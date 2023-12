NSM เปิดตัวกิจกรรม “Research show by Naturalist 2024” ภายใต้หัวข้อ “Inside Out : เผยความใน” สร้างแรงบันดาลใจผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจาก 12 นักธรรมชาติวิทยา

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “โครงการ “Research Show by Naturalist” เป็นโครงการที่เราได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่องและจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 9 โดยจะมีการเปลี่ยนหัวข้อไปในแต่ละปี ซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรม Research Show by Naturalist 2024 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Inside Out : เผยความใน” เน้นการถ่ายทอดเรื่องราวจากนักธรรมชาติวิทยามาบอกเจาะลึกในด้านกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) ของสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ ซึ่งถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง เพื่อต้องการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักสิ่งมีชีวิตในมุมมองที่ไม่เคยเห็น ได้รู้จักกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตและรับรู้ถึงความสำคัญของระบบภายในที่ซับซ้อน ผ่านการนำเสนอเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตอันหลากหลายที่น่าสนใจ ทั้ง 12 เรื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจอาชีพด้านธรรมชาติวิทยามากยิ่งขึ้น พร้อมเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ให้ธรรมชาติเหล่านี้ได้อยู่กับลูกหลาน และประเทศชาติต่อไปในอนาคต”กิจกรรม Research Show by Naturalist 2024 ประกอบไปด้วยเรื่องราวความมหัศจรรย์ ของสิ่งมีชีวิตอันหลากหลายที่น่าสนใจ อาทิ เม่นทะเล, กบ, ปู, กระดูกสัตว์, ดอกไม้, กุ้ง, ไส้เดือน, หนู, ตั๊กแตน, ปลากระเบน, ทากทะเล, ผลและเมล็ด ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมชมผลงานกิจกรรม การจัดแสดงผลงานของสะสมของนักธรรมชาติวิทยา และนักธรรมชาติวิทยารุ่นเยาว์ ที่จะช่วยสะท้อนผลของการส่งต่อแรงบันดาลใจจากนักธรรมชาติวิทยาของ อพวช. สู่เยาวชนรุ่นเยาว์ที่มีความสนใจในงานด้านธรรมชาติวิทยาที่พร้อมจะเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักธรรมชาติวิทยาต่อไปในอนาคตสำหรับกิจกรรมฯ ดังกล่าว จะดำเนินการจัดขึ้นทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนตลอดปี 2567 โดยจะเริ่มกิจกรรมครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 เรื่อง Inside Out Spiny Bun หรือ เม่นทะเล โดย ดร.อารมณ์ มุจรินทร์ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สามารถติดตามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ได้ที่ Facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum)