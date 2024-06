Me Mind Y จัดงาน “ต้องรักมหาสมุทร Love Sea The Series EP1” พร้อมโชว์พิเศษจาก 4 นักแสดง “ฟอร์ด พีท ชัญญ่า เอญ่า”

บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด (ME Mind Y) เอาใจคอซีรีส์วายจัดงาน “ต้องรักมหาสมุทร Love SeaTheSeries EP1” ให้แฟนๆได้ชมซีรีส์ต้องรักมหาสมุทรก่อนใคร ณ Ultra Arena, Bravo BKK พร้อมพูดคุย เล่นเกมส์ และโชว์ร้องเพลงประกอบซีรีส์เป็นที่แรก ซึ่งบัตร Sold Out หมดเกลี้ยงทำเอาทีมงานและนักแสดงปลื้มใจกันสุดๆ งานนี้นำโดย คุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล” (MAME) ในฐานะผู้บริหาร นักเขียน ผู้จัด และผู้กำกับร่วม “เน เนติ สุวรรณจินดา” ผู้กำกับซีรีส์ ทีมนักแสดงในเรื่องนำโดย ฟอร์ด - ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย, พีท - วสุธร ชัยจินดา ร่วมด้วย ชัญญ่า - ชัญญา อมฤต ดูวาล์, เอญ่า - อรพรรณ ผ่องเมฆินทร์ และ โฟร์ท - คเชนทร์ พิเชฐโสภณ ซึ่งงานนี้มีเพื่อนๆ นักแสดงร่วมค่ายมาร่วมให้กำลังใจอย่างอบอุ่น อาทิ บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ, โนอึล - ณัฐรัชต์ ตังวาย, ซันนี่ - วรรณรัตน์ วัฒดาลิมมา, ปลั๊ก - ณภัทร ลีฬหาทร และ โดนัท - ศุภวิชญ์ ทองยืนงานเริ่มด้วยโชว์ร้องเพลงคู่กันของ 2 นักแสดงนำ “ฟอร์ด - พีท” กับเพลงที่มีดนตรีและเนื้อหาน่ารัก “อยากให้เธอลอง” จากนั้นพิธีกรของงาน “คิว - ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์” เชิญอีก 2 สาว และ 1 หนุ่ม ชัญญา , เอญ่า และ โฟร์ท ขึ้นมาพูดคุยบนเวที เล่าถึงบทบาทของแต่ละคนที่ได้รับ ก่อนจะให้นักแสดงเล่นเกมส์ 2 เกมส์ สร้างเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มให้แฟนๆ ได้ทั้งฮอลล์ จบจากเกมส์ถึงเวลารับชมซีรีส์ ต้องรักมหาสมุทร Ep 1 พร้อมกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดูซีรีส์คนทั้งฮอลล์ต่างอินฟินจิกแขนกัน ยิ้มเขินกับฉากและโมเม้นต์ต่างๆในซีรีส์กันตลอดเวลา หลังจบจากการดูซีรีส์เหล่านักแสดงก็ขึ้นมาโชว์เสียงร้องกันต่อด้วยเพลงประกอบซีรีส์ที่แต่ละเพลงมีเนื้อหาที่บ่งบอกถึงบุคลิก ลักษณะนิสัย ของตัวละครแต่ละตัวไว้อย่างชัดเจน เริ่มที่ 2 สาว ชัญญ่า-เอญ่า กับเพลง “บอกก่อนได้มั้ย” (Tell Me Please) ตามมาด้วย พีท วสุธร โชว์เพลง “ไม่กล้าฝัน” (Day Dreamer) และปิดท้ายด้วย ฟอร์ด ฐิติพงศ์ กับเพลง “ต้องรักแล้วป่าว” (Tongrak) เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์ จบจากโชว์เสียงร้องของนักแสดงแล้ว พิธีกรได้เชิญ คุณเมย์ อรวรรณ และ คุณเน เนติ ขึ้นไปพูดคุยบนเวทีถึงบรรยากาศการถ่ายทำซีรี่ย์เรื่องไม่ว่าจะเป็นความยาก ความง่าย อุปสรรค รวมถึงความสนุกสนานที่เกิดขึ้นกลางกองถ่าย ปิดท้ายงานด้วยถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นอันจบงานอย่างสมบูรณ์“ต้องรักมหาสมุทร” (Love Sea The Series) ออนแอร์ทุกวันพุธเวลา 22.30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23.30 น. บนแอป #iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์ ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me Mind Y Official