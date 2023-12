Me Mind Y เผยภาพฟิตติ้งแรกซีรีส์ใหม่ “ต้องรักมหาสมุทร” (Love Sea The Series) ซีรีส์สุดร้อนแรง การันตีความแซ่บ

ฟิตติ้งไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับซีรีส์วายสุดแซ่บ “ต้องรักมหาสมุทร” (Love Sea The Series) งานเขียนจากปลายปากกาของนักเขียนนิยายวายชื่อดัง MAME หรือ "เมย์ - อรวรรณ วิชญวรรณกุล" ผลิตโดยบริษัท มี มายด์ วาย จำกัด นำแสดงโดย 2 หนุ่ม คู่จิ้นสุดฮอต “ฟอร์ด - ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย" , "พีท - วสุธร ชัยจินดา" ร่วมด้วย "ชัญญ่า - ชัญญา อมฤต ดูวาล์", "เอญ่า - อรพรรณ ผ่องเมฆินทร์", "โฟร์ท - คเชนทร์ พิเชฐโสภณ" และ "ไอวี่ - ภัทรี ทัศนะนาคะจิตต์" ซีรีส์ที่ว่าด้วยเรื่องราวความรักของนักเขียน “ต้องรัก” นักเขียนสุดแซ่บ กับ “มหาสมุทร” หนุ่มใต้หน้าคม ลีลารักเร่าร้อน มีกำหนดเริ่มถ่ายทำปลายปีนี้ และจะได้ดูกันแน่นอนช่วงกลางปี 67 ทางช่อง GMM25นำแสดงโดยฟอร์ด - ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย รับบท มหาสมุทรพีท - วสุธร ชัยจินดา รับบท ต้องรักร่วมด้วยชัญญ่า - ชัญญา อมฤต ดูวาล์ รับบท วีวี่เอญ่า - อรพรรณ ผ่องเมฆินทร์ รับบท ไข่มุกโฟร์ท - คเชนทร์ พิเชฐโสภณ รับบท ปาล์มไอวี่ - ภัทรี ทัศนะนาคะจิตต์ รับบท ปรินสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์เรื่อง “ต้องรักมหาสมุทร” (Love Sea The Series) ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me Mind Y Official#MeMindY #ต้องรักมหาสมุทร #LoveSeaTheSeries