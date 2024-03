“โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์” โดนวิจารณ์หนักหลังเมินใส่ “คีฮุยควน“ ไม่แม้แต่จับมือ ขณะขึ้นรับรางวัลออสการ์

โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ขึ้นรับรางวัลออสการ์ตัวแรกในชีวิตในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง Oppenheimer แต่งานนี้ผู้ชมทั่วโลกที่จับตามองเขาอยู่กลับแปลกใจกับพฤติกรรมของนักแสดงดัง เมื่อเขาเมินใส่ คีฮุยควน นักแสดงที่คว้ารางวัลนี้ในปีที่แล้วจากภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All At Once และทำหน้าที่ประกาศรางวัลเดียวกันในปีนี้การแสดงออกของ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ คือ ไม่แม้แต่จะสบตา หรือจับมือ แต่เดินผ่านและไปจับมือ ทิม ร็อบบินส์ ที่ยืนอยู่อีกด้าน นอกจากนั้นขณะที่เขาหันไปขอบคุณคนอื่นและชนหมัดกับ แซม ร็อกเวลล์ ทาง คีฮุยควน พยายามจะยื่นซองประกาศรางวัลที่มีชื่อของเจ้าตัวแต่ โรเบิร์ต ก็ยังไม่สนใจและมองข้ามเขาก่อนรีบเดินไปที่ไมโครโฟนเพื่อกล่าวสปีชของตนเองงานนี้ชาวเน็ตต่างแชร์คลิปพร้อมวิจารณ์การแสดงออกของเขาอย่างมากมายทั้งระบุว่า โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ควรมีปฏิกิริยาตอบสนองสักนิดต่อ คีฮุยควน ตอนขึ้นรับออสการ์ตัวแรก รวมไปถึงต่อว่าเขาว่าทำพฤติกรรมหยาบคาย และ เป็นการแสดงออกถึงการไม่มีมารยาทและรสนิยมอย่างไรก็ตามทางด้านแฟนคลับของ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ก็พยายามปกป้อง โดยแก้ต่างให้ว่า เขามีเวลาเพียงแค่ 45 วินาทีในการกล่าวสปีช และบนเวทีมีคนยืนอยู่ถึง 4 คน และบางคนในนั้นยังเป็นเพื่อนซี้กับเขาด้วย จึงต้องรีบทำเวลาอย่างไรก็ตามแม้ว่าบนเวที คีฮุยควน จะถูกนักแสดงดังเจ้าของบท ไอออนแมน เมินใส่และไม่แสดงความขอบคุณ แต่รายงานระบุว่าทางด้านหลังเวทีทั้งคู่ได้จับมือแสดงความยินดี ถ่ายภาพร่วมกันกับผู้เชิญรางวัล และยังได้กอดกันด้วยการแสดงของ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ในบท ลูอิส สเตราส์ ประธานคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูแห่งสหรัฐอเมริกา จากเรื่อง Oppenheimer นับว่าโดดเด่นเข้าตา เพราะปีนี้เขายังกวาดรางสัลสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมาแล้วจากเวทีทรงเกียรติมากมายทั้ง Golden Globe และ SAG AwardOppenheimer ยังกวาดรางวัลใหญ่ออสการ์ โดยคว้ารางวัลไปถึง 7 รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม การกำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของ คริสโตเฟอร์ โนแลน และ นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก คิลเลียน เมอร์ฟีย์