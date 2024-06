“Disney and Pixar’s Inside Out 2 มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง 2” ยกขบวนมาทักทายผู้ชมบนท้องถนนทั่วกรุงเทพฯ ก่อนฉายจริง 12 มิถุนายน ในโรงภาพยนตร์

และชวนนับถอยหลังสู่ภารกิจครั้งใหม่ของศูนย์ปฏิบัติการทางอารมณ์กับก่อนฉายจริงวันพุธที่ 12 มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ ด้วยการพาเหล่าคาแรกเตอร์อารมณ์ทั้ง 9 มาทักทายคนกรุงเทพฯ ผ่านมีมอารมณ์ประจำวันที่ทั้งน่ารักและชวนยิ้ม บนจอป้ายจราจร Dynamic ทั่วกรุงเทพฯทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย กับการใช้ Dynamic Out of Home ที่เปลี่ยนอารมณ์ไปทุกวันแบบ Daily Emotions ให้แฟน ๆ ได้ทำความรู้จักคาแรกเตอร์อารมณ์ทั้ง 9 ไปพร้อมกับประโยคชวนให้ยิ้มตามสไตล์แต่ละอารมณ์ อย่างการเชียร์อัพในเช้าวันจันทร์ของลั้นลา (Joy) กับมีม “สวัสดีวันจันทร์จ้าาา! เริ่มต้นสัปดาห์แบบลั้ลลากันเถอะ” หรือมีม “เพิ่งจะวันพุธ หยะแหยงสุด ไม่ถึงวันหยุดสักที” ของหยะแหยง ฯลฯซึ่งสะท้อนอารมณ์ของคนทำงานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี โดยเหล่าคาแรกเตอร์อารมณ์ทั้ง 9 จะหมุนเวียนสลับกันไปเผยอารมณ์ทักทายผู้คนบนท้องถนนทั่วกรุงเทพฯ“Disney and Pixar’s Inside Out 2 มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง 2” เป็นภาพยนตร์ภาคต่อของแอนิเมชันเรื่อง Inside Out เจ้าของรางวัลรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมประจำปี 2015 ที่พร้อมพาผู้ชมทุกเพศทุกวัยเติบโตไปด้วยกันกับ “ไรลีย์ แอนเดอร์สัน” สาวน้อยหัวใจคิดบวกที่ก้าวสู่การเป็นวัยรุ่นหน้าใหม่ป้ายแดง ศูนย์บัญชาการทางอารมณ์ของเธอจึงต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ฮอร์โมนที่พลุ่งพล่านตามวัยพลอยทำให้บรรดา “อารมณ์” ในสมอง ไม่ว่าจะเป็น “ลั้ลลา เศร้าซึม ฉุนเฉียว กลั๊วกลัว และหยะแหยง” ที่เคยร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจควบคุมอารมณ์ของไรลีย์สำเร็จมาหลายครั้งหลายครากำลังจะต้องเผชิญหน้ากับสมาชิกแก๊งอารมณ์ใหม่ นำทีมโดย “ว้าวุ่น” ที่ไม่ได้มาเดี่ยว แต่ยังพาเดอะแก๊งแท็กทีมบุกเข้ามาในสมองของไรลีย์ทั้ง “อิจฉา เขิ้นเขินอ๊ายอาย และอองวี (เฉยชิล)” ที่พร้อมจะป่วนตัวตนข้างในของสาวน้อยคนดีคนเดิมให้เปลี่ยนเป็นไรลีย์ที่มาพร้อมอารมณ์สวิงเหวี่ยง จนคุณแม่ถึงขั้นต้องกุมขมับนอกจากนี้ยังมีความพิเศษสำหรับเสียงภาษาไทย “Disney and Pixar’s Inside Out 2 มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง 2” ให้เสียงภาษาไทยโดยเหล่านักพากย์มากฝีมือ ร่วมด้วย “นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ” นักแสดงสุดฮ็อตกับการให้เสียงแอนิเมชันครั้งแรก เป็นตัวละครลับซึ่งยังไม่เปิดเผย ตามไปร่วมลุ้นและติดตามกันได้ในโรงภาพยนตร์สามารถซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ก่อนไปติดตามพัฒนาการของไรลีย์และลุ้นกับภารกิจสุดอลเวงของเหล่าอารมณ์ในสมองของเธอพร้อมกัน 12 มิถุนายน ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศโซเชียลมีเดีย:YouTube: @WaltDisneyStudiosTHFacebook: @WaltDisneyStudiosTHInstagram: @DisneyStudiosTHX: @DisneyStudiosTHHashtag: #InsideOut2TH #มหัศจรรย์อารมณ์อลเวง2