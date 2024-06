ยอดนักแสดง "โดนัลด์ ซัทเธอร์แลนด์" เจ้าของบท "ประธานาธิบดีสโนว์" เสียชีวิตแล้ว

ขณะที่ คีเฟอร์ ซัทเธอร์แลนด์ ได้กล่าวถึงการจากไปของบิดาของเขาบนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยความเศร้าว่า“ด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง ผมขอแจ้งให้ทราบว่าพ่อของผม โดนัลด์ ซัทเธอร์แลนด์ ได้จากไปแล้ว ผมคิดว่าส่วนตัวแล้วพ่อเป็นหนึ่งในนักแสดงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ เขาไม่เคยกลัวบทบาทใดๆ ไม่ว่าจะดี ร้าย หรืออัปลักษณ์ เขารักในสิ่งที่ทำและทำในสิ่งที่รัก และไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านั้นอีกแล้ว กับชีวิตที่ดำเนินไปได้ด้วยดี”โดนัลด์ ซัทเธอร์แลนด์ มีผลงานมากมายในภาพยนตร์อย่าง The Dirty Dozen, MASH, Klute, Animal House, Ordinary People, Pride & Prejudiceซัทเธอร์แลนด์ มีความสามารถพิเศษในการสร้างบทบาทที่หลากหลาย และการแสดงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เช่น บทนักสืบสมัครเล่นที่เคร่งขรึมในภาพยนตร์ Klute ประกบกับเจน ฟอนด้า, บทฮอว์คอาย เพียร์ซ ในภาพยนตร์ MASH ประกบกับเอลเลียต กูลด์ และบทจอห์น แบ็กซ์เตอร์ใน Don’t Look Now ประกบกับจูลี คริสตี้ขณะที่แฟนหนังในช่วงหลังอาจจะคุ้นเคยเขาจากบทบาท ประธานาธิบดีคอริโอลานุส สโนว์ ในหนังชุด The Hunger Gamesโดย คีเฟอร์ เป็นหนึ่งในลูกชายสี่คนของซัทเธอร์แลนด์ (พี่น้องอีก 3 คนคือ โร๊ก, รอสซิฟ และแองกัส) พ่อลูกเคยร่วมงานด้วยกันหลายครั้งในหนัง เช่น Max Dugan Returns (1983), A Time to Kill (1996) และ Forsaken (2015)ซัทเธอร์แลนด์ เกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 1935 ที่เมืองเซนต์จอห์น รัฐนิวบรันสวิก ประเทศแคนาดา เริ่มต้นอาชีพการแสดงด้วยการเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์โทรทัศน์ช่วงทศวรรษ 1960 เช่น Suspense, The Avengers, Court Martial และ The Odd Manบทบาทที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามาจากภาพยนตร์สงครามเรื่อง The Dirty Dozen ในปี 1967 ซึ่งเขารับบทเป็นเวอร์นอน พิงคลีย์ ภาพยนตร์นี้ยังคงเป็นภาพยนตร์สงครามที่สำคัญของอเมริกาหลังจากนั้นซัทเธอร์แลนด์ได้รับบทเป็นกัปตันเบนจามิน แฟรงคลิน “ฮอว์คอาย” เพียร์ซ ในภาพยนตร์ MASH ปี 1970 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ 5 รางวัล รวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โดยมีบทภาพยนตร์ที่เขียนโดยริง ลาร์ดเนอร์ จูเนียร์ และเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาทั้งตลกและสะเทือนใจในช่วงสงครามเกาหลีซึ่งต่อมา MASH ถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์สุดฮิตแห่งยุค แม้ตัวของ ซัทเธอร์แลนด์ จะไม่ได้กลับมารับบทเดิมก็ตามในปี 1970 ซัทเธอร์แลนด์มีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์สงครามอีกเรื่องคือ Kelly’s Heroes ซึ่งเขาแสดงเป็นเซอร์เจนท์อ็อดบอล ประกบกับคลินท์ อีสต์วูด และดอน ริกเกิลส์บทบาทที่สำคัญอีกครั้งของเขาคือในภาพยนตร์ดราม่าอาชญากรรมเรื่อง Klute ในปี 1971 ที่เขารับบทเป็นนักสืบจอห์น คลูท ภาพยนตร์นี้ยังทำให้เจน ฟอนด้าได้รับรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วยในปี 1978 ซัทเธอร์แลนด์ได้แสดงในภาพยนตร์สามเรื่องที่มีความหลากหลาย ได้แก่ The Great Train Robbery, Invasion of the Body Snatchers, และ Animal House ซึ่งเขารับบทเป็นศาสตราจารย์เดฟ เจนนิงส์ ในหนังที่ค่อนข้างแตกต่างจากผลงานอื่น ๆ เพราะเป็นหนังตลกที่แทบจะหลุดโลกผลงานเด่นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ของซัทเธอร์แลนด์ ได้แก่ Ordinary People ในปี 1980 ซึ่งเขารับบทเป็นแคลวิน จาร์เร็ตต์ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลออสการ์ 4 รางวัล รวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยในอาชีพการแสดงที่ยาวนานกว่าเจ็ดทศวรรษ ซัทเธอร์แลนด์ได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงรางวัล Primetime Emmy Award และ Golden Globe Awards สองครั้ง แม้จะไม่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ แต่เขาก็ได้รับรางวัลเกียรติยศจาก Academy ในปี 2017ซัทเธอร์แลนด์ยังได้รับเกียรติอื่น ๆ อีกมากมายทั้งจากทางอเมริกา และแคนาดาที่เป็นบ้านเกิด เช่น การได้รับการบรรจุชื่อใน Canadian Walk of Fame ในปี 2000 และ Hollywood Walk of Fame ในปี 2011 เขายังได้รับแต่งตั้งเป็น Officer of the Order of Canada (OC) ในปี 1978, Commandeur of the Ordre des Arts et des Lettres ในปี 2012 และได้รับตำแหน่ง Companion of the Order of Canada (CC) ในปี 2019ซัทเธอร์แลนด์ ผ่านการสมรสมา 3 ครั้ง โดยภรรยาคนปัจจุบันของเขาคือ ฟรานซีน ราเซตต์ ที่อยู่กินกันมาถึง 52 ปี ก่อนเขาจะเสียชีวิต เขายังมีลูกชาย 3 คน คือ โร๊ก, รอสซิฟ, แองกัส และคีเฟอร์; ลูกสาว ราเชล; นอกจากนั้นยังมี หลาน 4 คน โดยครอบครัวจะจัดพิธีไว้อาลัยการจากไปของ ซัทเธอร์แลนด์ แบบเต็มส่วนตัวต่อไป