"สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Breaking the Cycle หรือชื่อภาษาไทยคือ อำนาจ ศรัทธา อนาคต เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพรรคอนาคตใหม่ ในการเลือกตั้งปี 2562 โดยมีนายเอกพงษ์ สราญเศรษฐ์ และนายธนกฤต ดวงมณีพร เป็นผู้กำกับภาพยนตร์