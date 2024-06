ชวนมาทำความรู้จักกับ "ต้องรัก" นักเขียนหนุ่มหล่อ และ "มหาสมุทร" หนุ่มชาวเลมาดกวนในซีรีส์ “ต้องรักมหาสมุทร” (Love Sea The Series)

ออนแอร์ตอนแรกให้ได้ชมกันไปแล้วสำหรับซีรี่ย์วายเรื่องล่าสุดจาก บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด (Me Mind Y) เรื่อง “ต้องรักมหาสมุทร” (Love Sea The Series) นำแสดงโดย 2 หนุ่มคู่จิ้นสุดฮอต “ฟอร์ด - ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย” และ “พีท - วสุธร ชัยจินดา” โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักของนักเขียนหนุ่ม สุดหล่อ ที่ต้องออกท่องเที่ยวเพื่อตามหาแรงบันดาลใจนำมาใช้ในการเขียนนิยายเรื่องใหม่ของเขา กับหนุ่มใต้หน้าหล่อเข้ม มาดยียวน ขี้กวดประสาท ซึ่งการพบเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการจัดแจงจากเพื่อนรักของต้องรักที่อยากหาเวลาให้เพื่อนได้พักใจพักกายบ้าง และก่อนที่ทุกคนจะได้ดูตอนที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ เราจะพามาทำความรู้จักกับ “ต้องรัก” และ “มหาสมุทร” กันให้มากยิ่งขึ้นผ่าน 2 นักแสดงนำคนเก่งในเรื่องฟอร์ด ฐิติพงศ์ : ถ้าให้พูดถึงมหาสมุทร เขาเป็นผู้ชายอบอุ่นมากนะครับ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือคนอื่น แต่ไม่ชอบออกหน้าให้ใครรู้ เป็นของดีประจำเกาะที่ใคร ๆ ก็ต้องรู้จักและสนใจ มีความเก่งและชำนาญในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการสอนดำน้ำ และในมาดกวนประสาทของเขา มันกลับความแฝงไปด้วยความปรารถนาดี และจริงๆ แล้วมหาสมุทรแอบถูกใจคุณต้องรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นรูปที่เพื่อนคุณต้องรักส่งมาแล้ว อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วในตอนแรกครับพีท วสุธร : คุณต้องรักเขาเป็นนักเขียนนิยายเกี่ยวกับความรัก เป็นนักเขียนคนดังครับ มีความเจ้ายศเจ้าอย่าง เอาแต่ใจตัวเองพอสมควร แต่ว่าลึกๆแล้วข้างในของเขาเป็นคนค่อนข้างจะแตกสลาย เป็นคนมีบาดแผลในใจอยู่หลายเรื่อง ที่เห็นหยิ่งๆ นิ่งๆ แต่จริงๆ เขาเป็นคนระวังตัว ไม่ชอบแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็น และจุดอ่อนอย่างนึงของคุณต้องรักคือเขาต้องได้รับไออุ่นจากใครสักคนถึงจะสามารถเขียนฉากรักในนิยายได้ครับมาช่วยตามลุ้นไปกับเรื่องราวความรักครั้งนี้ได้ใน “ต้องรักมหาสมุทร” (Love Sea The Series) ออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 22.30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23.30 น. บนแอป #iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์ ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me Mind Y Official#MeMindY #ต้องรักมหาสมุทร #LoveSeaTheSeries